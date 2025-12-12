https://ukraina.ru/20251212/lukashenko-prinyal-spetsposlannika-ssha-za-zakrytymi-dveryami-1073031313.html

Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями

Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями

Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2025-12-12T17:43

новости

белоруссия

сша

минск

александр лукашенко

дональд трамп

политзаключенные

международные отношения

международная политика

оппозиция

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом", - сказано в официальном сообщении.Лукашенко поздравил Коула с назначением на должность спецпосланника и попросил передать послание президенту США Дональду Трампу."Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - сказал Лукашенко.Он также дал положительную оценку действиям президента США. В официальном сообщении не сказано, какими именно действиями Трампа доволен Лукашенко."У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил Лукашенко, предваряя основной разговор."Остальная часть встречи, как обычно, прошла за закрытыми дверями", - сказано в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.В сентябре Коул бывал в Минске и общался с Лукашенко на тему "освобождения заложников" - так в Вашингтоне называют белорусских политзаключённых, наличие которых официальный Минск категорически отрицает. Тем не менее, термин "заложники" использовал и Лукашенко, говоря об освобождении из мест лишения свободы около сотни оппозиционеров, которых вывезли в Литву и передали посредникам из США.Встреча Коула и Лукашенко проходит в условиях осложнения отношений между Минском и Вильнюсом. Обвиняя власти Белоруссии в содействии нелегальному пересечению белорусско-литовской границы мигрантами из третьи стран и запуске воздушных шаров с контрабандой сигарет, что осложняло работу вильнюсского аэропорта, власти Литвы заблокировали границу для граждан Союзного государства России и Белоруссии. Минск предпринял ответные меры в отношении литовских грузоперевозчиков. МИД Белоруссии настаивает на прямых контактах литовских властей с Александром Лукашенко, которого они не признают законным президентом и отказываются от любых связей с руководством соседней постсоветской республики. Кроме того, власти Литвы поддерживают экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую часть прозападной белорусской оппозиции считает "президентом", а сама она называет себя "национальной лидеркой". Тихановской в Вильнюсе предоставлена государственная охрана, особняк и широкие возможности для политической деятельности с целью "свержения режима Лукашенко". При администрации Джо Байдена у Тихановской была активная поддержка официального Вашингтона. Госдеп США предпочёл отказаться от вручения верительных грамот Лукашенко ради повышения статуса Тихановской, с которой американские дипломаты проводили демонстративные PR-встречи.Больше новостей дня представлено в обзоре "Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белоруссия

сша

минск

литва

бывший ссср

прибалтика

вильнюс

2025

Новости

