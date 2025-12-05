Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян - 05.12.2025 Украина.ру
Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян
Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал об опасности прецедента с атаками на танкеры и о том, кому принесут убытки действия Украины, а также прокомментировал состояние мирного процесса и объяснил причины нерешительности Трампа в отношении Венесуэлы: 00:34 – Об опасности прецедента с атаками танкеров; 06:55 – Международная реакция и убытки от украинского терроризма; 17:13 – Реальность мирного процесса; 20:48 – Противодействие Европы; 24:03 – Действия Трампа в отношении Венесуэлы. *В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФ ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян

12:54 05.12.2025
 
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал об опасности прецедента с атаками на танкеры и о том, кому принесут убытки действия Украины, а также прокомментировал состояние мирного процесса и объяснил причины нерешительности Трампа в отношении Венесуэлы:
00:34 – Об опасности прецедента с атаками танкеров;
06:55 – Международная реакция и убытки от украинского терроризма;
17:13 – Реальность мирного процесса;
20:48 – Противодействие Европы;
24:03 – Действия Трампа в отношении Венесуэлы.
*В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФ
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
