"Охота" на Ермака, провалы ВСУ, план Трампа. Хроника событий на утро 8 декабря

"Охота" на Ермака, провалы ВСУ, план Трампа. Хроника событий на утро 8 декабря - 08.12.2025

"Охота" на Ермака, провалы ВСУ, план Трампа. Хроника событий на утро 8 декабря

Зеленский начал "охоту" на экс-главу своего Офиса Ермака. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп жалуется на сложности в урегулировании конфликта на Украине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* утверждает, что Владимир Зеленский начал настоящую "охоту" на экс-главу своего Офиса Андрея Ермака."Андрей Борисович (Ермак) получил очень много проблем: истерика после отставки, измену друзей, исключение из СНБО и многое другое. Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?", - написал Гончаренко.В конце ноября Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.После Зеленский также вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.Украинские СМИ пишут, что премьер страны Юлия Свириденко участвовала в сговоре за отставку Ермака с поста главы Офиса президента.К тому моменту Ермак якобы успел поссориться со всеми в своей команде, даже Свириденко, которой он помогал, не смогла так работать.СМИ полагают, что теперь властную конструкцию на Украине ждет трансформация, пишет издание "Украинская правда"."Властную конструкцию ждет переконфигурация из условной "дуалистической президентской" модели, где есть президент и его всесильный глава Офиса, в некую форму многополярности, где есть минимум три больших центра влияния – глава государства, Кабмин и Рада", - говорится в публикации на сайте "Украинской правды".По информации издания, после отставки Ермака "групповая работа" должна стать рабочей моделью новой системы власти."Суть идеи проста: все важные для власти вопросы должны быть проработаны "тройкой" – профильными руководителями от Офиса (Зеленского – ред.), Рады и Кабмина, а уже после наработки и согласования решений в этом кругу вопрос поднимается на более высокий уровень и идет в реализацию", - пояснило издание.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы раздавались в Харьковской области Украины, а также в Днепропетровске и городе Ахтырка Сумской области. Кроме того, гремело в Фастове Киевской области и в Чернигове.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучали в Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях Украины.Телеграм-канал Украина.ру писал о российских "Геранях", кружащих над Днепропетровской и Харьковской областями.В ходе ночного удара по Днепропетровску (украинское название — Днепр) были уничтожены волонтерские склады, пишут местные паблики в соцсетях. Кроме того, известно о прилете по некоему административному зданию. В результате там начался сильный пожар.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина уже "заплатила очень дорого" за свои бессмысленные террористические акты в отношении гражданских объектов РФ.Глава Чечни рассказал, что в ходе масштабной операции "возмездия" уничтожены узлы транспортной инфраструктуры, используемые для нужд ВСУ, базы топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ, предприятие по сборке БПЛА, места дислокации механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, инфраструктура военного аэродрома, склады горючего и объекты ПВО.В минувшую пятницу Кадыров сообщил об атаке беспилотника ВСУ по зданию в комплексе "Грозный-Сити" и назвал это попыткой запугать мирное население. Также глава региона пообещал, что ВСУ в ответ на это в течение недели будут ощущать "жесткий ответ".В российских силовых структурах рассказали, что российские военные сорвали переброску бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Нарушить ротацию удалось в районе населенного пункта Кирилловка. Украинские военные направлялись на участок фронта у села Хатнее. В результате атаки также были ликвидированы офицеры ВСУ.В Министерстве обороны России информировали, что входе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя."В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены", - подчеркнули в ведомстве.Остальные, не желая погибать за коррумпированное правительство Украины, сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в МО РФ.Населенный пункт Ровное в ДНР освобожден 7 декабря. Село Ровное расположено между освобожденным Красноармейском и окруженным Димитровым ДНР.В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске ДНР, будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.План ТрампаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что предполагал, что конфликт между РФ и Украиной будет разрешить легче, чем он думал, назвал его "тяжелым"."Россия и Украина – думал, это будет немного проще... это очень тяжелая война", - признал Трамп в Кеннеди центре.Американский лидер заверил, что США ведут переговоры с лидерами, включая Владимира Зеленского, над урегулированием конфликта на Украине."Мы говорим с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и мы говорим с украинскими лидерами, включая Зеленского", - сказал он.Глава Белого дома не уточнил, с какими еще "украинскими лидерами" ведутся переговоры.Президент США заявил, что, по его мнению, Россия и украинский народ поддерживают предложенные США условия урегулирования конфликта на Украине.В то же время глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил своим читателям в соцсети X поучаствовать в опросе о том, стоит ли Владимиру Зеленскому прочесть предложение США по урегулированию."Стоит ли Зеленскому прочитать мирное предложение США?" - так звучит вопрос, на который Дмитриев просит ответить положительно или отрицательно. Итоги будут подведены через сутки.А сын президента США Дональд Трамп-младший предположил, что его отец может отдалиться от Украины."Я думаю, что он может (так поступить - ред.)", - сказал Трамп-младший во время выступления на сессии проходящего в эти дни Дохийского форума, отвечая на вопрос, может ли президент США отдалиться от Украины.Подробнее о настроениях Трампа — в материале "Я немного разочарован": Трамп прокомментировал ситуацию с мирным планом на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

