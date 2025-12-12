Зачем Зеленскому разговоры о референдуме. Стоякин о войне и перемирии - 12.12.2025 Украина.ру
Зачем Зеленскому разговоры о референдуме. Стоякин о войне и перемирии
Зачем Зеленскому разговоры о референдуме. Стоякин о войне и перемирии
Главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение референдума на Украине по выводу войск из Донбасса. Также там могут быть вопросы о создании демилитаризованной зоны. При этом он настаивает на выводе ВС РФ из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей
Для чего просроченному президенту Украины нужен референдум, объяснил обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
Зачем Зеленскому разговоры о референдуме. Стоякин о войне и перемирии

11:14 12.12.2025
 
Главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение референдума на Украине по выводу войск из Донбасса. Также там могут быть вопросы о создании демилитаризованной зоны. При этом он настаивает на выводе ВС РФ из Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей
Для чего просроченному президенту Украины нужен референдум, объяснил обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
Лента новостейМолния