Следующий — Зеленский? Как "звоночек для ЕС" превращается в угрозу для киевского режима

Следующий — Зеленский? Как "звоночек для ЕС" превращается в угрозу для киевского режима - 15.12.2025 Украина.ру

Следующий — Зеленский? Как "звоночек для ЕС" превращается в угрозу для киевского режима

Коррупционные расследования в Европе и на Украине могут стать удобным рычагом для политического давления. Собранные следствием материалы способны всерьёз осложнить положение ключевых фигур. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

Ананьев считает, что расследование в отношении экс-главы евродипломатии — это сигнал для руководства Евросоюза. "Коррупционное расследование в отношении Федерики Могерини, бывшего Высокого представителя по внешней и оборонной политике ЕС, — "звоночек" для руководства ЕС", — заявил он.Дипломат выразил уверенность, что аналогичная информация собиралась и по украинским чиновникам. "Я убежден, что в материалах, которые собрали НАБУ и САП по Украине, достаточно много информации, которая подтверждает прямое участие Зеленского и европейской верхушки в этих коррупционных схемах", — сказал Ананьев.Эксперт связал коррупционный скандал с политическим давлением на Киев. По его мнению, вспыхнувший на Украине коррупционный скандал может быть связан именно с этим. Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.

