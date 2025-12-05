https://ukraina.ru/20251205/kolumbiya-ili-chernobyl-kuda-sbezhit-zelenskiy-i-kogda-eto-mozhet-sluchitsya--eranosyan-1072676900.html

Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян

Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян - 05.12.2025 Украина.ру

Колумбия или Чернобыль? Куда сбежит Зеленский и когда это может случиться — Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 05.12.2025

2025-12-05T12:54

2025-12-05T12:54

2025-12-05T12:54

видео

россия

украина

венесуэла

владимир ераносян

дональд трамп

украина.ру

аль-каида

трамп и зеленский

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072676310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c02a9f5c4b1facde12e40d40219a4c04.png

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал об опасности прецедента с атаками на танкеры и о том, кому принесут убытки действия Украины, а также прокомментировал состояние мирного процесса и объяснил причины нерешительности Трампа в отношении Венесуэлы: 00:34 – Об опасности прецедента с атаками танкеров; 06:55 – Международная реакция и убытки от украинского терроризма; 17:13 – Реальность мирного процесса; 20:48 – Противодействие Европы; 24:03 – Действия Трампа в отношении Венесуэлы. *В материале упоминается Аль-Каида, признанная террористической организацией и запрещённая в РФ ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

венесуэла

латинская америка

америка

сша

британия

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, венесуэла, владимир ераносян, дональд трамп, украина.ру, аль-каида, трамп и зеленский, латинская америка, америка, сша, чем закончится война на украине, информационная война, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, переговоры по украине 2025, ес, британия, международные отношения, международная политика, черное море, танкер, терроризм, видео