Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки

Юрий Власов, родившийся в Макеевке 5 декабря 1935 года, был настоящей иконой поколения шестидесятников, искавших в обновленных лицах эпохи подтверждение своим убеждениям, начавших расходится с убеждениями отцов. Недаром, термин "мягкая сила" был изобретён именно в ту эпоху, а сам штангист Власов писал рассказы в "Юность"

история

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/23/1030552316_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_fa09e4095d758c98772a906384f3095e.jpg

В отличие от многих знаменитых спортсменов 50-60 годов Власов был, как говорят англичане, "подрощенный газон" – он вырос в семье известного востоковеда и разведчика Петра Власова, большую часть своей жизни проведшего под псевдонимом "Владимиров". Спорт стал для него не возможностью применить природный талант и выбиться в люди, а продолжением воспитательной системы отца.Власова стал кумиром советской молодежи на Олимпийских играх в Риме в 1960 году.Надо сказать, что до этого Власов, который начал заниматься тяжёлой атлетикой довольно поздно (как, кстати, и другие члены знаменитой советской тройки штангистов – Жаботинский и Алексеев) не показывал ровных результатов на международной арене. Более того, он несколько раз уступал более возрастным спортсменам из США, например, Норберту Шемански. Но в Советском Союзе он был монополистом по рекордам с 1959 по 1964 год.В Риме Власов замахнулся на достижения безусловного в то время кумира всех штангистов мира – американца Пола Андерсона. Спортивный мир с изумлением наблюдал как этот русский интеллигентного вида атлет без чрезмерного напряжения шаг за шагом идет к золотой медали в троеборье, в котором он выдал в итоге 537,5 кг. – абсолютный мировой рекорд.Были биты феноменальные достижения Андерсона — официальное (512,5 кг.) и неофициальное (533 кг.) – показанные в 1956 году. Американец был низвержен с трона, в мир тяжёлой атлетики пришёл новый кумир. В Союзе он подвинул знаменитого Леонида Жаботинского.Надо сказать, что в противоборстве двух великих советских спортсменов просматривалась кроме спортивной и некая социальная напряженность.Несомненно, что в "простом народе", так сказать, в массах, Жаботинский имел больше поклонников, но среди людей с высшим образованием, особенно, в богемной среде, однозначным лидером симпатий был Власов.Как уже было сказано, для диссидентствующих шестидесятников этот богатырь в очках был иконой.Власов писал рассказы и повести. Журналы, и прежде всего фрондирующая в рамках дозволенного "Юность", с удовольствием их печатали. Надо сказать, что беллетристика Юрию Петровичу удавалась не очень. Показательна знаменитая его повесть "Катавасия", напечатанная как раз в "Юности" – рубленная фраза, нарочитая игра довольно избитыми образами, скучная метафора...Вот характерная цитата из "Катавасиии":"Взял журнал с портретом Хемингуэя на обложке. Лицо у бородатого человека было доброе… Он долго смотрел в эти глаза… Под ворохом измятых галстуков заметил Библию. Эту обязательную принадлежность всех "порядочных" гостиниц западного мира… Кого здесь утешала и кого оправдывала эта равнодушная толстая книга?"Думается, он сам осознавал ограниченность своей прозы, поэтому, уйдя на спортивную пенсию и обратившись к литературному труду, он выдавал "на-гора" всё больше документалистику. А в 90-е известность ему принесла публицистика.После побед Власова в Риме он стал несомненным фаворитом на следующей Олимпиаде – Токио-64.Но там его ждал неприятный сюрприз от товарища по команде Леонида Жаботинского. Оба столкнулись лбами в финальном сражении за олимпийское золото. И Жаботинский переиграл Власова тактически, спровоцировав его на неподъемные рекорды. Две неудачи Власова — и Жаботинский обходит его в решительной третьей попытке, становясь олимпийским чемпионом.Как написала одна из японских газет, "два сильнейших человека России – Никита Хрущёв и Юрий Власов – пали почти в один день" (соревнования в тяжёлом весе состоялись 18 октября, через 4 дня после снятия Хрущёва).Власов болезненно переживал неудачу. Практически сразу после Олимпиады он прекратил систематические тренировки. Он решил завязать с большим спортом, как иногда завязывают с большим бизнесом добившиеся в своей сфере высших отметок деловые люди.Правда, через два года он вернулся в спорт и даже поставил в 1967 году очередной рекорд. Но в 1968-ом он ушёл совсем.Тем самым, кстати, показал, что спортивная борьба для него только этап в жизни, только одна его сторона, вызвав очередной шквал восторга со стороны шестидесятников.И все же сделанное им для культуры спорта догнало его двадцать лет спустя.В 1988 году в Москву на съемки фильма "Красная жара" приехал Арнольд Шварценеггер. Он пожелал встретиться с кумирами своего отрочества – Юрием Власовым и Леонидом Жаботинский. Власов, в книге "Справедливость силы" вспоминал, что был несколько смущён тем пиететом, который Арнольд выказывал своему кумиру.Сам Юрий Петрович подзабыл к тому времени, что в сентябре 1961 года, во время чемпионата мира в Вене, один из австрийских тяжелоатлетов привел к Власову в раздевалку худого, нескладного подростка. Советский чемпион пожелал Арни быть сильным, а для этого очень много работать, сила сама не приходит, победы любят дерзких и упорных и сказал: "Генетически вы вряд ли вытянете штангу, займитесь бодибилдингом".По словам Арнольда, выступление Власова на том чемпионате перевернуло его, заставило яростно вгрызться в тренировки. Не щадя себя, Шварценеггер добился мирового признания в бодибилдинге, стал величайшим культуристом мира, семь раз завоевывал титул "Мистер Олимпия".Литература, публицистика, завладели Юрием Власовым в начале семидесятых. Особенно после того, как власти предложили ему освоить наследство отца-разведчика, хранившегося в архивах КГБ. Много позже сам Власов вспоминал:"В 1968 г. я был приглашён в ЦК КПСС для работы над архивными документами своего отца Петра Парфеновича Владимирова – военного разведчика, возглавлявшего нашу группу, работавшую в Янъани с мая 1942 г. В ЦК мне сообщили, что в связи с обострением отношений с Китаем Секретариат ЦК предполагает издание книги, в основу которой лягут рассекреченные данные спецслужб и радиограммы отца, поступавшие из Китая, и мне предлагалось эту книгу написать.Документы эти, если сложить их вместе, составляли своего рода дневник. Я был потрясён, когда прочел их; там высвечивались (и как!) все фигуры китайского руководства, шаг за шагом прослеживалась их политическая ориентация, связи с руководством нашей страны и с американцами.Когда мне предложили писать эту книгу, уже назревал военный конфликт с Китаем из-за острова Даманского. Главная задача, заключалась в том, чтобы объяснить истоки советско-китайских разногласий. Получилось так, что она вместила в себя гораздо больше, нежели архивные документы: сообщения с наших фронтов, прессу тех лет, рассказы участников событий, большинства из которых уже нет в живых.В 1972 г. вышел первый вариант книги тиражом 101 экземпляр под грифом "секретно" с подлинными сообщениями разведгруппы отца, а через год был издан её расширенный вариант. Что касается имени отца на обложке книги, то я был бы счастлив выпустить её под своей фамилией, но не я это определял".Имя работало на автора – в 1972 году Власов выпустил повесть, а четыре года спустя и целый роман. С середины 80-х он отдает дань своему увлечению историей. Пишет книги, в которых старается донести до соотечественников свои взгляды.В своих трудах Власов, ставший народным депутатом СССР, отстаивал точку зрения, столь любимую чуть не всеми шестидесятниками: партия, советский строй хороши, а вот КПСС и особенно КГБ – негодяи, извратившие и суть классовой борьбы, и принципы классового государства.Кто знает, что было бы с его взглядами, уедь, например, он на Запад. Но он оставался на Родине. И был сражен наповал кровавыми события 4-6 октября 1993 года. Книгу воспоминаний о них депутат Власов смог опубликовать только в Воронеже:"Этой ночью я стал засыпать – и вдруг вспомнил, что туалет, куда я заглянул семь недель назад (на первом этаже Дома Советов, со стороны входа номер двадцать; надо было в последний раз привести себя в порядок перед выступлением в прямом эфире в "Парламентском часе") – один из тех, в который сложили штабелями трупы защитников Дома Советов.Сначала сложили мертвых, а потом, когда доставили раненых и добили, добавили к тому штабелю трупов. Мертвые лежали до потолка. Кровь натекла по щиколотку".Разумеется, такая позиция не могла не сказаться на карьере политика и писателя. К середине девяностых Юрий Власов был практически выкинут из политики. Он решился участвовать в выборах Президента РФ, но голос Власова услышан не был никем.В 2005 году "Комсомолка" взяла у великого спортсмена интервью и задала традиционный вопрос – каким он видит будущее нашей страны? Власов воскликнул:"Нашей?! Благополучие России проклято всеми ее врагами. Наша Родина была другая… Ее любили. А теперь ее продают… Важно, чтобы Россия осталась нашей землей, нашей Родиной. Если так сделать не удастся, то я вижу к 2012-2015 году тяжелейшие испытания, и не только в нашей стране, но и в мире".Из КПСС Власов вышел в 1989 году, но от своих коммунистических взглядов не отказался, оставшись верным и памяти отца, и своей стране, которая сделала его великим:"Капитализм вместо человека лепит чудовище. Себялюбие (эгоизм) личное и групповое поставлено в центр вселенной. Ничто не должно препятствовать насыщению этого себялюбия и идущего с ним рука об руку стяжательства".Юрий Петрович вспоминал 10 лет спустя после президентской эпопеи:"Меня неоднократно приглашали в "Президент-Отель", где был выборный штаб Ельцина. Я мог сделать выбор. Или играть по их правилам, и тогда мне предлагали партию, деньги, высокий рейтинг, широкий доступ в СМИ. Или полная блокада в печати, ноль процентов на всех выборах, очень трудное будущее. И я этот выбор сделал…Тогда за две недели до голосования по стране пустили "Спецвыпуск" с некрологом, что я умер…"Юрий Петрович Власов ушёл из жизни 13 февраля 2021 года.В 2005 году на книжной выставке к директору издательства, что выпустил мою книгу "Красные валеты", подошла женщина и спросила: "А разве Власов жив?".

