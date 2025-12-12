https://ukraina.ru/20251212/tri-varianta-dlya-ukrainy-ischenko-obyasnil-kak-rossiya-mozhet-obespechit-svoyu-bezopasnost-1072997015.html
Три варианта для Украины: Ищенко объяснил, как Россия может обеспечить свою безопасность
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и... Украина.ру, 12.12.2025
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал создание новых международных объединений с участием США и России, конфронтацию Трампа с Евросоюзом и Зеленским, а также вопрос гарантий безопасности для Украины, внутриполитическое шоу в Киеве и борьбу с современным международным пиратством в отношении России: 00:19 – О замене G7 на C5 (Core 5); 08:34 – Конфронтация Трампа с ЕС и Зеленским; 16:16 – О гарантиях безопасности для Украины; 21:09 – Показания Коломойского*; 23:34 – Мировое пиратство и борьба с ним. *В материале упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
украина
россия
сша
