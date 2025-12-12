Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями - 12.12.2025 Украина.ру
Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями
Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями - 12.12.2025 Украина.ру
Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями
Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2025-12-12T17:43
2025-12-12T17:47
"Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом", - сказано в официальном сообщении.Лукашенко поздравил Коула с назначением на должность спецпосланника и попросил передать послание президенту США Дональду Трампу."Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - сказал Лукашенко.Он также дал положительную оценку действиям президента США. В официальном сообщении не сказано, какими именно действиями Трампа доволен Лукашенко."У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил Лукашенко, предваряя основной разговор."Остальная часть встречи, как обычно, прошла за закрытыми дверями", - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.В сентябре Коул бывал в Минске и общался с Лукашенко на тему "освобождения заложников" - так в Вашингтоне называют белорусских политзаключённых, наличие которых официальный Минск категорически отрицает. Тем не менее, термин "заложники" использовал и Лукашенко, говоря об освобождении из мест лишения свободы около сотни оппозиционеров, которых вывезли в Литву и передали посредникам из США.Встреча Коула и Лукашенко проходит в условиях осложнения отношений между Минском и Вильнюсом. Обвиняя власти Белоруссии в содействии нелегальному пересечению белорусско-литовской границы мигрантами из третьи стран и запуске воздушных шаров с контрабандой сигарет, что осложняло работу вильнюсского аэропорта, власти Литвы заблокировали границу для граждан Союзного государства России и Белоруссии. Минск предпринял ответные меры в отношении литовских грузоперевозчиков. МИД Белоруссии настаивает на прямых контактах литовских властей с Александром Лукашенко, которого они не признают законным президентом и отказываются от любых связей с руководством соседней постсоветской республики. Кроме того, власти Литвы поддерживают экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую часть прозападной белорусской оппозиции считает "президентом", а сама она называет себя "национальной лидеркой". Тихановской в Вильнюсе предоставлена государственная охрана, особняк и широкие возможности для политической деятельности с целью "свержения режима Лукашенко". При администрации Джо Байдена у Тихановской была активная поддержка официального Вашингтона. Госдеп США предпочёл отказаться от вручения верительных грамот Лукашенко ради повышения статуса Тихановской, с которой американские дипломаты проводили демонстративные PR-встречи.Больше новостей дня представлено в обзоре "Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями

17:43 12.12.2025 (обновлено: 17:47 12.12.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента БелоруссииЛукашенко на переговорах со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом
Лукашенко на переговорах со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Белоруссии
Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
"Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом", - сказано в официальном сообщении.
Лукашенко поздравил Коула с назначением на должность спецпосланника и попросил передать послание президенту США Дональду Трампу.
"Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - сказал Лукашенко.
Он также дал положительную оценку действиям президента США. В официальном сообщении не сказано, какими именно действиями Трампа доволен Лукашенко.
"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил Лукашенко, предваряя основной разговор.
"Остальная часть встречи, как обычно, прошла за закрытыми дверями", - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.
В сентябре Коул бывал в Минске и общался с Лукашенко на тему "освобождения заложников" - так в Вашингтоне называют белорусских политзаключённых, наличие которых официальный Минск категорически отрицает. Тем не менее, термин "заложники" использовал и Лукашенко, говоря об освобождении из мест лишения свободы около сотни оппозиционеров, которых вывезли в Литву и передали посредникам из США.
Встреча Коула и Лукашенко проходит в условиях осложнения отношений между Минском и Вильнюсом. Обвиняя власти Белоруссии в содействии нелегальному пересечению белорусско-литовской границы мигрантами из третьи стран и запуске воздушных шаров с контрабандой сигарет, что осложняло работу вильнюсского аэропорта, власти Литвы заблокировали границу для граждан Союзного государства России и Белоруссии.
Минск предпринял ответные меры в отношении литовских грузоперевозчиков. МИД Белоруссии настаивает на прямых контактах литовских властей с Александром Лукашенко, которого они не признают законным президентом и отказываются от любых связей с руководством соседней постсоветской республики.
Кроме того, власти Литвы поддерживают экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую часть прозападной белорусской оппозиции считает "президентом", а сама она называет себя "национальной лидеркой". Тихановской в Вильнюсе предоставлена государственная охрана, особняк и широкие возможности для политической деятельности с целью "свержения режима Лукашенко".
При администрации Джо Байдена у Тихановской была активная поддержка официального Вашингтона. Госдеп США предпочёл отказаться от вручения верительных грамот Лукашенко ради повышения статуса Тихановской, с которой американские дипломаты проводили демонстративные PR-встречи.
Больше новостей дня представлено в обзоре "Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
