https://ukraina.ru/20251209/peskov-zayavleniya-mertsa-o-rossii-ne-sootvetstvuyut-deystvitelnosti-1072849651.html

Песков: заявления Мерца о России не соответствуют действительности

Песков: заявления Мерца о России не соответствуют действительности - 09.12.2025 Украина.ру

Песков: заявления Мерца о России не соответствуют действительности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения канцлера Германии Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу", назвав эти заявления не соответствующими действительности

2025-12-09T14:09

2025-12-09T14:09

2025-12-09T14:10

новости

россия

германия

москва

фридрих мерц

дмитрий песков

владимир путин

нато

снг

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059778507_0:132:2924:1777_1920x0_80_0_0_d0863a61870ea7c933c7895061dae0bd.jpg

Представитель Кремля прокомментировал высказывания главы правительства ФРГ, сделанные накануне. "Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос.Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно сам заявлял, что не стремится восстанавливать СССР. "Потому что это невозможно. <…> И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь президента.Что касается утверждений Мерца о якобы "подготовке России к нападению на НАТО", то Песков подчеркнул, что "это полная глупость". "Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.По данным источника, канцлер Германии в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны России, пытаясь оправдать значительный рост расходов Берлина на оборону.При этом, как отмечается, на фоне регулярных обвинений Москвы в адресной риторике со стороны НАТО, на минувшей неделе глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения "упреждающего удара" по России, который можно было бы считать "оборонным действием". Больше важных новостей дня в обзоре "Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря" на сайте Украина.ру.

россия

германия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, москва, фридрих мерц, дмитрий песков, владимир путин, нато, снг, украина.ру, война, украина-нато, будет ли война с нато