Россия решает вопрос окончательно! Колташов объяснил, к чему готовиться Украине и Европе

Почему внезапная "дипломатия" Зеленского не спасёт украинскую энергетику от разрушения? К чему готовиться режиму Зеленского и нацистам в Европе? Украина.ру, 20.12.2025

2025-12-20T10:00

Почему внезапная "дипломатия" Зеленского не спасёт украинскую энергетику от разрушения? К чему готовиться режиму Зеленского и нацистам в Европе? На эти вопросы в эфире Украина.ру ответил экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

