Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 5 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

2025-12-05T10:03

По его словам, противник спешно оставляет свои позиции на гуляйпольском направлении. Продолжаются активные боевые действия в Харьковской области — продвижение на волчанском и купянском направлениях. Продолжаются бои в районе Константиновки.

