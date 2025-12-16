https://ukraina.ru/20251216/my-dolzhny-udvoit-usiliya-mid-rf-gotov-porabotat-nad-skoreyshim-umirotvoreniem-ukrainy-1073180905.html

"Мы должны удвоить усилия": МИД РФ готов поработать над скорейшим умиротворением Украины

Переговорный процесс по урегулированию украинской проблемы проходит активно и Москва готова удвоить усилия для преодоления разногласий ради мира. Об этом в интервью ABC News заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Замминистра иностранных дел России заявил американской медиакомпании, что "мы на пороге решения этого ужасного кризиса".Рябков снова повторил принципиальную позицию Москвы: устойчивый мир возможен только при устранении первопричин конфликта, приведшего к СВО.Оценивая переговорный процесс, дипломат отметил, что Москва и Киев "были очень близки к тому, чтобы всё решить в 2022 году"."Сейчас всё гораздо сложнее, - признал он. - Разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому".Рябков рассказал в интервью о визитах в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера.Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым останутся в составе Российской Федерации - это принципиальная позиция Москвы, подчеркнул дипломат."Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотр очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей Конституции", - пояснил замглавы МИД РФ.Кроме того, сказал он, "мы не согласимся на любое присутствие войск НАТО на украинской территории". Рябков отметил также, что формируемая Францией и Британией "коалиция желающих" разместить свои войска на Украине тоже идея, к которой Москва относится негативно.По словам Рябкова, в Москве ждут документ, который США сейчас вырабатывают в переговорном процессе с Киевом и западноевропейскими партнёрами.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

