Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя

Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя - 23.12.2025

Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя

Пока крупные подрядчики восстанавливают городские фасады, волонтёры России помогают простым людям. За чертой больших строек и официальных отчетов всё ещё... Украина.ру, 23.12.2025

2025-12-23T12:44

2025-12-23T12:44

2025-12-23T12:51

Пока крупные подрядчики восстанавливают городские фасады, волонтёры России помогают простым людям. За чертой больших строек и официальных отчетов всё ещё остается частный сектор — с пробитыми крышами, окнами, забитыми коврами, и людьми, которые мечтают об уюте в своих домах.Обычные люди — юристы, строители, сестры милосердия, офисные работники — бросают свой быт и едут в Мариуполь. Не за славой, а за работой с шифером, гвоздями, и за простыми разговорами. Они колотят коньки на крышах под ветром, ухаживают за лежачими, слушают бесконечные истории стариков и молча ремонтируют то, что "утекло между пальцев" большой реконструкции.Здесь помощь измеряется не тоннами стройматериалов, а взглядом пожилой женщины, которая наконец-то может сказать кому-то: "Спасибо!". Это история про то, как в разрушенном городе по кирпичику складывается нечто большее, чем новые стены. Складывается человечность.Этот проект Патриаршей гуманитарной миссии длится уже три года. Он о том, что настоящее возрождение начинается не с плитки на площадях, а с тепла в каждом доме и с уверенности в том, что ты не один. Подробнее - в репортаже журналистов Украина.ру.

2025

