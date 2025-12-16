"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины - 16.12.2025 Украина.ру
"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины
"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины - 16.12.2025 Украина.ру
"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины
Переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы проходит активно и Москва готова удвоить усилия для преодоления разногласий ради мира. Об этом в интервью ABC News заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2025-12-16T14:10
2025-12-16T14:10
Замминистра иностранных дел России заявил американской медиакомпании, что "мы на пороге решения этого ужасного кризиса".Рябков снова повторил принципиальную позицию Москвы: устойчивый мир возможен только при устранении первопричин конфликта, приведшего к СВО.Оценивая переговорный процесс, дипломат отметил, что Москва и Киев "были очень близки к тому, чтобы всё решить в 2022 году"."Сейчас всё гораздо сложнее, - признал он. - Разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому".Рябков рассказал в интервью о визитах в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым останутся в составе Российской Федерации - это принципиальная позиция Москвы, подчеркнул дипломат."Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотр очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", - пояснил замглавы МИД РФ.Кроме того, сказал он, "мы не согласимся на любое присутствие войск НАТО на украинской территории". Рябков отметил также, что формируемая Францией и Британией "коалиция желающих" разместить свои войска на Украине тоже идея, к которой Москва относится негативно.По словам Рябкова, в Москве ждут документ, который США сейчас вырабатывают в переговорном процессе с Киевом и западноевропейскими партнёрами.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабря
новости, россия, украина, москва, сергей рябков, мид, нато, стив уиткофф, джаред кушнер, сво, дзен новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, переговоры по украине 2025, новости переговоров
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Рябков, МИД, НАТО, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, переговоры по Украине 2025, новости переговоров

"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины

14:10 16.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы проходит активно и Москва готова удвоить усилия для преодоления разногласий ради мира. Об этом в интервью ABC News заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел России заявил американской медиакомпании, что "мы на пороге решения этого ужасного кризиса".
Рябков снова повторил принципиальную позицию Москвы: устойчивый мир возможен только при устранении первопричин конфликта, приведшего к СВО.
Оценивая переговорный процесс, дипломат отметил, что Москва и Киев "были очень близки к тому, чтобы всё решить в 2022 году".
"Сейчас всё гораздо сложнее, - признал он. - Разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому".
Рябков рассказал в интервью о визитах в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым останутся в составе Российской Федерации - это принципиальная позиция Москвы, подчеркнул дипломат.
"Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотр очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", - пояснил замглавы МИД РФ.
Кроме того, сказал он, "мы не согласимся на любое присутствие войск НАТО на украинской территории". Рябков отметил также, что формируемая Францией и Британией "коалиция желающих" разместить свои войска на Украине тоже идея, к которой Москва относится негативно.
По словам Рябкова, в Москве ждут документ, который США сейчас вырабатывают в переговорном процессе с Киевом и западноевропейскими партнёрами.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния