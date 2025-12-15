Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой - 15.12.2025 Украина.ру
Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой
Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой - 15.12.2025 Украина.ру
Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович - мастер перевоплощений
В свои пятьдесят он кем только не был: военнослужащим, разведчиком, теологом, евразийцем, украинским националистом, советником, психологом, актером и т.д.Кажется, что он уже перепробовал все, лишь одна роль ему до сих пор не покорилась – президентом Украины он пока так и не стал.Сказать определенно, в какой из этих ипостасей он настоящий, вряд ли возможно. Арестович – это классический тип авантюриста, жулика и политического проходимца, коих история в смутную пору толкает на свою авансцену.Не случись бурных 1990-х, изучал бы Арестович спокойно биологию в университете им. Шевченко, однако молодой человек быстро учуял новые времена.В современной украинской политической элите, с ее хамоватыми повадками и воинствующим антиинтеллектуализмом Арестовичу всегда было тесно. Не удивительно, что в конечном итоге его вышвырнули на обочину и вынудили эмигрировать. Бывший советник Офиса Зеленского так и не понял, что с волками жить – по-волчьи выть.Еще одна черта, которая выгодно отличает Арестовича от его собратьев по политике – это редкая для человека его круга самоирония. Так, ему абсолютно не стыдно за роль Люси "Карамельки" в одном из фильмов, напротив, он готов сыграть ее еще раз.Он также не стесняется своего "таланта" прогнозиста – его пресловутые "две-три недели" давно превратились в мем. Редко какой политик сознается во вранье, но Арестович не скрывает: врал он много, охотно, но строго по делу.Иногда, напротив, он любит приложить правду-матку, за которую потом получает по шапке. Так, его уход из советников Офиса президента стал следствием его признания, что упавшую на жилой дом в Днепре ракету сбила украинская ПВО.Арестович демонстрирует, что его рано списывать со счетов. Политические амбиции у него никуда не делись. В недавнем интервью Ксении Собчак он не просто подтвердил, что хочет стать президентом Украины, но и пообещал в этом качестве отказаться в пользу России от ряда регионов.Вопрос лишь в том, насколько серьезно можно относиться к этим откровениям. Следует ли считать это политическим манифестом, либо же очередной попыткой продать людям воздух?В последнем он изрядно поднаторел как модный нынче тренер личностного роста. За весьма нескромную плату желающие могут получить от него "сакральные" знания практически на любую тему.Проводил он семинары и для женщин. На одном из них, например, украинки могли узнать, как им перестроить отношения с мужчинами. Одно из таких мероприятий Арестовича закончилось скандалом: автора курса обвинили в сексизме и оправдании сексуального насилия.Сегодня Арестович оказался чужим для всех: на Украине против него введены санкции и открыты уголовные дела, а в России он включен в перечень террористов и экстремистов.Время покажет, вынесет ли душа поэта вынужденное бездействие или нас ждет очередной сеанс политической магии, переобувания в воздухе и трансформации Арестовича в еще кого-нибудь. *Включен в перечень террористов и экстремистовПодробнее об интервью Арестовича Собчак - в материале издания Украина.ру "Оно боится": как великий разведчик, манипулятор и будущий президент Арестович* хотел сбежать от Собчак.
Алексей Арестович*: тысячеликий антигерой

16:35 15.12.2025 (обновлено: 16:52 15.12.2025)
 
Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Алексей Арестович/Фейсбук
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович - мастер перевоплощений
В свои пятьдесят он кем только не был: военнослужащим, разведчиком, теологом, евразийцем, украинским националистом, советником, психологом, актером и т.д.
Кажется, что он уже перепробовал все, лишь одна роль ему до сих пор не покорилась – президентом Украины он пока так и не стал.
Сказать определенно, в какой из этих ипостасей он настоящий, вряд ли возможно. Арестович – это классический тип авантюриста, жулика и политического проходимца, коих история в смутную пору толкает на свою авансцену.
Не случись бурных 1990-х, изучал бы Арестович спокойно биологию в университете им. Шевченко, однако молодой человек быстро учуял новые времена.
В современной украинской политической элите, с ее хамоватыми повадками и воинствующим антиинтеллектуализмом Арестовичу всегда было тесно. Не удивительно, что в конечном итоге его вышвырнули на обочину и вынудили эмигрировать. Бывший советник Офиса Зеленского так и не понял, что с волками жить – по-волчьи выть.
Еще одна черта, которая выгодно отличает Арестовича от его собратьев по политике – это редкая для человека его круга самоирония. Так, ему абсолютно не стыдно за роль Люси "Карамельки" в одном из фильмов, напротив, он готов сыграть ее еще раз.
Он также не стесняется своего "таланта" прогнозиста – его пресловутые "две-три недели" давно превратились в мем.
Редко какой политик сознается во вранье, но Арестович не скрывает: врал он много, охотно, но строго по делу.
Иногда, напротив, он любит приложить правду-матку, за которую потом получает по шапке. Так, его уход из советников Офиса президента стал следствием его признания, что упавшую на жилой дом в Днепре ракету сбила украинская ПВО.
Арестович демонстрирует, что его рано списывать со счетов. Политические амбиции у него никуда не делись. В недавнем интервью Ксении Собчак он не просто подтвердил, что хочет стать президентом Украины, но и пообещал в этом качестве отказаться в пользу России от ряда регионов.
Вопрос лишь в том, насколько серьезно можно относиться к этим откровениям. Следует ли считать это политическим манифестом, либо же очередной попыткой продать людям воздух?
В последнем он изрядно поднаторел как модный нынче тренер личностного роста. За весьма нескромную плату желающие могут получить от него "сакральные" знания практически на любую тему.
Проводил он семинары и для женщин. На одном из них, например, украинки могли узнать, как им перестроить отношения с мужчинами. Одно из таких мероприятий Арестовича закончилось скандалом: автора курса обвинили в сексизме и оправдании сексуального насилия.
18 июля, 08:02
Деструктивность, антиукраинство и оппозиционный проект. Что говорят на Украине об Алексее Арестовиче*Происходящие на Украине перемены и в целом ожидание перемен в политической жизни, вызванные обстановкой как внутри, так и вне Украины, у многих породили надежды на приход к власти. Среди тех, кто планирует стать главой государства - Алексей Арестович
Сегодня Арестович оказался чужим для всех: на Украине против него введены санкции и открыты уголовные дела, а в России он включен в перечень террористов и экстремистов.
Время покажет, вынесет ли душа поэта вынужденное бездействие или нас ждет очередной сеанс политической магии, переобувания в воздухе и трансформации Арестовича в еще кого-нибудь.
*Включен в перечень террористов и экстремистов
Подробнее об интервью Арестовича Собчак - в материале издания Украина.ру "Оно боится": как великий разведчик, манипулятор и будущий президент Арестович* хотел сбежать от Собчак.
