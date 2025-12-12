Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила глава ЕК - 12.12.2025 Украина.ру
Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила глава ЕК
Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила 11 декабря глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Politico
Урсула фон дер Ляйен жёстко ответила президенту США спустя несколько дней после того, как Дональд Трмп выступил с резкой критикой политиков Европы."Решать, кто станет лидером страны, когда речь идет о выборах, не нам, а народу этой страны… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила глава ЕК. "Никто другой не должен вмешиваться без всяких вопросов", — добавил глава ЕК, комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, которая была опубликована на прошлой неделе и вызвала бурю негодования в Европе.В новой стратегии США утверждается, что в течение следующих 20 лет Европе грозит "уничтожение цивилизации", и этот тезис нашел отклик у европейских крайне правых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также в России. В документе также критикуются попытки Евросоюза обуздать крайне правые партии - такие действия названы политической цензурой, заметило издание. Оно также заметило, что в стратегии США говорится о "воспитании сопротивления нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран".Глава ЕК заявила, что это одна из причин, по которой ЕС предложил "Щит демократии", призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством в онлайн-пространство, в том числе в выборы.Глава Еврокомиссии заявила, что у неё всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "сегодня это тоже так". Однако она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими."От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским союзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые перед нами стоят", — сказала она."Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы сами меняемся. И это настолько важно, что мы должны помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте встанем на защиту единой Европы. Это наша задача… [посмотреть на себя] и гордиться собой", — сказала фон дер Лейен.Трамп считает иначе. В интервью Даше Бернс из Politico, вышедшем во вторник в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран, возглавляемой "слабыми" людьми."Я думаю, они слабые", — сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента, добавив: "Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать".Актуальное интервью на эту тему: В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила глава ЕК

09:53 12.12.2025 (обновлено: 10:19 12.12.2025)
 
© X / Ursula von der LeyenУрсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© X / Ursula von der Leyen
Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила 11 декабря глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Politico
Урсула фон дер Ляйен жёстко ответила президенту США спустя несколько дней после того, как Дональд Трмп выступил с резкой критикой политиков Европы.
"Решать, кто станет лидером страны, когда речь идет о выборах, не нам, а народу этой страны… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила глава ЕК.
© Фото : Der Spiegel
- РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Der Spiegel
"Никто другой не должен вмешиваться без всяких вопросов", — добавил глава ЕК, комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, которая была опубликована на прошлой неделе и вызвала бурю негодования в Европе.
В новой стратегии США утверждается, что в течение следующих 20 лет Европе грозит "уничтожение цивилизации", и этот тезис нашел отклик у европейских крайне правых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также в России.
В документе также критикуются попытки Евросоюза обуздать крайне правые партии - такие действия названы политической цензурой, заметило издание. Оно также заметило, что в стратегии США говорится о "воспитании сопротивления нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран".
Глава ЕК заявила, что это одна из причин, по которой ЕС предложил "Щит демократии", призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством в онлайн-пространство, в том числе в выборы.
Глава Еврокомиссии заявила, что у неё всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "сегодня это тоже так". Однако она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими.
"От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским союзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые перед нами стоят", — сказала она.
"Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы сами меняемся. И это настолько важно, что мы должны помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте встанем на защиту единой Европы. Это наша задача… [посмотреть на себя] и гордиться собой", — сказала фон дер Лейен.
Трамп считает иначе. В интервью Даше Бернс из Politico, вышедшем во вторник в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран, возглавляемой "слабыми" людьми.
"Я думаю, они слабые", — сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента, добавив: "Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать".
Актуальное интервью на эту тему: В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
