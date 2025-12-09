Владимир Зеленский: почему его боятся коты и римские папы - 09.12.2025 Украина.ру
Владимир Зеленский: почему его боятся коты и римские папы
2025-12-09T16:39
2025-12-09T17:14
Владимир Зеленский стал жертвой "кошачьей дипломатии". Штатный кот-мышелов в офисе британского премьера сбежал от главы киевского режима. Зеленский и Кир Стармер в этот момент как раз собирались войти в знаменитое здание на Даунинг-стрит.Считается, что такое поведение питомца является сигналом хозяину об опасности гостя. Такого лучше за порог не пускать. Кот Ларри бежит от Зеленского уже не в первый раз.Действительно, одетый во все черное приезжий с Украины сам давно превратился в своеобразную черную метку. Рукопожатие с Зеленским часто приводит к тому, что его визави теряет работу или даже жизнь.Данное "проклятие" уже испытали на себе Борис Джонсон, Синдзо Абэ, Лиз Трасс, Джо Байден и другие – всего порядка двух десятков человек.Недобрую энергетику визитера почувствовал даже папа римский Лев XIV. На совместном фото он предпочел держаться от Зеленского на порядочной дистанции. На всякий случай.Предшественник Льва папа Франциск, кстати, в свое время такой мерой предосторожности пренебрегал. Итог известен. Зеленский – настолько мутный тип, что вокруг его имени множится огромное количество слухов. Последний из них гласит, что он купил особняк скандального актера Билла Косби в центре Нью-Йорка. Голливудскую звезду ранее обвинили в изнасиловании 60 женщин. Зеленского, однако, это не смутило.Если эта новость и смахивает на фейк, то связь жены Зеленского с работорговцами – чистая правда. Один из фондов, как выяснилось, "спасал" юных украинцев оригинальным способом – несовершеннолетних отправляли в Турцию, где их подвергали сексуальному насилию. Протекцию этому фонду оказывала Елена Зеленская, в простонародье известная как Скумбрия.Ничего удивительного, впрочем, в похождениях Зеленского и его жены нет. Дональд Трамп сравнил его с патентованным жуликом и циркачом Финиасом Тейлором Барнумом – настолько хорошо украинский лидер умеет вытягивать деньги у всех подряд."Каждую минуту рождается лох" - такую фразу приписывают Барнуму. Зеленский живет по тому же принципу. За "лохов" он держит буквально весь мир. Себя таковым он при этом не считает."Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то", - заявлял он шесть лет назад.Про таких как Зеленский говорят: он живет и дает жить другим. Слово "жить" можно смело менять на "воровать". Масштабный коррупционный скандал прогремел на всю Украину – ближайшие соратники Зеленского присвоили себе по меньше мере 100 млн долларов.Оттого так и цепляется Зеленский за власть, потому так страшно идти на выборы – вместо второго президентского срока вполне можно схлопотать срок тюремный. Ходить под конвоем он уже научился – помог визит в Ирландию. Именно так шутники назвали церемонию его встречи с местной военной стражей.Интересные факты про главу правящего в Киеве режима - в материале издания Украина.ру Владимир Зеленский. Биография.
Владимир Зеленский: почему его боятся коты и римские папы

16:39 09.12.2025 (обновлено: 17:14 09.12.2025)
 
© APВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский продолжает предаваться любимому занятию - клянчить деньги
Владимир Зеленский стал жертвой "кошачьей дипломатии". Штатный кот-мышелов в офисе британского премьера сбежал от главы киевского режима. Зеленский и Кир Стармер в этот момент как раз собирались войти в знаменитое здание на Даунинг-стрит.
Считается, что такое поведение питомца является сигналом хозяину об опасности гостя. Такого лучше за порог не пускать. Кот Ларри бежит от Зеленского уже не в первый раз.
Действительно, одетый во все черное приезжий с Украины сам давно превратился в своеобразную черную метку. Рукопожатие с Зеленским часто приводит к тому, что его визави теряет работу или даже жизнь.
Данное "проклятие" уже испытали на себе Борис Джонсон, Синдзо Абэ, Лиз Трасс, Джо Байден и другие – всего порядка двух десятков человек.
Недобрую энергетику визитера почувствовал даже папа римский Лев XIV. На совместном фото он предпочел держаться от Зеленского на порядочной дистанции. На всякий случай.
© Фото
- РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото
Предшественник Льва папа Франциск, кстати, в свое время такой мерой предосторожности пренебрегал. Итог известен.
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Ватикан Папа Римский Франциск
Зеленский Ватикан Папа Римский Франциск
© пресс-служба президента Украины
Зеленский Ватикан Папа Римский Франциск
Зеленский – настолько мутный тип, что вокруг его имени множится огромное количество слухов. Последний из них гласит, что он купил особняк скандального актера Билла Косби в центре Нью-Йорка. Голливудскую звезду ранее обвинили в изнасиловании 60 женщин. Зеленского, однако, это не смутило.
Если эта новость и смахивает на фейк, то связь жены Зеленского с работорговцами – чистая правда. Один из фондов, как выяснилось, "спасал" юных украинцев оригинальным способом – несовершеннолетних отправляли в Турцию, где их подвергали сексуальному насилию. Протекцию этому фонду оказывала Елена Зеленская, в простонародье известная как Скумбрия.
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
27 июня, 04:25
Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма
Ничего удивительного, впрочем, в похождениях Зеленского и его жены нет. Дональд Трамп сравнил его с патентованным жуликом и циркачом Финиасом Тейлором Барнумом – настолько хорошо украинский лидер умеет вытягивать деньги у всех подряд.
"Каждую минуту рождается лох" - такую фразу приписывают Барнуму. Зеленский живет по тому же принципу. За "лохов" он держит буквально весь мир. Себя таковым он при этом не считает.
"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то", - заявлял он шесть лет назад.
Про таких как Зеленский говорят: он живет и дает жить другим. Слово "жить" можно смело менять на "воровать". Масштабный коррупционный скандал прогремел на всю Украину – ближайшие соратники Зеленского присвоили себе по меньше мере 100 млн долларов.
Оттого так и цепляется Зеленский за власть, потому так страшно идти на выборы – вместо второго президентского срока вполне можно схлопотать срок тюремный. Ходить под конвоем он уже научился – помог визит в Ирландию.
Именно так шутники назвали церемонию его встречи с местной военной стражей.
Интересные факты про главу правящего в Киеве режима - в материале издания Украина.ру Владимир Зеленский. Биография.
