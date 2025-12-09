https://ukraina.ru/20251209/zapadnye-skhemy-rossiyskie-aktivy-i-novye-dannye-nashey-razvedki-khronika-sobytiy-na-1300-9-dekabrya-1072845107.html

Западные схемы, российские активы и новые данные нашей разведки. Хроника событий на 13:00 9 декабря

Российская разведка сообщила о коррупции в поставках оружия на Украину. При этом в ЕС растут разногласия по конфискации российских активов, а США могут изменить подход, склоняя Киев к уступкам

Служба внешней разведки России обнародовала информацию о новой крупной коррупционной схеме, через которую украинские власти и их западные партнёры присваивают средства, выделяемые на военную помощь. Речь идёт о так называемой "чешской снарядной инициативе". Согласно данным СВР, польская компания-посредник PHU LECHMAR, связанная с окружением Владимира Зеленского и бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком, закупает боеприпасы в странах Восточной Европы и Глобального Юга, меняет маркировку и поставляет их на Украину по цене, в пять раз превышающей исходную стоимость, выдавая за польскую продукцию. Финансирование этих заведомо завышенных поставок осуществляют Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Как отмечает разведка, в схему изначально заложены финансовые "откаты" ответственным должностным лицам в этих государствах. Этот случай красноречиво демонстрирует, что нынешнее киевское руководство и его западные кураторы, уверенные в безнаказанности, сосредоточены не на военных целях, а на личном обогащении, не замечая приближения момента ответственности. Европейский раскол: битва за российские активы и суверенитет Параллельно в самом Евросоюзе назревает глубокий кризис, связанный с попыткой конфискации замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, неожиданно выступила против их изъятия для финансирования Украины. Бельгийцы заявляют о незаконности таких действий, которые нанесут непоправимый удар по доверию к европейской финансовой системе. Однако руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, подкреплённое позицией Германии, Франции и Италии, настроено решительно, угрожая Бельгии коллективными гарантиями и настаивая на общем решении к 18 декабря. Как отмечает аналитик Ростислав Ищенко, эта внезапная "принципиальность" Брюсселя связана не с внезапной любовью к законности, а с изменившейся расстановкой сил. Осознав, что победа в конфликте склоняется в пользу России, европейские элиты пытаются выжать из ситуации максимум, конфискуя средства, что практически навсегда отрезает путь к миру с Москвой. Этот конфликт обнажает проблему ЕС — кризис управления. Такие страны, как Венгрия, Словакия и Чехия, всё чаще демонстрируют самостоятельность, а теперь к ним может присоединиться и традиционно лояльная Бельгия. Угроза распада Евросоюза, столетиями боявшегося внутренних войн, становится всё более реальной. Поворот США: от НАТО к сближению с Россией? На этом фоне кардинально меняется позиция Вашингтона. Как пишет Financial Times, новая Стратегия национальной безопасности администрации Дональда Трампа ставит перед Европой жёсткий выбор: либо ЕС откажется от политики, неугодной США, либо Вашингтон пересмотрит свою поддержку НАТО. Аналитики допускают логическое развитие этой линии: выход США из альянса, дистанцирование от текущих европейских правительств и стратегическое сближение с Россией. Этот стратегический поворот уже ощущается на практике. Американское давление на Владимира Зеленского, с целью заставить его согласиться на территориальные уступки, включая Донбасс, в рамках мирного урегулирования, свидетельствует о смене приоритетов. США, по данным Axios, через своих эмиссаров напрямую требуют от Киева пойти на уступки, что вызвало сопротивление как в украинском руководстве, так и в Брюсселе. Китай как мировой арбитр В условиях западного хаоса ключевую роль начинает играть Китай. Переговоры министра иностранных дел КНР Ван И с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем в Пекине показали, что Берлин ищет в Поднебесной посредника для влияния на урегулирование украинского кризиса. Китай, подтверждая свою последовательную нейтральную позицию, готов играть конструктивную роль, но призывает все стороны к диалогу и справедливому миру, основанному на учёте законных интересов безопасности всех, включая Россию. Текущая геополитическая картина свидетельствует о глубокой трансформации мирового порядка. Западный проект на Украине, построенный на коррупции и безответственности, трещит по швам. Евросоюз, раздираемый внутренними противоречиями и авантюристичными попытками конфискации чужих активов, стоит на пороге кризиса легитимности. США, осознав тщетность и затратность конфронтации с Россией, делают прагматичный разворот в сторону национальных интересов, что может привести к краху всей послевоенной архитектуры евроатлантической безопасности. В этих условиях Россия, действуя методично и в правовом поле, продолжает защищать свои жизненные интересы. Факты, обнародованные СВР, красноречиво говорят сами за себя: истинные цели киевского режима и его покровителей далеки от декларируемых "ценностей". Исход этого противостояния будет определяться не пропагандой, а реальными делами, экономической устойчивостью и политической волей. А она, как показывают последние события, сегодня явно на стороне тех, кто отстаивает суверенитет, международное право и многополярность.Всё об Украине из России - на сайте Украина.руПочему у США пошел разлад с Европой и негатив к НАТО? Подробнее — в материале Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине.

