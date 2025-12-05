Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 декабря - 05.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, противник спешно оставляет свои позиции на гуляйпольском направлении. Продолжаются активные боевые действия в Харьковской области — продвижение на волчанском и купянском направлениях. Продолжаются бои в районе Константиновки.
Украина.ру
10:03 05.12.2025 (обновлено: 10:04 05.12.2025)
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, противник спешно оставляет свои позиции на гуляйпольском направлении.
Продолжаются активные боевые действия в Харьковской области — продвижение на волчанском и купянском направлениях.
Продолжаются бои в районе Константиновки.
