Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения канцлера Германии Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу", назвав эти заявления не соответствующими действительности
Представитель Кремля прокомментировал высказывания главы правительства ФРГ, сделанные накануне. "Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно сам заявлял, что не стремится восстанавливать СССР. "Потому что это невозможно. &lt;…&gt; И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь президента.Что касается утверждений Мерца о якобы "подготовке России к нападению на НАТО", то Песков подчеркнул, что "это полная глупость". "Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.По данным источника, канцлер Германии в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны России, пытаясь оправдать значительный рост расходов Берлина на оборону.При этом, как отмечается, на фоне регулярных обвинений Москвы в адресной риторике со стороны НАТО, на минувшей неделе глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения "упреждающего удара" по России, который можно было бы считать "оборонным действием". Больше важных новостей дня в обзоре "Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря" на сайте Украина.ру.
14:09 09.12.2025 (обновлено: 14:10 09.12.2025)
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения канцлера Германии Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу", назвав эти заявления не соответствующими действительности
Представитель Кремля прокомментировал высказывания главы правительства ФРГ, сделанные накануне. "Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно сам заявлял, что не стремится восстанавливать СССР. "Потому что это невозможно. <…> И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь президента.
Что касается утверждений Мерца о якобы "подготовке России к нападению на НАТО", то Песков подчеркнул, что "это полная глупость". "Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.
По данным источника, канцлер Германии в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны России, пытаясь оправдать значительный рост расходов Берлина на оборону.
При этом, как отмечается, на фоне регулярных обвинений Москвы в адресной риторике со стороны НАТО, на минувшей неделе глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения "упреждающего удара" по России, который можно было бы считать "оборонным действием".
Больше важных новостей дня в обзоре "Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря" на сайте Украина.ру.
