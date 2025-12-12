https://ukraina.ru/20251212/novye-uvlecheniya-sbu-tretya-mirovaya-i-glavnaya-zadacha-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-1300-12-dekabrya-1073003149.html

"Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабря

"Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабря - 12.12.2025 Украина.ру

"Новые увлечения" СБУ, Третья мировая и главная задача Зеленского. Хроника событий на 13:00 12 декабря

Президент США Дональд Трамп предупредил о риске Третьей мировой из-за Украины. Войска РХБЗ заявили о найденных инструкциях: СБУ училась создавать и применять "грязную бомбу". В Минобороны РФ связали Андрея Ермака с тайным ввозом ядерных отходов на Украину. Кая Каллас отреагировала на арест своей предшественницы по обвинению в коррупции

2025-12-12T13:30

2025-12-12T13:30

2025-12-12T13:30

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

федерика могерини

сергей лавров

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg

Трамп пообещал мир. И тут же напомнил, что будет, если его не послушаютПрезидент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил, что продолжение конфликта на Украине несет в себе риск перерастания в полномасштабную мировую войну. В то же время американский лидер выразил оптимизм, заявив, что мирное урегулирование между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона "уже близко"."Такие вещи приводят к третьей мировой войне", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине не оказывает критического влияния на безопасность Соединенных Штатов, пока она остается под контролем. Тем не менее, подчеркнул он, американская администрация прилагает все усилия для дипломатического урегулирования кризиса.В то же время советник главы Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию о готовности Киева согласиться на создание буферной зоны в Донбассе. Его комментарий стал реакцией на публикацию французской газеты Le Monde, которая, со ссылкой на заявления советника президента Михаила Подоляка, сообщила о "согласии Украины" на такой шаг.Советник президента указал, что вопросы, связанные с территорией и суверенитетом, имеют особый статус. "Такие вопросы могут решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины. [Владимир Зеленский] это четко подтвердил", — заявил Дмитрий Литвин.Накануне, выступая перед журналистами, Владимир Зеленский заявил, что любой отказ от территорий в пользу России должен быть утвержден на всеукраинском референдуме. Он также подтвердил, что Украина не намерена выводить свои войска из зоны боевых действий в Донбассе.Идея проведения референдума на Украине по вопросу о выводе войск из Донбасса и создании демилитаризованной зоны является провокацией, призванной заморозить переговорный процесс по урегулированию конфликта. Об этом также накануне заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале."Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры", — написал высокопоставленный российский чиновник.Медведев расценил подобные инициативы как откровенное неуважение к позиции США, задавшись вопросом, сколько ещё американская администрация "будет с этим мириться". Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, находящийся под санкциями Украины и ряда западных стран между тем заявил, что Зеленский на сегодняшний день, по мнению оппозиционного политика, стал для европейских лидеров в большей степени "щитом" от давления США, чем от России. Политик обратил внимание на нарастающую критику в адрес Евросоюза и Великобритании со стороны Белого дома, "чего ранее не наблюдалось". По его мнению, это приводит к ответной реакции: европейские чиновники также "начинают подавать голос против американцев".В своей статье Медведчук развивает тезис о начале процесса "политического устранения" Зеленского. По его словам, первый шаг в этом направлении сделал президент США Дональд Трамп, публично заявив о необходимости проведения на Украине президентских выборов."Столь резкий тон Трампа вполне объясним, поскольку "если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе"", — считает украинский политик.Игра в прятки: Почему США скрывают свой "мирный план" от России?В то же время помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ пока не получала на рассмотрение актуализированные версии американского мирного плана по Украине, о которых ранее сообщали западные СМИ. Его комментарий следует в ответ на появившиеся в последние дни сообщения о том, что администрация США представила обновленные предложения по урегулированию своим союзникам в Европе и Киеву.Кроме того, помощник президента РФ прокомментировал тему возможных президентских выборов на Украине. Он не исключил, что Зеленский может рассматривать их проведение как инструмент для достижения тактической паузы в боевых действиях."Мы не исключаем, что Зеленский рассматривает проведение выборов на Украине как повод добиваться временного прекращения огня", — заявил Ушаков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина должна провести выборы, однако официальный Киев настаивает на невозможности их организации в условиях военного положения. Заявления Ушакова указывают на то, что в Москве внимательно отслеживают эти дискуссии, рассматривая их в контексте возможных маневров для передышки на фронте.Лавров против Трампа: Почему Москва и Вашингтон по-разному видят будущее контроля над вооружениямиДональд Трамп заявил о необходимости сокращения ядерных арсеналов ведущих мировых держав и подтвердил, что эта тема обсуждается на двусторонних переговорах. Его слова передает агентство РИА Новости.Это заявление последовало за недавним распоряжением Трампа о проведении испытаний ядерного оружия "наравне" с другими странами. Позже в Пентагоне уточнили, что речь не идет о немедленном возобновлении реальных ядерных взрывов. В ведомстве подчеркнули, что США не планируют первыми нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но должны быть готовы к такому сценарию, если его нарушит другая сторона.Параллельно в Вашингтоне выражали заинтересованность в заключении с Россией отдельного соглашения, которое впервые регулировало бы количество развернутых единиц тактического ядерного оружия (ТЯО). В настоящее время этот класс вооружений не попадает под действие действующего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2026 года.Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на позитивный ответ США на инициативу президента Владимира Путина о добровольном соблюдении количественных ограничений ДСНВ-3 даже после его формального прекращения. При этом министр отметил, что для заключения нового полноценного договора требуется "принципиально иная атмосфера" в отношениях между Москвой и Вашингтоном, добавив, что "в этом направлении дело уже сдвинулось с мертвой точки"."Ни о каком продлении [ДСНВ] давно речи не идет. Речь идет о том, что когда мы прекратили участие в этом соглашении, то в качестве жеста доброй воли президент Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые попадают под договор ДСНВ-3", — пояснил Лавров.Таким образом, на фоне истечения срока действия ключевых соглашений в области контроля над вооружениями и возросшей геополитической напряженности, ведущие ядерные державы демонстрируют осторожную открытость к диалогу, хотя практические пути к новым юридически обязывающим договоренностям пока остаются неясными."Напиток смерти": Минобороны РФ обвинило ВСУ в подготовке химических диверсий против военныхРоссийские военные заявили о наличии информации, свидетельствующей о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала сценарий взрыва так называемой "грязной бомбы" в месте массового скопления людей. Об этом на брифинге для журналистов сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.По его словам, в распоряжение российских военных попали методические материалы, используемые при обучении представителей СБУ. Одно из направлений подготовки, как утверждается, детально разбирает ситуацию, включающую кражу источников ионизирующего излучения, изготовление на их основе "грязной бомбы" и ее подрыв в многолюдном месте.Отдельная роль в "попытках ядерного шантажа", по версии генерала Ртищева, отводится бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Российский военачальник заявил, что Ермак курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива, при этом не уведомляя Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие профильные организации. Утверждается, что маршруты поставок пролегали через Польшу и Румынию."Грязная бомба" — это устройство, представляющее собой контейнер с радиоактивными материалами и обычным взрывчатым веществом. Его подрыв не вызывает ядерной реакции, но приводит к радиоактивному заражению значительной территории.Помимо этого, Ртищев заявил о подготовке украинскими спецслужбами диверсий с применением высокотоксичных химикатов против российских военнослужащих и администраций на территориях Донбасса и Новороссии. По словам генерала, диверсанты планировали совершить отравление, используя напитки, содержащие смесь колхицина и трет-бутилбициклофосфата. Ртищев утверждает, что действие этой смеси сопоставимо с эффектом боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX. Российские силовики, по его словам, задержали одного из предполагаемых исполнителей, который дал признательные показания.Также в своем выступлении представитель Минобороны РФ повторил ранее звучавшие обвинения в адрес украинских вооруженных формирований в применении запрещенных химических веществ. Ртищев заявил, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик противоборствующей стороной используются самодельные боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.Хлорпикрин, известный также как нитрохлороформ, относится к группе удушающих отравляющих веществ и запрещен к применению в качестве химического оружия Женевским протоколом 1925 года и Конвенцией о запрещении химического оружия.Скандал в самом сердце Европы: как коррупция разъедает Брюссель изнутриТем временем в ЕС не утихает старый скандал: 2 декабря бельгийская газета Le Soir сообщила о задержании Федерико Могерини. На следующий день Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила, что бывшему верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также ещё двум высокопоставленным чиновникам предъявлены подозрения в коррупции и нецелевом использовании средств объединения.Глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Кая Каллас признала, что коррупционный скандал вокруг её предшественницы Федерико Могерини нанёс удар по репутации и боевому духу дипломатического корпуса Евросоюза. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, присутствовавшие на внутренней встрече с сотрудниками службы."Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу", — заявила Каллас, выступая перед коллективом. По информации издания, её выступление продлилось всего около получаса и носило общий характер, а сама глава евродипломатии ответила лишь на три вопроса, после чего покинула собрание для участия в видеоконференции так называемой "коалиции желающих" по Украине.Это заявление стало первой публичной реакцией Каллас на арест и обвинения в адрес Могерини. Ранее, 4 декабря, немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Каллас направила письмо в связи с делом своей предшественницы, в котором выразила "крайнее удивление и шок". Издание отмечало, что нынешний глава EEAS пытается дистанцироваться от разразившегося скандала.В Кремле, комментируя новый коррупционный скандал в институтах Евросоюза, заявили, что считают его внутренним делом ЕС. "Это абсолютно их внутреннее дело. Мы этим не занимаемся", — сказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков 3 декабря. Он также добавил, что в России "борьба с коррупцией носит планомерный и регулярный характер".Фронтовая сводкаТем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении город Северск полностью освобождён, над ним подняты российские флаги. Подразделения ВСУ отходят на западные высоты, по отступающим противникам ведёт огонь российская артиллерия и авиация. Продолжается наступление в районе населённых пунктов Петровское, Диброва, Озерное, Ямполь и Закотное.На Харьковском направлении освобождён населённый пункт Лиман. Продолжаются бои в центре Вильчи и в районе Прилипки.На Гуляйпольском направлении ситуация остаётся крайне напряжённой. Идут очень тяжёлые бои внутри города, российские подразделения продвигаются ближе к его центру, установив огневой контроль над подступами. На вспомогательных участках в Андреевке и Герасимовке существенных изменений не отмечено.На Красноармейском направлении восточная часть Новоподгороднего переходит в статус "серой зоны". В Гришино продолжается зачистка. В Димитрове часть украинского гарнизона сумела прорваться, однако его численность сократилась. Активные бои продолжаются в Родинском, Софиевке и Торецком. В районе Нового Шахово российские войска заняли новые позиции.На Краснолиманском направлении отмечаются жёсткие бои в районе Яровой, где российские подразделения пытаются закрепиться на окраинах перед выходом к Святогорску.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, федерика могерини, сергей лавров, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, переговоры, переговоры по украине 2025