Украсть, чтобы убивать. Российские активы не дают покоя Зеленскому и евромошенникам

Похоже, что в украинском кризисе наступает важнейший момент. Способность киевского режима сопротивляться мирному урегулированию может быть решающим образом ослаблена из-за серьёзных проблем с ключевым условием успешного ведения войны – финансированием боевых действий.

На фоне нарастающих проблем с нехваткой боевиков на передовой отсутствие ясности с финансированием может решающим образом подвигнуть Киев на мирные переговоры.Украинский парламент принял в среду во втором чтении бюджет страны на 2026 год с дефицитом в 45 млрд. дол., что составляет 18,5% ВВП. Расходы на военные нужды составляют 66,4 млрд. дол, или 27,2% ВВП. Бюджет на 2026 год со всеми его параметрами весьма условен, поскольку сохраняется неопределённость по источникам внешнего финансирования на ведение войны.Определённость в этом вопросе появится после 18 декабря – даты, на которую лидеры ЕС назначили совещание в верхах, чтобы достичь соглашения об источниках финансирования киевского режима в 2026 г. Видимо, тогда во многом станет понятнее, в какой степени Киев готов продолжать войну и не придётся ли переписывать бюджет.По мере приближения этой даты европейские партнёры Киева впадают в панику, поскольку более-менее понятных и законных источников финансирования режима Зеленского до сих пор нет. О настроениях среди правящих кругов в Европе видно по тональности обсуждений "предательства" Вашингтоном киевского режима, в котором упрекали США президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Мерц, президент Финляндии Стубб и генсек НАТО Рютте в недавнем телефонном разговоре с Зеленским.На данный момент ситуация с поиском недостающих средств обстоит следующим образом:Со слов генсека НАТО Рютте известно, что две трети из 32 стран альянса подключились к инициативе "Список приоритетных потребностей Украины", которая предусматривает выделение ими средств на закупку вооружений у США для военных формирований Украины (ВФУ). Пока эти две третьи подтвердили свои финансовые обязательства на мизерную, в сравнении с реальным финансовым дефицитом, сумму - порядка 4 млрд. дол. и новых поступлений не предвидится.Помимо этого, Еврокомиссия предложила выделить Украине 90 млрд евро в течение двух лет, т.е., по 45 млрд. евро в следующем и в 2027 году, что должно удовлетворить две трети потребностей Киева в финансировании на ближайшие два года для продолжения военных действий и поддержания жизнедеятельности страны. Всего же на эти цели киевскому режиму, по оценкам официальных лиц ЕС, в 2026 и 2027 годах потребуется порядка135 млрд. евро.Сейчас в ЕС рассматривается два источника, откуда, как они считают, можно добыть эти деньги и предполагается, что к 18 декабря лидеры стран ЕС в целом должны с этим определиться.Длительное время главным вариантом было непосредственное воровство ("прямая конфискация" на еврожаргоне) суверенных активов России. Около двух третей российских активов на Западе, оцениваемых в 290 млрд евро, — в основном долговые ценные бумаги в виде государственных облигаций — хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Евроклир в Брюсселе.Но очевидная преступность и грабительский характер этого плана подвигли ЕС на более утончённые мошеннические схемы. Там проявили чудеса изобретательности, соревнуясь с Остапом Бендером в способах "сравнительно честного отъёма денег", чтобы использование без согласия России её замороженных активов не считалось воровством.Главный план евромошенников состоит в том, чтобы от лица ЕС подписать с Евроклир договор о предоставлении Киеву кредита под залог российских активов. Этот вариант поддерживает Еврокомиссия, коллегия которой под руководством Урсулы фон дер Ляйен одобрила на днях этот план.Согласно ему ЕС подпишет с Евроклир договор о предоставлении Украине кредита под залог российских активов, а Киев после окончания войны вернёт долг ЕС за счёт компенсации, полученной от России. Как только Россия выплатит репарации — это ключевое, но невыполнимое условие, поскольку Россия никогда не согласиться с мошенничеством и ничего выплачивать не будет — ЕС снимет санкции, и Россия сможет вернуть свои замороженные активы. Т.е., у Евроклир появятся средства для их отправки в Россию и, по выражению британской "Гардиан", "круг замкнётся".Российская сторона уже заявила о своей принципиальной позиции – попытки распоряжаться российскими суверенными активами без её согласия и строить на этом всякие схемы являются воровством и мошенничеством; за это придётся отвечать.Этот план ещё должен быть официально одобрен Европарламентом и главами государств (правительств) в ЕС. Многие государства-члены ЕС предпочитают этот вариант, но против него по-прежнему решительно выступает Бельгия, где хранится большая часть активов, а также Венгрия и Словакия, а сейчас, видимо, и США. Из-за этого воровской план евромошенников на данный момент стал ещё дальше от своей реализации.Во-первых, в условиях давления ЕС и, особенно, Германии на Бельгию с целью принудить её власти согласиться с планом воровства, премьер-министр страны Барт Де Вевер отказался отдать замороженные активы РФ Еврокомиссии. Его решение парламент Бельгии встретил овацией, что, видимо, свидетельствует о единстве политических кругов Бельгии в данном вопросе.У Бельгии есть серьёзные сомнения: она опасается, что останется один на один с проблемой, если, например, Россия потребует вернуть деньги в связи с отменой санкций. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вновь заявил, что эти предложения "не решают наши проблемы удовлетворительным образом".Во-вторых, США, по сообщениям западных СМИ, прямо призвали несколько европейских стран блокировать выделение Украине "репарационного кредита" за счёт российских активов. Согласно "плану Трампа", они должны пойти на мирные цели, а не на финансирование ВФУ.По американскому плану распоряжаться российскими активами будут две стороны - специальный российско-американский инвестиционный фонд (деньги пойдут на совместные России с США экономические проекты) и собственно, США (этой частью активов американцы хотят распоряжаться сами, но, как заявлено в "плане Трампа" на цели послевоенного восстановления Украины).(Последний момент для России также спорен, но, по крайней мере, он менее неприемлем, чем европейское воровство российских денег на финансирование военных действий киевского режима против России).На этом фоне колебания ряда членов ЕС усилились и не исключено, что к Венгрии и Словакии присоединяться ещё ряд стран.Есть и у еврокомиссии и запасной вариант – условный план "Б", в качестве альтернативы и уступки Бельгии. Согласно этому плану, еврокомиссия может взять кредит в рамках ЕС, т.е. привлечь средства на международных рынках капитала под залог долгосрочного бюджета блока.Но этот план пока не нашёл такой поддержки, как план с "репарационным кредитом". Деньги, привлеченные на рынках капитала –– должны быть возвращены, а заимствование потребует единодушия среди стран ЕС, что потенциально является серьёзным препятствием, поскольку Венгрия по-прежнему решительно выступает против дальнейшего финансирования Киева и на днях заблокировала план ЕС по выпуску еврооблигаций для финансирования киевского режима. К тому же, ввиду позиции США и Венгрии скорее всего присоединится ряд иных стран ЕС.Хотя Еврокомиссия утверждает, что "внимательно прислушивается" к опасениям Бельгии и учитывает большинство из них, она также заявляет, что ЕС может реализовать план "А", если 15 из 27 государств-членов, представляющих не менее 65% населения блока, проголосуют за неё.Конечно, продвижение этой мошеннической схемы воровства российских денег без согласия Бельгии технически возможно, но с политической точки зрения несёт такое огромное число рисков и угроз, как для самого существования ЕС, так и для существования евро, в качестве мировой резервной валюты, что даже гинеколог Урсула это понимает. Лидеры ЕС заявили, что продолжат переговоры с бельгийскими властями о том, как их успокоить.Но, даже, если ЕС решиться на воровство российских активов, то это не восполнит пробел, образовавшийся после прекращения поддержки со стороны США. Исследователи из Кильского института пришли к выводу, что для того, чтобы заменить США, Европе в целом потребуется тратить 82 млрд евро в год.Пока ситуация складывается так, что Киев в ожидании решения ЕС по финансированию (предварительно, 18 декабря) будет затягивать согласование с США плана "Трампа". Если в декабре внятного ответа Европа по этому вопросу не даст, вероятность согласия Киева с российскими условиями мира существенно повышается.Подробнее о последних заявлениях Венгрии - в статье "Активы РФ и "дуракам закон не писан". Венгрия заблокировала финансирование Украины. Главное к этому часу"

