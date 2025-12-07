https://ukraina.ru/20251207/zachem-nam-plan-ssha-esli-est-plan-putina-na-chto-soglasna-rossiya-i-chto-delat-s-ukrainoy--fdorov-1072754815.html

Зачем нам план США, если есть план Путина, на что согласна Россия и что делать с Украиной — Фёдоров

Зачем нам план США, если есть план Путина, на что согласна Россия и что делать с Украиной — Фёдоров - 07.12.2025 Украина.ру

Зачем нам план США, если есть план Путина, на что согласна Россия и что делать с Украиной — Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал выступление президента Украина.ру, 07.12.2025

2025-12-07T13:12

2025-12-07T13:12

2025-12-07T13:12

новости

россия

украина

владимир путин

евгений федоров

дональд трамп

нато

украина.ру

сша

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/07/1072754557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_081aa5bed6811ef345094a31bee70e79.png

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал выступление президента Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также рассказал о варианте решения территориального вопроса по Украине и о том, как Россия должна ответить на агрессию Запада: 00:31 - Визит Путина в Индию и челночная дипломатия Трампа; 10:59 – Риски удара НАТО по России; 14:17 – Как решить проблему о присвоении золотовалютных резервов России?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, евгений федоров, дональд трамп, нато, украина.ру, сша, видео, видео