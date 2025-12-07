https://ukraina.ru/20251207/zachem-nam-plan-ssha-esli-est-plan-putina-na-chto-soglasna-rossiya-i-chto-delat-s-ukrainoy--fdorov-1072754815.html
Зачем нам план США, если есть план Путина, на что согласна Россия и что делать с Украиной — Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал выступление президента
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал выступление президента Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также рассказал о варианте решения территориального вопроса по Украине и о том, как Россия должна ответить на агрессию Запада: 00:31 - Визит Путина в Индию и челночная дипломатия Трампа; 10:59 – Риски удара НАТО по России; 14:17 – Как решить проблему о присвоении золотовалютных резервов России?
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал выступление президента Владимира Путина перед индийскими журналистами, а также рассказал о варианте решения территориального вопроса по Украине и о том, как Россия должна ответить на агрессию Запада:
00:31 - Визит Путина в Индию и челночная дипломатия Трампа;
10:59 – Риски удара НАТО по России;
14:17 – Как решить проблему о присвоении золотовалютных резервов России?
