Угроза Третьей мировой, провалы ВСУ, торгашество Зеленского. Хроника событий на утро 12 декабря

Трамп припугнул, что на Украине "можно доиграться" до Третьей мировой войны. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский снова ставит условия для проведения выборов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что изменилось в его мирном плане и пригрозил Третьей мировой войной."Подобные вещи заканчиваются Третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое", - сказал он о положении дел в украинском урегулировании на мероприятии в Белом доме.Американский лидер не уточнил, кому адресовал высказывание о глобальном конфликте.Говоря о мирном плане по Украине, он заявил, что Вашингтон "выбросил что-то", при этом в нем есть четыре или пять "разных частей".Американский лидер также выразил мнение, что США уже близки к мирному соглашению с Россией и Украиной.Однако, он уверен, что Владимир Зеленский не поддерживает план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.Также Трамп отметил, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта, который включает в себя территориальный вопрос, в тысячу раз сложнее сделки с недвижимостью."Это сложно, потому что приходится делить землю определенным образом, это не самое простое дело. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, помноженной на тысячу", - сравнил Трамп.В то же время, по его словам, Вашингтон никак не вовлечен в конфликт на Украине."Мы продаем оружие НАТО по полной цене. Как вы знаете, они распределяют это оружие, в основном Украине. Вероятно, они делают это и с другими странами. Но мы не участвуем в войне", - указал он.По мнению Трампа, США участвуют только в переговорах по урегулированию конфликта.Также президент возмутился, что США потратили на Украину до 350 миллиардов долларов, а взамен не получили от Киева ничего.При этом американский лидер добавил, что при нем Соединенные Штаты смогли заключить с Киевом сделку, в результате которой Вашингтон получает редкоземельные металлы Украины.Говоря о приглашении Вашингтона на встречу с представителями Европы и Украины, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотят тратить впустую время на разговоры по урегулированию украинского конфликта."Мы не хотим зря тратить много времени. Мы считаем, что это негативно. Мы хотим, чтобы вопрос был урегулирован", - сказал Трамп.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трампу надоели "встречи просто ради встреч" по урегулированию на Украине, он хочет действий. Сам Трамп отмечал, что представители США будут участвовать во встрече в субботу в Европе, только если сочтут, что есть шанс на успех.Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что высокопоставленные чиновники США встретятся, как ожидается, в субботу в Париже с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить план Трампа по разрешению украинского кризиса.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на территории Украины звучали взрывы, в частности их фиксировали в Одессе и Павлограде Днепропетровской области.Телеграм-канал Украина.ру информировал, что больше всего сообщений в течение минувшей ночи как раз поступало об ударах по инфраструктурным объектам в Одессе.В сети появились кадры горящей подстанции в Одессе. Местные власти пожаловались на поражение инфраструктуры и проблемы с электро- и водоснабжением.Российские дроны "Герань" также поразили цели противника в Николаеве и Днепропетровской области.Кроме прочего, ВС РФ нанесли удары по целям во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что россияне уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) комбинированным ударом (в том числе с применением корректируемой авиабомбы) в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области.По его словам, также был поражен пункт управления, две единицы бронетехники. Кроме того, был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в подвале одного из административных зданий Богуславки.В российских силовых структурах информировали об уничтожении четырех штурмовых групп 158-й бригады ВСУ при попытке контратаки в Сумской области.Там же отметили, что солдаты 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командования держать оборону и массово дезертируют.Ранее Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ. В российских силовых структурах связали это с огромным количеством случаев самовольного оставления части в рядах ВСУ в последние месяцы.В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.В то же время командир боевого расчета БПЛА с позывным "Хантер" рассказал РИА Новости, что подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно превосходит уровень, который давали украинские учебные центры.Боец отметил, что в батальоне действует собственная техническая служба, регулярно разрабатывающая новое оборудование и модернизирующая беспилотные системы."У нас два отдельных техотдела. Они делают новые снаряды, новые дроны, новое оборудование. Мы все это испытываем на полигонах. Если замечаний нет - выходим с ним на боевые. После боевых снова передаем обратную связь, и все быстро дорабатывается", - пояснил "Хантер".Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.Торгашество ЗеленскогоВладимир Зеленский, которого Дональд Трамп называл "диктатором без выборов", снова стал ставить условия, чтобы отложить проведение голосования: на этот раз речь зашла о прекращении огня."Мы можем попытаться провести выборы... Но, чтобы сделать выборы возможными, должен быть компонент безопасности. И Америка может с этим помочь... Если сейчас есть необходимость в выборах, должно быть прекращение огня, по крайней мере на время избирательного процесса", - отметил он в ходе онлайн-выступления перед членами так называемой "коалиции желающих" по Украине.О необходимости выборов на Украине заявлял президент США, он отмечал, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников, чтобы "обеспечить безопасность" их проведения.Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца. Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что Зеленского сейчас любят и поддерживают на Украине только нацисты.По ее словам, отношение украинцев к Зеленскому сильно ухудшилось в связи с коррупционным скандалом, его перестали поддерживать даже те, кто был раньше на его стороне."Остались, конечно, такие тупоголовые, те, которые с нацистскими настроениями. И они, конечно, будут держаться за него. Они как любили, так и будут его любить, потому что он, в первую очередь, преследует их интересы", - сказала женщина.Кроме прочего, Зеленский вновь отказался выводить войска из ДНР в рамках плана по урегулированию на Украине."У нас две ключевые несогласованные позиции - это территории (ДНР - ред.)..., а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать", - сказал Зеленский. Также он допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.Зеленский отметил, что решение по территориальному аспекту урегулирования на Украине может быть принято "в формате выборов или в формате референдума".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал, что своими высказываниями Зеленский показал "средний палец" в адрес США.Подробнее об отношении к Зеленскому в США - в материале Соратник Трампа требует наказать Зеленского и заставить провести выборы на Украине на сайте Украина.ру.

