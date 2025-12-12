Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность - 12.12.2025 Украина.ру
Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и... Украина.ру, 12.12.2025
2025-12-12T10:57
2025-12-12T10:57
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072996581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4d547494d4f9ec54b61bff8e9798172.png
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и России, конфронтацию Трампа с Евросоюзом и Зеленским, а также вопрос гарантий безопасности для Украины, внутриполитическое шоу в Киеве и борьбу с современным международным пиратством в отношении России: 00:19 – О замене G7 на C5 (Core 5); 08:34 – Конфронтация Трампа с ЕС и Зеленским; 16:16 – О гарантиях безопасности для Украины; 21:09 – Показания Коломойского*; 23:34 – Мировое пиратство и борьба с ним. *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность

10:57 12.12.2025
 
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и России, конфронтацию Трампа с Евросоюзом и Зеленским, а также вопрос гарантий безопасности для Украины, внутриполитическое шоу в Киеве и борьбу с современным международным пиратством в отношении России:
00:19 – О замене G7 на C5 (Core 5);
08:34 – Конфронтация Трампа с ЕС и Зеленским;
16:16 – О гарантиях безопасности для Украины;
21:09 – Показания Коломойского*;
23:34 – Мировое пиратство и борьба с ним.
*В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
