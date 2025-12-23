Город, который отстраивает вся страна. Как волонтеры возвращают уют и тепло в дома Мариуполя
12:44 23.12.2025 (обновлено: 12:51 23.12.2025)
Пока крупные подрядчики восстанавливают городские фасады, волонтёры России помогают простым людям. За чертой больших строек и официальных отчетов всё ещё остается частный сектор — с пробитыми крышами, окнами, забитыми коврами, и людьми, которые мечтают об уюте в своих домах.
Обычные люди — юристы, строители, сестры милосердия, офисные работники — бросают свой быт и едут в Мариуполь. Не за славой, а за работой с шифером, гвоздями, и за простыми разговорами. Они колотят коньки на крышах под ветром, ухаживают за лежачими, слушают бесконечные истории стариков и молча ремонтируют то, что "утекло между пальцев" большой реконструкции.
Здесь помощь измеряется не тоннами стройматериалов, а взглядом пожилой женщины, которая наконец-то может сказать кому-то: "Спасибо!". Это история про то, как в разрушенном городе по кирпичику складывается нечто большее, чем новые стены. Складывается человечность.
Этот проект Патриаршей гуманитарной миссии длится уже три года. Он о том, что настоящее возрождение начинается не с плитки на площадях, а с тепла в каждом доме и с уверенности в том, что ты не один. Подробнее - в репортаже журналистов Украина.ру.
