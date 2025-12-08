https://ukraina.ru/20251208/boloto-tam-uzhe-v-mozgakh-kiselev-o-realnoy-a-ne-mnimoy-ugroze-dlya-evropy-1072792926.html

"Болото там уже в мозгах": Киселев о реальной, а не мнимой угрозе для Европы

"Болото там уже в мозгах": Киселев о реальной, а не мнимой угрозе для Европы - 08.12.2025 Украина.ру

"Болото там уже в мозгах": Киселев о реальной, а не мнимой угрозе для Европы

Европейские политики и генералы своим шумным поведением хотят привлечь к себе внимание, повысить таким образом собственную значимость и на этом что-то поиметь – власть, деньги, популярность. Как это связано с попытками обвинить РФ в планировании атаки на Европу рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-12-08T12:31

2025-12-08T12:31

2025-12-08T13:10

эксклюзив

европа

россия

украина

дмитрий киселев

владимир путин

киселев

нато

цру

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Чего на самом деле хочет РоссияСамое тупое, что можно на этом поле сделать – это объявить, что Россия собирается на Европу кровожадно напасть, а они, мол, защитники и патриоты Европы всех предостерегают об угрозе и уже готовятся к оборонительной войне, отметил он."Правда, никто не попросил этих горлопанов назвать три причины, по которым России нужно напасть на Европу. Если же попросят, то не смогут назвать и одной. Да и нет такой причины – ресурсов и пространств у нас достаточно. А в остальном...", - сказал ведущий.В программе процитировали экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который "разъясняет все яснее некуда, как дважды два"."У них достаточно территории, им не нужны природные ресурсы, и они не хотят быть ответственными за толпу людей с розовыми, голубыми или зелеными волосами, которые пытаются разобраться, какого они пола. России это не нужно. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое", - говорил Джонсон.По словам Киселева, Европа не хочет оставить Россию в покое. Владимиру Путину это поднадоело и он высказался, кажется, уже с предельной прямотой:"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро… Это же не Украина. С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - сказал глава российского государства.Ключевое слово здесь "если", отметил Киселев. Если Европа захочет с нами воевать, и сама начнет, то тут уж мы готовы – готовы ответить на агрессию прямо сейчас. Вот выжимка смысла слов президента. Все остальное – манипуляции и передергивания для создания ложной картины агрессивности России.В качестве примера таких манипуляций приведен заголовок материала британского издания The Telegraph: "Путин: "Мы готовы к войне с Европой". Обрезая то самое ключевое слово "если", они подают готовность как желание, прокомментировал Киселев.Еще одна цитата из британских СМИ: "Сначала он пригрозил "отрезать Украину от моря" в ответ на атаки беспилотников на российские танкеры. Затем он пригрозил вторжением России в Европу".Немецкое издание Die Welt написало, что "угроза" российского президента якобы нацелена в первую очередь именно против Германии, так как у этой страны нет ядерного оружия."То есть, договорились, до того, что немцам атомную бомбу подавай! Прямо в руки Фрицу Мерцу", - сказал ведущий.Еще раз, Путин реально не угрожает, он говорит, что мы готовы, если Европа захочет и начнет, добавил он.Реальная угроза для ЕвропыА вот кто действительно угрожает, так это председатель военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В интервью Financial Times он раскрывает перемену в подходах к военному противостоянию с Россией."Действовать агрессивнее или работать на упреждение, а не реагировать – вот о чем мы думаем", - сказал он.Подождите, это вообще что? В НАТО думают, что надо действовать "агрессивнее" и работать на "упреждение", отметил Киселев.Далее еще одна цитата из этого же материала с интервью итальянского адмирала:"Драгоне заявил, что "упреждающий удар" может считаться "оборонительным действием", но добавил: "Это сильно отличается от нашего привычного образа мышления и подхода". Он добавил: "Возможно, стоит действовать агрессивнее в ответ на агрессию противника. Вопросы заключаются в правовой базе и рамках юрисдикции – кто будет этим заниматься?"То есть, военный комитет НАТО под командованием итальянского адмирала Драгоне уже разрабатывает "правовую базу" для "более агрессивных действий". Ну куда уж дальше...Киселев задался вопросом, если это не угроза, то что тогда угроза вообще?"Единственное, что здесь утешает, так это то, что адмирал Драгоне – итальянец, а итальянцы – отличные мафиози, но – отвратительные воины", - отметил он.Ведущий рассказал о том, как диктатор фашистской Италии маршал Бенито Муссолини, будучи союзником Гитлера, все время вляпывался в своих военных кампаниях так, что немцам приходилось итальянцев спасать, отвлекая свои силы от приоритетных направлений.Так было, когда Муссолини неожиданно для Гитлера провально напал на Грецию, потом был вынужден ретироваться из Албании. Неудачи продолжились в Северной Африке. Не говоря уже о позоре итальянцев на советских фронтах. В помощь Гитлеру Муссолини направил в Советский Союз более 230 тыс. итальянских солдат, даже к Сталинграду. Как результат – полное разочарование в них Гитлера. Потери в их рядах были огромные. А потом – 130 тыс. итальянцев попали под Сталинградом в окружение, из них 20,8 тыс. погибли, 64 тыс. угодили в плен, 45 тыс. вышли к своим. Домой после войны из советского плена вернулись чуть более 10 тыс."Такова итальянская же статистика. Воевали из рук вон плохо. Для союзников всегда были обузой", - прокомментировал Киселев.Уже в Нюрнберге бывший начальник штаба вермахта, генерал-полковник Альфред Йодль едко согласился с давней шуткой французского генерала Мориса Гамелена:" Я понимаю теперь остроту генерала Гамелена: "Если Италия останется нейтральной, мне нужно будет 8 дивизий; если она будет против нас – только 4; если же она будет на нашей стороне – то не меньше 12"."Так что по поводу военных-итальянцев – без иллюзий. Хотя, надо признать, выглядят они всегда очень авантажно. Вот и сам адмирал Джузеппе Драгоне – иконостас наградных планок чего стоит. Правда, здесь все больше декорация – юбилейные и почетные медали. Фронтами точно никогда не командовал", - рассказал Киселев.Еще итальянские военные любят до сих пор украшать себя перьями. Выглядит эффектно. Вот, например, берсальеры – пехота. У них в парадной форме шляпа с боковым султаном из перьев глухаря или фазана. До сих пор перья и как элемент современной полевой формы. Изначально должна была защищать от удара сабли, но даже в годы Второй мировой берсальеры крепили перья прямо к железным каскам. Для красоты. До сих пор для эффекта на параде – бегом.Альпийские стрелки, альпини, тоже с пером в шляпе до сих пор."Карабинеры... Куда уж там! Вот в парадной форме – красавцы, да и только. В треуголках с красно-синими перьями и эффектных плащ-накидках. С начала 1980-х форму для элитных войск Италии разрабатывает и шьет модный дом Армани. Наверное, это все же самая сильная сторона итальянского войска", - сказал Киселев.Но вот все же, зачем военное командование и политики стран без полноценных армий все тянут и тянут к войне с Россией. Зачем?Далее в программе процитировали новую версию "Национальной стратегии безопасности США."Администрация Трампа расходится во взглядах с европейскими политиками, которые придерживаются нереалистичных ожиданий о войне и входят в нестабильные правительства меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии в целях подавления оппозиции. Значительная часть европейского большинства хочет мира, однако это желание не отражается в политике, во многом из-за того, что эти правительства подрывают демократические процессы".Европейские "правительства подрывают демократические процессы"... Но ведь – так же...Премьер Великобритании Кир Стармер. Уровень поддержки у себя в стране – 10%. Президент Франции Эммануэль Макрон – 10%, канцлер Германии Мерц – 18%.Кого эти люди по факту представляют? Вот их-то американцы и называют "нестабильными правительствами меньшинства", что "придерживаются нереалистичных ожиданий о войне".Сейчас Финляндия вслед за Польшей и прибалтийской тройкой принялась всерьез обсуждать идею заболотить часть своей территории у границы с Россией, чтобы создать некую полосу препятствий для русской армии."То есть, нам по их логике, штурмовать болота придется?" - задал вопрос Киселев.По его мнению, "болото там уже в мозгах". Вот она, где реальная угроза там, подытожил ведущий.Мнение Дмитрия Киселева о том, почему власти европейских стран врут всласть и злонамеренно - в материале издания Украина.ру Суета, самолюбование, грязная игра: Киселев о том, как Европа запуталась во лжи.

https://ukraina.ru/20251206/kaya-kallas-zlobnaya-zolushka-evropy-1072735367.html

европа

россия

украина

москва

сша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, европа, россия, украина, дмитрий киселев, владимир путин, киселев, нато, цру, financial times, адольф гитлер, ес, украина.ру, украина.ру, москва, киевский режим, сми, украинские сми, фридрих мерц, сша, кир стармер, эммануэль макрон, финляндия