"Игра с огнём": США зафиксировали помощь Киеву на два года вперед. Хроника событий на 13:00 18 декабря

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС не закончится без решения по финансированию Украины. Владимир Зеленский определил минимальный размер армии и обязательные гарантии от союзников. В деле о коррупции с участием Ермака и Миндича собраны серьёзные доказательства

Несмотря на мирные "убеждения": финансирование киевского режима продолжается Ранее стало известно, что саммит ЕС в Брюсселе парализован острым расколом по вопросу финансирования Украины, сообщает Politico. Основная дискуссия ведётся вокруг плана предоставить Киеву "репарационный заём" под залог замороженных российских активов (около 210 млрд евро), но он встречает жёсткое сопротивление.План Германии блокируют несколько стран: Бельгия опасается судебных исков и банкротства хранящего активы депозитария Euroclear, Италия требует учесть активы в других странах и оценить риски, а Венгрия и Словакия категорически против любой новой помощи Украине. Для альтернативного варианта — общего долга ЕС — требуется единогласие, которого нет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что у ЕС осталось лишь несколько дней на решение.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер жёстко обозначил позицию страны накануне саммита Евросоюза, заявив о невозможности компромиссов по ряду пунктов плана по использованию замороженных российских активов."Я, конечно, могу пойти на компромиссы, но по ряду пунктов, которые ставят под угрозу финансовую безопасность Европы и Бельгии, это невозможно. Для предельной ясности: это невозможно", — заявил де Вевер.Между тем издание EU Observer сообщило, что правительство Бельгии, на чьей территории через депозитарий Euroclear заморожены российские активы на сумму около 193 миллиардов евро, настаивает на получении "неограниченных" финансовых гарантий от других стран ЕС перед их возможной конфискацией. Брюссель опасается, что в случае юридических исков со стороны России или её контрмер Бельгии как юрисдикции, где хранятся активы, придётся нести ответственность и возмещать убытки, которые могут превысить всю замороженную сумму. Однако, как отмечает издание, другие члены Евросоюза вряд ли согласятся на безоговорочные обязательства. Скорее всего, итогом переговоров станут ограниченные, "добровольные" гарантии, предложенные Еврокомиссией. Такая схема позволит странам-донорам (в первую очередь Германии и Франции) взять на себя часть рисков, но при этом даст право не участвовать в компенсациях таким странам, как Венгрия и Словакия, которые отрицательно относятся к самой идее конфискации.Таким образом, желание Бельгии застраховаться от гигантских финансовых потерь стало ещё одним серьёзным препятствием на пути реализации планов ЕС по использованию замороженных средств для помощи Украине. Одновременно с этим агентство РИА Новости сообщило, что президент США Дональд Трамп в четверг вечером по местному времени (02:00 мск пятницы) утвердит закон об оборонном бюджете страны на 2026 финансовый год. Принятый накануне Сенатом США закон предусматривает общие расходы на оборону в размере свыше 900 миллиардов долларов. В рамках документа Украине выделяется 400 миллионов долларов на 2026 год по программе помощи в закупке вооружений (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Аналогичная сумма заложена в бюджет и на 2027 финансовый год. Эти средства предназначены не для передачи готового оружия со складов Пентагона, а для финансирования новых заказов у американского оборонного сектора.В Москве неоднократно заявляли, что западные поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, делают страны НАТО стороной конфликта и являются игрой с огнём. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Киева станут законной целью для российских войск.Следствие по делу Миндича может выйти на высшее руководство УкраиныРасследование масштабного коррупционного дела, связанного с именем бизнесмена Тимура Миндича, может привести к появлению в нём представителей высшего руководства Украины. Об этом заявил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Рамиль Магамедрасулов, недавно освобождённый из-под стражи, передают украинские СМИ. По словам Магамедрасулова, изначально расследование касалось коррупционных схем в Министерстве обороны, в которых, как предполагается, был задействован Миндич. Энергетическая составляющая дела, связанная с поставками угля и манипуляциями на рынке, всплыла позже. "Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", — заявил Магамедрасулов, намекая на наличие более высокопоставленных покровителей. Отвечая на прямой вопрос о возможной фиксации в материалах дела представителей высшего руководства государства, детектив ответил: "Я надеюсь, что да". При этом он оговорился, что "не все знания могут стать доказательством в суде", и в обвинительном заключении окажутся "только те факты, которые мы способны доказать должным образом". Дело Миндича уже привело к серьёзным политическим последствиям: именно под его давлением был уволен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в контексте расследования неоднократно упоминался министр обороны Рустем Умеров. Издание RT отметило, что летом Магамедрасулов был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) и заключён под стражу. В декабре его перевели под домашний арест. По словам детектива, за это время спецслужбы провели более 100 обысков "по всем его контактам", что, по мнению правозащитников, могло быть попыткой давления на расследование.Зеленский обозначил "красные линии" по армии и гарантиямВладимир Зеленский заявил о принципиальных условиях для будущего мирного урегулирования. По его словам, численность ВСУ после окончания конфликта должна составлять не менее 800 тысяч военнослужащих. Помимо количественного состава армии, Зеленский назвал обязательным пунктом предоставление Украине гарантий безопасности, которые должны быть ратифицированы Конгрессом США. Он подчеркнул, что эти гарантии должны содержать чёткий механизм реакции союзников в случае новой агрессии, аналогичный статье 5 Устава НАТО.Глава киевского режима также отметил, что Украина и ее партнёры договорились не разглашать детали соглашений по вооружениям. Это заявление прозвучало накануне новой дипломатической активности: по данным Politico, встреча американской переговорной группы, в которую войдут спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, с главой украинской делегации Рустемом Умеровым ожидается до российско-американских переговоров.Зеленский заявил, что Соединённые Штаты ищут компромиссное решение по одному из самых сложных вопросов переговоров — возможному выводу Вооружённых сил Украины из Донбасса. Об этом написали украинские СМИ."Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — сказал Зеленский.По его словам, украинская делегация уже отправилась в США для очередного раунда переговоров, в которых на этот раз могут принять участие и представители европейских стран. Глава киевского режима также отметил, что в настоящее время "нет намеков, что россияне отказываются от мирного соглашения", что он расценивает как положительный сигнал.В публикации украинского издание "Страна.ua" также отмечается, что Зеленский публично отверг предложение США о создании трехстороннего управления Запорожской атомной электростанцией. Он пояснил, что считает такую схему с участием России "несправедливой".Согласно американской идее, станция, которая с 2022 года контролируется российскими войсками, должна была бы управляться совместно США, РФ и Украиной. Целью такого механизма называется обеспечение ядерной безопасности и стабильности энергоснабжения региона.Однако Зеленский раскритиковал это предложение, назвав ряд нерешенных практических вопросов. "Кто будет инвестировать в восстановление станции? Где будут жить украинские специалисты, которые будут на ней работать?" — задался он вопросами.Таким образом, Киев подтвердил свою принципиальную позицию, согласно которой Запорожская АЭС должна быть возвращена под контроль Украины. Фронтовая сводка Телеграм-канал "Два майора" опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО.На Сумском и Харьковском направленияхГруппировка войск "Север" наращивает активность. Артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины на Теткинском участке. В приграничной зоне Харьковской области идут ожесточённые бои в населённых пунктах и лесных массивах, прилегающих к Волчанску. Отмечается продвижение российских подразделений в районе Старицы, Вильчи, западнее Лимана, в Прилипке и Волчанских Хуторах. Бои также фиксируются на участках Меловое-Хатнее и Липцы.На Купянском направленииВ районе Купянска продолжаются ожесточённые столкновения. Информационное пространство вокруг этого участка фронта, как отмечается, перегружено, что приводит к появлению непроверенных данных, архивных кадров и видеоматериалов из других локаций.На Красноармейском (Покровском) направленииРоссийские войска атакуют юго-восточную окраину Гришино, ведут бои в районе Запорожского хутора и наращивают давление на Мирноград (ранее Доброполье). В северной части Мирнограда идут интенсивные бои. Противник, по данным источника, характеризует ситуацию здесь для ВСУ как "очень сложную".На Днепропетровском направленииПодразделения группировки "Восток" взяли под контроль населённый пункт Герасимовка. Этот успех, по данным источника, позволил закрепиться на западном берегу реки Гайчур и создал условия для дальнейшего продвижения. Войска продолжают расширять плацдарм в районе Герасимовки, Андреевки и Радостного, отражая постоянные контратаки противника на бронетехнике и в пешем порядке. Продолжается также сражение за город Гуляйполе в Запорожской области.На Запорожском направленииБои ведутся в районах Приморска и Степногорска. В воздушном пространстве стороны наращивают активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно противник, по сведениям источника, наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры.

