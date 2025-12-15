https://ukraina.ru/20251215/sleduyuschiy--zelenskiy-kak-zvonochek-dlya-es-prevraschaetsya-v-ugrozu-dlya-kievskogo-rezhima-1073109017.html
Следующий — Зеленский? Как "звоночек для ЕС" превращается в угрозу для киевского режима
Коррупционные расследования в Европе и на Украине могут стать удобным рычагом для политического давления. Собранные следствием материалы способны всерьёз осложнить положение ключевых фигур. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ананьев считает, что расследование в отношении экс-главы евродипломатии — это сигнал для руководства Евросоюза. "Коррупционное расследование в отношении Федерики Могерини, бывшего Высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС, — "звоночек" для руководства ЕС", — заявил он.Дипломат выразил уверенность, что аналогичная информация собиралась и по украинским чиновникам. "Я убежден, что в материалах, которые собрали НАБУ и САП по Украине, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского и европейской верхушки в этих коррупционных схемах", — сказал Ананьев.Эксперт связал коррупционный скандал с политическим давлением на Киев. По его мнению, вспыхнувший на Украине коррупционный скандал может быть связан именно с этим. Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
Коррупционные расследования в Европе и на Украине могут стать удобным рычагом для политического давления. Собранные следствием материалы способны всерьёз осложнить положение ключевых фигур. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ананьев считает, что расследование в отношении экс-главы евродипломатии — это сигнал для руководства Евросоюза. "Коррупционное расследование в отношении Федерики Могерини, бывшего Высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС, — "звоночек" для руководства ЕС", — заявил он.
Дипломат выразил уверенность, что аналогичная информация собиралась и по украинским чиновникам. "Я убежден, что в материалах, которые собрали НАБУ и САП по Украине, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского и европейской верхушки в этих коррупционных схемах", — сказал Ананьев.
Эксперт связал коррупционный скандал с политическим давлением на Киев. По его мнению, вспыхнувший на Украине коррупционный скандал может быть связан именно с этим.
"Отказ Владимира Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом самого Зеленского", — констатировал собеседник издания.