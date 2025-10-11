https://ukraina.ru/20251011/ono-boitsya-kak-velikiy-razvedchik-manipulyator-i-buduschiy-prezident-arestovich-khotel-sbezhat-ot-sobchak-1069966132.html

"Оно боится": как великий разведчик, манипулятор и будущий президент Арестович* хотел сбежать от Собчак

"Оно боится": как великий разведчик, манипулятор и будущий президент Арестович* хотел сбежать от Собчак - 11.10.2025 Украина.ру

"Оно боится": как великий разведчик, манипулятор и будущий президент Арестович* хотел сбежать от Собчак

"Будущий президент" Украины Арестович*: "Отдаю России четыре области и Крым". Но он опять переобулся!

Как денди лондонский одет, вышел Алексей Арестович*, террорист и экстремист, объявленный в международный розыск Россией, на улицы именно Лондона.Туда его пригласила для интервью Ксения Собчак.И бывший советник Офиса президента Украины, разведчик, неоднократно переходивший линию фронта (по словам самого Арестовича), военный, философ и ведущий разнообразных тренингов личностного роста явился туда с большим удовольствием.Выдающийся болтунВыдающийся болтун Арестович был так популярен в 2022 году, что женщины в Киеве покупали подушки с лицом мужественного Алексея.Это не шутка, а реальный факт.Арестович успокаивал бархатным, но мужественным голосом: "осталось две-три недели", "ракет у русских осталось на несколько дней".Про Арестовича даже чуть песни не слагали уже на Украине. Выводили его фамилию из слова "Арес", то есть Марс, бог войны.Потом, правда, Арестович признался, что специально в 2022 году говорил неправду, чтобы люди "не побежали из городов, так как они бы мешали движению нашей армии на дорогах".Потом Арестович признавался ещё и в том, что он вообще всеми манипулирует, и показывал, как.Потом он рассказывал, что он много раз "переобувался" и не считает это чем-то странным.Потом он рассказывал, что был ранен и пять раз выходил из окружения.Ну а теперь Арестович собрался в президенты Украины!Будущий президент?Перед зрителями предстал возможный кандидат в президенты Украины. Как кокетливо заявил сам Люся, "не исключаю такую возможность".Арестович приоделся для интервью, с иголочки! Он даже рассказал об этом Ксении: какую обувь предпочитает, действительно ли серебряная ручка у его зонтика?Вообще Алексея часто сравнивают, и не зря, с таким литературным героем, как Остап Бендер.Но в данном случае, на лондонской улице, вальяжный, довольный собой Арестович напоминал другого персонажа: бессмертного Свирида Петровича Голохвастова из кинофильма "За двумя зайцами".Свеж, опрятен, сыт и очень доволен собой был Алексей Арестович. И с этим зонтиком-тросточкой. Ну чистый Свирид Петрович! Только перенесённый на улицы Лондона.Но это ровно до той минуты, пока, дав ему немного полюбоваться самим собой, Ксения Анатольевна не приступила к своим неприятным вопросам.Офицер спецслужб занервничалИзвестный переговорщик, разведчик и офицер спецслужб заметно нервничал!Вот что отметил Михаил Дементьев, специалист по профайлингу и поведению человека, автор и ведущий канала "Кинетический интеллект": Арестович вёл себя, по крайней мере поначалу, так томно и вальяжно, что его можно было бы назвать "идеальный искуситель".Но это быстро закончилось!Надо сказать, что термин "кинетический интеллект" означает умение понимать невербальное поведение других людей и управлять своим собственным невербальным поведением.Так вот наш "суперразведчик" Алексей Арестович своим невербальным поведением управлять не умеет!А ведь это основа работы разведчика, не так ли?Вот что отметил Михаил Дементьев, разобравший поведение Арестовича в интервью "по молекулам":Основные и часто "вылезающие наружу" эмоции Арестовича во время этого интервью: напряжение, страх (!) и отвращение.Наибольшие признаки страха Арестович продемонстрировал после вопроса Ксении о том, собирается ли он стать президентом Украины.Он отодвинулся, откинулся назад, его ноги повернулись в сторону выхода, челюсти сжались. Возможно, он хотел продемонстрировать вальяжную позу и равнодушие к этому вопросу. Но специалисты однозначно увидели эмоцию страха в его невербальном поведении.Арестович боится этого вопроса, потому что он-то сам прекрасно понимает, что ни в какие президенты он не годится. Да и, видимо, не хочет.И это интервью, кстати, прекрасно показало полную политическую "импотентность" Алексея."Я наиболее адекватный президент для Путина", — говорит Арестович. Но глаза показывают: это его страшит. Избыточный тонус мышц. Желание "сбежать".Есть ли в этом человеке лидерство, внутренние ресурсы? Нет, конечно.Ксения Анатольевна наверняка специально пригласила Арестовича в русский ресторан. И спросила его, как ему это место, нравится или нет?— Мне снова девять лет, — с улыбкой ответил Арестович.Специалисты же замечают: в это время он сделал несколько суетливых движений: поправил одежду, облизнул губы, взял в руки телефон (это маленький "щит", которым человек закрывается в разговоре), появилось напряжение в мимике, он сжал челюсти. Всё это — демонстрация эмоции отвращения.Стопы его непроизвольно повернулись к выходу — ему хотелось убежать.Никакой радости от "русского ресторана" Арестович, который стал с недавних пор вдруг называть себя "русским человеком", а также "имперцем" и "монархистом", не испытывал.Основное, что ему хотелось: вообще сбежать из этого места и от Ксении Собчак.Но он мужественно продолжил свою миссию.Что говорят таксисты?А когда Ксения Собчак попросила его обратиться к украинцам и россиянам, Арестович понёс вообще какую-то чушь: "мы вместе хотим понравиться Западу, в этом наша ошибка".И смотрел при этом не в камеру, а куда-то в сторону. Зачем-то приплел опять "таксистов", которые ему якобы что-то говорили.Это такой кокетливый приём у Арестовича: он обычно сообщает своим слушателям политические сплетни, но не указывает источник: ему якобы их рассказывали какие-то "таксисты". Понимай, как хочешь.Вот этот человек собирается стать президентом Украины?Невербальные сигналы Арестовича: страх, нежелание находиться в этом месте, напряжение, зажатость, опять страх.Эти сигналы легко считываются любым человеком. Каждый из нас является интуитивным "профайлером".Но дело, конечно, не в том, какие эмоции он испытывает (хотя это очень интересный маркер), а в том, что именно он говорит.Чего же боится Арестович и что он интересного сказал?Вообще это интервью оказалось многослойным.На Украине больше всего обратили внимание на два момента: что "собрался отдать" Арестович и как он оскорбил украинскую культуру."Четыре области и Крым"У Арестовича была, без сомнений, "домашняя заготовка". Он решительно заявил: "я отдам России четыре области и Крым".Ничтоже сумняшеся, Арестович не стал упоминать о том, что "четыре области и Крым" никто не просит "отдавать". Они уже находятся в составе Российской Федерации, по Конституции РФ.Но на Украине (а особенно в огромной диаспоре за пределами Украины) началось, конечно, бурление и движение.Как? Как он посмел это предлагать?Закричали проживающие в Европе соотечественники Арестовича, которые ни при каких обстоятельствах сами уже не собираются возвращаться на Украину. Но кричат оставшимся: ни шагу назад!Но успокойтесь. Арестович уже переобулся!Не зря всё-таки Ксения Анатольевна задавала ему вопрос про обувь. Наверняка у Арестовича обуви — вагон и маленькая тележка.Сразу после выхода интервью с Собчак Арестович побежал давать интервью украинскому журналисту Шелесту* и сообщил, что он передумал!Он уже "не отдаёт четыре области и Крым!" Его в России обидели и разочаровали (тем, что переобъявили ещё раз в международный розыск).Ну подумайте, может ли быть такой человек не то что президентом, а даже хотя бы региональным политиком?Украинский политолог Константин Бондаренко:"Арестович — талантливый провокатор и пиарщик.Его обсуждают уже несколько дней.Не переживайте, он уже не отдаёт четыре области!"И второе, что возмутило "украинское общество" (это очень бурно обсуждают в соцсетях): Арестович сказал, что украинская культура — это сельская культура.Константин Бондаренко считает, что это не так:Это то, что заметили и обсуждают больше всего на Украине."Вы фуфло"Странно, что их не оскорбило в своё время высказывание Арестовича про то, что "украинцы — вы фуфло и дерьмо".Полный текст Арестовича звучал так:"Украинцы, вы фуфло и дерьмо. Как говорил мой старшина, есть только два инстинкта: сосательный и глотательный. Вы определились: у вас сосательный. Вы сосёте у Зеленского, у Притулы... Кто вы такие? Вы дерьмо, которое стыдно вытирать с сапог."Ксения Собчак специально поставила это видео Арестовичу. И спросила: как он может рассчитывать на то, что его изберут президентом после таких слов?Арестович выкрутился: он якобы говорил этот текст про "политических украинцев", просто зачем-то "сознательно опустил одно слово".Но в общем-то он прав в том, что "украинцы не обиделись". Это действительно удивительный момент. На "фуфло" не обижались. На "сельскую культуру" обиделись страшно и только об этом и говорят."Обнулили" либераловА вот украинская актриса и драматург Снежана Егорова обратила внимание на другую часть интервью с Арестовичем: ведь Ксения Анатольевна со своими вопросами и Арестович с ответами фактически "обнулили либеральную тусовку".Он рассказывал, что на Украине практически фашистский режим.В чём же отличие от фашизма? — интересовалась Ксения Собчак.Арестович дал такой ответ: ещё пока не уничтожаются группы населения по какому-то признаку: например, по национальности. А так все признаки нацистского режима присутствуют.Но уже есть группы населения, которых пока не уничтожают, но они маргинализированы, вытеснены как минимум из общественной жизни: это, например, русскоязычные украинцы или верующие Украинской Православной Церкви.Так получается, что за это боролась "либеральная тусовка", в том числе в России?За вот эту вот "демократию на Украине", которая на деле — нацистский режим?Они с Ксенией, действительно, "обнулили либералов"."Прибила Арестовича могильной плитой"Но несмотря на то что Арестович сказал много действительно правильных и горьких вещей про сегодняшнюю Украину, есть к нему очень большой вопрос: он же был участником всех значимых переговоров — и Минских, и Стамбульских, и других. Он был советником Офиса президента.Но он ничего не сделал для того, чтобы остановить процесс уничтожения Украины сегодняшней властью.Вот как это описывает Снежана Егорова:"Он как-то очень медленно эволюционировал под воздействием бабла, которое ему платили. За то, что он промывал людям мозги и усыплял их бдительность.Настолько долго, что у организма уже успели изъять все жизненно важные органы. И тут вдруг Арестович прозрел!Он увидел, что трагедия происходит с украинским народом, когда уже произошли необратимые процессы.Где был Арестович со своими очень актуальными идеями раньше?Он поддерживал Зеленского, он писал ему оды. Рассказывал, какой тот великий полководец и как он, Арестович, гордится, что он участвует с ним вместе в исторических процессах."И по сути, Ксения Собчак в своём интервью и показала истинную сущность Арестовича: его бесконечные "переобувания", переодевания. Его желание служить кому угодно, кто даст ему возможность быть при власти.Ксения "прибила Арестовича могильной плитой", по выражению Снежаны Егоровой.Трудно с ней не согласиться.* Лица, признанные в РФ иноагентами, экстремистами и террористамиЧитайте также: Арестович* хочет в Россию к Путину. России он нужен на нарах, а не во власти

