https://ukraina.ru/20251212/tri-varianta-dlya-ukrainy-ischenko-obyasnil-kak-rossiya-mozhet-obespechit-svoyu-bezopasnost-1072997015.html

Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность

Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность - 12.12.2025 Украина.ру

Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и... Украина.ру, 12.12.2025

2025-12-12T10:57

2025-12-12T10:57

2025-12-12T10:57

видео

политика

новости

украина

россия

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072996581_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4d547494d4f9ec54b61bff8e9798172.png

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и России, конфронтацию Трампа с Евросоюзом и Зеленским, а также вопрос гарантий безопасности для Украины, внутриполитическое шоу в Киеве и борьбу с современным международным пиратством в отношении России: 00:19 – О замене G7 на C5 (Core 5); 08:34 – Конфронтация Трампа с ЕС и Зеленским; 16:16 – О гарантиях безопасности для Украины; 21:09 – Показания Коломойского*; 23:34 – Мировое пиратство и борьба с ним. *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, политика, новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, украина.ру, владимир зеленский, евросоюз, конфронтация, пираты, игорь коломойский, сво, безопасность, гарантии безопасности, видео