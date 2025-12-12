Как русские в арбитраж играли. Почему Франция арестовала имущество Google - 12.12.2025 Украина.ру
Как русские в арбитраж играли. Почему Франция арестовала имущество Google
Как русские в арбитраж играли. Почему Франция арестовала имущество Google
Франция арестовала имущество Google в этой стране на основании заявления российской дочерней компании "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством дивидендов на десять миллиардов рублей. Об этом РИА Новости рассказал партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян
По словам адвоката, Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций.Заявление основано на решении российского суда, который в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом, открыв в нем конкурсное производство.В начале 2025 года незаконным признали перечисление в 2021-м около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании в США и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, напомнил Зурабян.Адвокат уточнил, что арест на имущество Google во Франции наложен для того, чтобы не дать компании начать процедуру банкротства своего французского подразделения по аналогии с российским до того, как заявление ООО "Гугул" рассмотрят в этой стране. Поскольку у Google нет имущества в России, решения, принятые российскими судами, также могут стать обязательными для исполнения за рубежом, пояснил он.Следующим шагом станет рассмотрение заявления по существу. Головная компания в США и ее дочернее подразделение во Франции могут обжаловать наложенный арест. Если же суд встанет на сторону ООО "Гугл", на имущество обратят взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов, отмечает агентство.От блокировки в YouTube до арбитража в ЮАРСпор между российскими властями и Google начался, когда видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании, стал массово блокировать аккаунты российских СМИ, обосновывая эти действия соблюдением антироссийских санкций.Google рассчитывал на то, что пострадавшие российские СМИ будут обращаться в суды Калифорнии и Англии, чтобы решать споры с компанией. Однако они обратились сначала в российские суды, а затем в арбитражные суды третьих стран, но уже с исполнительными листами российского правосудия.По данным агентства Bloomberg на конец 2024 года, более 30 российских компаний, работающих в сфере массмедиа, инициировали такие иски. Среди них телеканалы "Звезда", "Царьград", "Первый", ВГТРК ("Россия 1" и "Россия 24"), "ТВ-Центр", НТВ, "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал" и телеведущая Маргарита Симоньян.Три крупных медахолдинга дошли до арбитражного суда в ЮАР. Туда они обратились с иском, в котором утверждается, что Google ограничил их свободу слова. Также санкции называются незаконными, так как не введены ООН. Основанием для арбитража послужило решение российского суда, который наложил на американскую компанию штраф в размере 4,6 млрд рублей. В итоге, в марте 2024 года Высокий суд в Южной Африке заморозил товарные знаки и акции Google в Российской Федерации.В октябре 2025 года Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение Московского арбитражного суда о взыскании 10 млрд рублей с Google в рамках банкротства его российского подразделения.Ундециллион дай сюда!Первоначальные штрафы, которые российские суды наложили на российское представительство Google за несоблюдение законодательства РФ, ежедневно увеличиваются из-за неуплаты. По состоянию от 1 ноября 2024 года они уже превысили 2 ундециллиона рублей и накопленное в мире богатство.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что не может произнести эту цифру. При этом он подчеркнул, что сумма штрафов "наполнена символизмом" и должна заставить Google задуматься о восстановлении доступа к заблокированным каналам.Вместо этого YouTube только в 2024 году заблокировал более 3000 видео-каналов, связанных с СВО. Такую цифру назвал на своих страницах Washington Post.У российской стороны претензии к YouTube не только из-за блокировки каналов, но также из-за отказа удалять деструктивный контент. В 2021 году российское представительство Google получило первый оборотный штраф за неудаление запрещенного контента размером 7,2 млрд долларов. В июне 2022 года российские суды снова оштрафовали ИТ-компанию на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление деструктивной информации.А первый крупный штраф в отношений компании Google был вынесен за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. В декабре 2018 года суд оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей. Google в феврале 2019 года выплатил эту сумму.Беспрецедентный прецедентСпор, возникший между Россией и американской ИТ-компанией застал врасплох западных юристов, которые не учли положения в российском законодательстве, позволяющие истцам обращаться в арбитражные суды других стран на основании решений российских судов.Западные юристы привыкли к тому, что мировая арбитражная система строится на западной юриспруденции. Однако Россия стала обращаться в арбитражи нейтральных стран, которые не ангажированы и следуют просто букве закона.Google со своей стороны подал встречные иски в суды в Калифорнии и Лондоне для поиска правовой защиты своих активов. В компании сочли, что "беспрецедентные штрафы и произвольные правовые рестрикции являются наказанием за соблюдение санкций".Однако бесконечный арбитраж в нейтральных странах очевидно уже немного дает свои плоды. Если бы это не было так, Бельгия уже давно бы согласилась позволить Европейской комиссии растранжирить замороженные российские активы на содержание преступного киевского режима.О роли ИТ-сектора в новых формах информационных войн в материале Никиты Волковича ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
Как русские в арбитраж играли. Почему Франция арестовала имущество Google

Франция арестовала имущество Google в этой стране на основании заявления российской дочерней компании "Гугл" о взыскании незаконно выведенных перед ее банкротством дивидендов на десять миллиардов рублей. Об этом РИА Новости рассказал партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян
По словам адвоката, Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте ста процентов ее акций.
Заявление основано на решении российского суда, который в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом, открыв в нем конкурсное производство.
В начале 2025 года незаконным признали перечисление в 2021-м около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской компании в США и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, напомнил Зурабян.
Адвокат уточнил, что арест на имущество Google во Франции наложен для того, чтобы не дать компании начать процедуру банкротства своего французского подразделения по аналогии с российским до того, как заявление ООО "Гугул" рассмотрят в этой стране. Поскольку у Google нет имущества в России, решения, принятые российскими судами, также могут стать обязательными для исполнения за рубежом, пояснил он.
Следующим шагом станет рассмотрение заявления по существу. Головная компания в США и ее дочернее подразделение во Франции могут обжаловать наложенный арест. Если же суд встанет на сторону ООО "Гугл", на имущество обратят взыскание, а средства пойдут на удовлетворение требований российских кредиторов, отмечает агентство.
От блокировки в YouTube до арбитража в ЮАР
Спор между российскими властями и Google начался, когда видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании, стал массово блокировать аккаунты российских СМИ, обосновывая эти действия соблюдением антироссийских санкций.
Google рассчитывал на то, что пострадавшие российские СМИ будут обращаться в суды Калифорнии и Англии, чтобы решать споры с компанией. Однако они обратились сначала в российские суды, а затем в арбитражные суды третьих стран, но уже с исполнительными листами российского правосудия.
По данным агентства Bloomberg на конец 2024 года, более 30 российских компаний, работающих в сфере массмедиа, инициировали такие иски. Среди них телеканалы "Звезда", "Царьград", "Первый", ВГТРК ("Россия 1" и "Россия 24"), "ТВ-Центр", НТВ, "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал" и телеведущая Маргарита Симоньян.
Три крупных медахолдинга дошли до арбитражного суда в ЮАР. Туда они обратились с иском, в котором утверждается, что Google ограничил их свободу слова. Также санкции называются незаконными, так как не введены ООН. Основанием для арбитража послужило решение российского суда, который наложил на американскую компанию штраф в размере 4,6 млрд рублей. В итоге, в марте 2024 года Высокий суд в Южной Африке заморозил товарные знаки и акции Google в Российской Федерации.
В октябре 2025 года Верховный суд ЮАР постановил исполнить решение Московского арбитражного суда о взыскании 10 млрд рублей с Google в рамках банкротства его российского подразделения.
Ундециллион дай сюда!
Первоначальные штрафы, которые российские суды наложили на российское представительство Google за несоблюдение законодательства РФ, ежедневно увеличиваются из-за неуплаты. По состоянию от 1 ноября 2024 года они уже превысили 2 ундециллиона рублей и накопленное в мире богатство.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что не может произнести эту цифру. При этом он подчеркнул, что сумма штрафов "наполнена символизмом" и должна заставить Google задуматься о восстановлении доступа к заблокированным каналам.
Вместо этого YouTube только в 2024 году заблокировал более 3000 видео-каналов, связанных с СВО. Такую цифру назвал на своих страницах Washington Post.
У российской стороны претензии к YouTube не только из-за блокировки каналов, но также из-за отказа удалять деструктивный контент. В 2021 году российское представительство Google получило первый оборотный штраф за неудаление запрещенного контента размером 7,2 млрд долларов. В июне 2022 года российские суды снова оштрафовали ИТ-компанию на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление деструктивной информации.
А первый крупный штраф в отношений компании Google был вынесен за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. В декабре 2018 года суд оштрафовал компанию на 500 тыс. рублей. Google в феврале 2019 года выплатил эту сумму.
Беспрецедентный прецедент
Спор, возникший между Россией и американской ИТ-компанией застал врасплох западных юристов, которые не учли положения в российском законодательстве, позволяющие истцам обращаться в арбитражные суды других стран на основании решений российских судов.
Западные юристы привыкли к тому, что мировая арбитражная система строится на западной юриспруденции. Однако Россия стала обращаться в арбитражи нейтральных стран, которые не ангажированы и следуют просто букве закона.
Google со своей стороны подал встречные иски в суды в Калифорнии и Лондоне для поиска правовой защиты своих активов. В компании сочли, что "беспрецедентные штрафы и произвольные правовые рестрикции являются наказанием за соблюдение санкций".
Однако бесконечный арбитраж в нейтральных странах очевидно уже немного дает свои плоды. Если бы это не было так, Бельгия уже давно бы согласилась позволить Европейской комиссии растранжирить замороженные российские активы на содержание преступного киевского режима.
О роли ИТ-сектора в новых формах информационных войн в материале Никиты Волковича ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
