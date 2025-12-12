https://ukraina.ru/20251212/trampu-ne-sleduet-vmeshivatsya-v-dela-evropeyskoy-demokratii-zayavila-glava-ek-1072989559.html

Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила глава ЕК

Президенту США Дональду Трампу не следует вмешиваться в дела европейской демократии, заявила 11 декабря глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Politico

2025-12-12T09:53

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066056236_0:0:1215:684_1920x0_80_0_0_19233bd71618276072c1e054299f3d0a.jpg

Урсула фон дер Ляйен жёстко ответила президенту США спустя несколько дней после того, как Дональд Трмп выступил с резкой критикой политиков Европы."Решать, кто станет лидером страны, когда речь идет о выборах, не нам, а народу этой страны… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать", — заявила глава ЕК. "Никто другой не должен вмешиваться без всяких вопросов", — добавил глава ЕК, комментируя новую Стратегию национальной безопасности США, которая была опубликована на прошлой неделе и вызвала бурю негодования в Европе.В новой стратегии США утверждается, что в течение следующих 20 лет Европе грозит "уничтожение цивилизации", и этот тезис нашел отклик у европейских крайне правых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также в России. В документе также критикуются попытки Евросоюза обуздать крайне правые партии - такие действия названы политической цензурой, заметило издание. Оно также заметило, что в стратегии США говорится о "воспитании сопротивления нынешней траектории развития Европы внутри европейских стран".Глава ЕК заявила, что это одна из причин, по которой ЕС предложил "Щит демократии", призванный усилить борьбу с иностранным вмешательством в онлайн-пространство, в том числе в выборы.Глава Еврокомиссии заявила, что у неё всегда были "очень хорошие рабочие отношения" с президентами США, и "сегодня это тоже так". Однако она подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими."От всего сердца я убежденная сторонница трансатлантического сотрудничества. Но что же так важно? Важно то, что… мы гордимся тем, что являемся Европейским союзом, что мы видим свои сильные стороны и что мы справляемся с теми вызовами, которые перед нами стоят", — сказала она."Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы сами меняемся. И это настолько важно, что мы должны помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте встанем на защиту единой Европы. Это наша задача… [посмотреть на себя] и гордиться собой", — сказала фон дер Лейен.Трамп считает иначе. В интервью Даше Бернс из Politico, вышедшем во вторник в специальном выпуске подкаста The Conversation, президент США назвал Европу "разлагающейся" группой стран, возглавляемой "слабыми" людьми."Я думаю, они слабые", — сказал Трамп, имея в виду президентов и премьер-министров континента, добавив: "Я думаю, они не знают, что делать. Европа не знает, что делать".Актуальное интервью на эту тему: В США “заговорили” дивиденды. Владимир Васильев о том, почему Трамп ради мира на Украине давит на Европу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

