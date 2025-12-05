Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки - 05.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20251205/1030552306.html
Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки
Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки - 05.12.2025 Украина.ру
Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки
Юрий Власов, родившийся в Макеевке 5 декабря 1935 года, был настоящей иконой поколения шестидесятников, искавших в обновленных лицах эпохи подтверждение своим убеждениям, начавших расходится с убеждениями отцов. Недаром, термин "мягкая сила" был изобретён именно в ту эпоху, а сам штангист Власов писал рассказы в "Юность"
2025-12-05T08:00
2025-12-05T08:00
история
донбасс
спорт
макеевка
история
история ссср
кпсс
кгб
политика
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/23/1030552316_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_fa09e4095d758c98772a906384f3095e.jpg
В отличие от многих знаменитых спортсменов 50-60 годов Власов был, как говорят англичане, "подрощенный газон" – он вырос в семье известного востоковеда и разведчика Петра Власова, большую часть своей жизни проведшего под псевдонимом "Владимиров". Спорт стал для него не возможностью применить природный талант и выбиться в люди, а продолжением воспитательной системы отца.Власова стал кумиром советской молодежи на Олимпийских играх в Риме в 1960 году.Надо сказать, что до этого Власов, который начал заниматься тяжёлой атлетикой довольно поздно (как, кстати, и другие члены знаменитой советской тройки штангистов – Жаботинский и Алексеев) не показывал ровных результатов на международной арене. Более того, он несколько раз уступал более возрастным спортсменам из США, например, Норберту Шемански. Но в Советском Союзе он был монополистом по рекордам с 1959 по 1964 год.В Риме Власов замахнулся на достижения безусловного в то время кумира всех штангистов мира – американца Пола Андерсона. Спортивный мир с изумлением наблюдал как этот русский интеллигентного вида атлет без чрезмерного напряжения шаг за шагом идет к золотой медали в троеборье, в котором он выдал в итоге 537,5 кг. – абсолютный мировой рекорд.Были биты феноменальные достижения Андерсона — официальное (512,5 кг.) и неофициальное (533 кг.) – показанные в 1956 году. Американец был низвержен с трона, в мир тяжёлой атлетики пришёл новый кумир. В Союзе он подвинул знаменитого Леонида Жаботинского.Надо сказать, что в противоборстве двух великих советских спортсменов просматривалась кроме спортивной и некая социальная напряженность.Несомненно, что в "простом народе", так сказать, в массах, Жаботинский имел больше поклонников, но среди людей с высшим образованием, особенно, в богемной среде, однозначным лидером симпатий был Власов.Как уже было сказано, для диссидентствующих шестидесятников этот богатырь в очках был иконой.Власов писал рассказы и повести. Журналы, и прежде всего фрондирующая в рамках дозволенного "Юность", с удовольствием их печатали. Надо сказать, что беллетристика Юрию Петровичу удавалась не очень. Показательна знаменитая его повесть "Катавасия", напечатанная как раз в "Юности" – рубленная фраза, нарочитая игра довольно избитыми образами, скучная метафора...Вот характерная цитата из "Катавасиии":"Взял журнал с портретом Хемингуэя на обложке. Лицо у бородатого человека было доброе… Он долго смотрел в эти глаза… Под ворохом измятых галстуков заметил Библию. Эту обязательную принадлежность всех "порядочных" гостиниц западного мира… Кого здесь утешала и кого оправдывала эта равнодушная толстая книга?"Думается, он сам осознавал ограниченность своей прозы, поэтому, уйдя на спортивную пенсию и обратившись к литературному труду, он выдавал "на-гора" всё больше документалистику. А в 90-е известность ему принесла публицистика.После побед Власова в Риме он стал несомненным фаворитом на следующей Олимпиаде – Токио-64.Но там его ждал неприятный сюрприз от товарища по команде Леонида Жаботинского. Оба столкнулись лбами в финальном сражении за олимпийское золото. И Жаботинский переиграл Власова тактически, спровоцировав его на неподъемные рекорды. Две неудачи Власова — и Жаботинский обходит его в решительной третьей попытке, становясь олимпийским чемпионом.Как написала одна из японских газет, "два сильнейших человека России – Никита Хрущёв и Юрий Власов – пали почти в один день" (соревнования в тяжёлом весе состоялись 18 октября, через 4 дня после снятия Хрущёва).Власов болезненно переживал неудачу. Практически сразу после Олимпиады он прекратил систематические тренировки. Он решил завязать с большим спортом, как иногда завязывают с большим бизнесом добившиеся в своей сфере высших отметок деловые люди.Правда, через два года он вернулся в спорт и даже поставил в 1967 году очередной рекорд. Но в 1968-ом он ушёл совсем.Тем самым, кстати, показал, что спортивная борьба для него только этап в жизни, только одна его сторона, вызвав очередной шквал восторга со стороны шестидесятников.И все же сделанное им для культуры спорта догнало его двадцать лет спустя.В 1988 году в Москву на съемки фильма "Красная жара" приехал Арнольд Шварценеггер. Он пожелал встретиться с кумирами своего отрочества – Юрием Власовым и Леонидом Жаботинский. Власов, в книге "Справедливость силы" вспоминал, что был несколько смущён тем пиететом, который Арнольд выказывал своему кумиру.Сам Юрий Петрович подзабыл к тому времени, что в сентябре 1961 года, во время чемпионата мира в Вене, один из австрийских тяжелоатлетов привел к Власову в раздевалку худого, нескладного подростка. Советский чемпион пожелал Арни быть сильным, а для этого очень много работать, сила сама не приходит, победы любят дерзких и упорных и сказал: "Генетически вы вряд ли вытянете штангу, займитесь бодибилдингом".По словам Арнольда, выступление Власова на том чемпионате перевернуло его, заставило яростно вгрызться в тренировки. Не щадя себя, Шварценеггер добился мирового признания в бодибилдинге, стал величайшим культуристом мира, семь раз завоевывал титул "Мистер Олимпия".Литература, публицистика, завладели Юрием Власовым в начале семидесятых. Особенно после того, как власти предложили ему освоить наследство отца-разведчика, хранившегося в архивах КГБ. Много позже сам Власов вспоминал:"В 1968 г. я был приглашён в ЦК КПСС для работы над архивными документами своего отца Петра Парфеновича Владимирова – военного разведчика, возглавлявшего нашу группу, работавшую в Янъани с мая 1942 г. В ЦК мне сообщили, что в связи с обострением отношений с Китаем Секретариат ЦК предполагает издание книги, в основу которой лягут рассекреченные данные спецслужб и радиограммы отца, поступавшие из Китая, и мне предлагалось эту книгу написать.Документы эти, если сложить их вместе, составляли своего рода дневник. Я был потрясён, когда прочел их; там высвечивались (и как!) все фигуры китайского руководства, шаг за шагом прослеживалась их политическая ориентация, связи с руководством нашей страны и с американцами.Когда мне предложили писать эту книгу, уже назревал военный конфликт с Китаем из-за острова Даманского. Главная задача, заключалась в том, чтобы объяснить истоки советско-китайских разногласий. Получилось так, что она вместила в себя гораздо больше, нежели архивные документы: сообщения с наших фронтов, прессу тех лет, рассказы участников событий, большинства из которых уже нет в живых.В 1972 г. вышел первый вариант книги тиражом 101 экземпляр под грифом "секретно" с подлинными сообщениями разведгруппы отца, а через год был издан её расширенный вариант. Что касается имени отца на обложке книги, то я был бы счастлив выпустить её под своей фамилией, но не я это определял".Имя работало на автора – в 1972 году Власов выпустил повесть, а четыре года спустя и целый роман. С середины 80-х он отдает дань своему увлечению историей. Пишет книги, в которых старается донести до соотечественников свои взгляды.В своих трудах Власов, ставший народным депутатом СССР, отстаивал точку зрения, столь любимую чуть не всеми шестидесятниками: партия, советский строй хороши, а вот КПСС и особенно КГБ – негодяи, извратившие и суть классовой борьбы, и принципы классового государства.Кто знает, что было бы с его взглядами, уедь, например, он на Запад. Но он оставался на Родине. И был сражен наповал кровавыми события 4-6 октября 1993 года. Книгу воспоминаний о них депутат Власов смог опубликовать только в Воронеже:"Этой ночью я стал засыпать – и вдруг вспомнил, что туалет, куда я заглянул семь недель назад (на первом этаже Дома Советов, со стороны входа номер двадцать; надо было в последний раз привести себя в порядок перед выступлением в прямом эфире в "Парламентском часе") – один из тех, в который сложили штабелями трупы защитников Дома Советов.Сначала сложили мертвых, а потом, когда доставили раненых и добили, добавили к тому штабелю трупов. Мертвые лежали до потолка. Кровь натекла по щиколотку".Разумеется, такая позиция не могла не сказаться на карьере политика и писателя. К середине девяностых Юрий Власов был практически выкинут из политики. Он решился участвовать в выборах Президента РФ, но голос Власова услышан не был никем.В 2005 году "Комсомолка" взяла у великого спортсмена интервью и задала традиционный вопрос – каким он видит будущее нашей страны? Власов воскликнул:"Нашей?! Благополучие России проклято всеми ее врагами. Наша Родина была другая… Ее любили. А теперь ее продают… Важно, чтобы Россия осталась нашей землей, нашей Родиной. Если так сделать не удастся, то я вижу к 2012-2015 году тяжелейшие испытания, и не только в нашей стране, но и в мире".Из КПСС Власов вышел в 1989 году, но от своих коммунистических взглядов не отказался, оставшись верным и памяти отца, и своей стране, которая сделала его великим:"Капитализм вместо человека лепит чудовище. Себялюбие (эгоизм) личное и групповое поставлено в центр вселенной. Ничто не должно препятствовать насыщению этого себялюбия и идущего с ним рука об руку стяжательства".Юрий Петрович вспоминал 10 лет спустя после президентской эпопеи:"Меня неоднократно приглашали в "Президент-Отель", где был выборный штаб Ельцина. Я мог сделать выбор. Или играть по их правилам, и тогда мне предлагали партию, деньги, высокий рейтинг, широкий доступ в СМИ. Или полная блокада в печати, ноль процентов на всех выборах, очень трудное будущее. И я этот выбор сделал…Тогда за две недели до голосования по стране пустили "Спецвыпуск" с некрологом, что я умер…"Юрий Петрович Власов ушёл из жизни 13 февраля 2021 года.В 2005 году на книжной выставке к директору издательства, что выпустил мою книгу "Красные валеты", подошла женщина и спросила: "А разве Власов жив?".
https://ukraina.ru/20250801/sport-pervoy-mirovoy-voyny-plennye-trenery-i-futbolisty-shpiony-1066148474.html
https://ukraina.ru/20250810/1024567651.html
https://ukraina.ru/20250609/kavaler-ordena-muzhestva-veteran-svo-arakel-sanosyan-o-tom-pochemu-divan-predpochel-sportu-1063725319.html
https://ukraina.ru/20240812/1056816703.html
https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html
https://ukraina.ru/20231003/1049783429.html
донбасс
макеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Измайлов
Олег Измайлов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/23/1030552316_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_c817f21d191d5de6a7140600ecdbbfb0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, донбасс, спорт, макеевка, история ссср, кпсс, кгб, политика, литература
История, Донбасс, спорт, Макеевка, История, история СССР, КПСС, КГБ, политика, литература

Юрий Власов: 90 лет русскому богатырю из Макеевки

08:00 05.12.2025
 
© РИА Новости . В. Галактионов / Перейти в фотобанкЮрий Власов
Юрий Власов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . В. Галактионов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Олег Измайлов
Донецкий журналист
Все материалы
Юрий Власов, родившийся в Макеевке 5 декабря 1935 года, был настоящей иконой поколения шестидесятников, искавших в обновленных лицах эпохи подтверждение своим убеждениям, начавших расходится с убеждениями отцов. Недаром, термин "мягкая сила" был изобретён именно в ту эпоху, а сам штангист Власов писал рассказы в "Юность"
В отличие от многих знаменитых спортсменов 50-60 годов Власов был, как говорят англичане, "подрощенный газон" – он вырос в семье известного востоковеда и разведчика Петра Власова, большую часть своей жизни проведшего под псевдонимом "Владимиров". Спорт стал для него не возможностью применить природный талант и выбиться в люди, а продолжением воспитательной системы отца.
Власова стал кумиром советской молодежи на Олимпийских играх в Риме в 1960 году.
Надо сказать, что до этого Власов, который начал заниматься тяжёлой атлетикой довольно поздно (как, кстати, и другие члены знаменитой советской тройки штангистов – Жаботинский и Алексеев) не показывал ровных результатов на международной арене. Более того, он несколько раз уступал более возрастным спортсменам из США, например, Норберту Шемански. Но в Советском Союзе он был монополистом по рекордам с 1959 по 1964 год.
В Риме Власов замахнулся на достижения безусловного в то время кумира всех штангистов мира – американца Пола Андерсона. Спортивный мир с изумлением наблюдал как этот русский интеллигентного вида атлет без чрезмерного напряжения шаг за шагом идет к золотой медали в троеборье, в котором он выдал в итоге 537,5 кг. – абсолютный мировой рекорд.
Были биты феноменальные достижения Андерсона — официальное (512,5 кг.) и неофициальное (533 кг.) – показанные в 1956 году. Американец был низвержен с трона, в мир тяжёлой атлетики пришёл новый кумир. В Союзе он подвинул знаменитого Леонида Жаботинского.
Журнал К спорту, 1914 год - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 16:00История
Спорт Первой Мировой войны: пленные тренеры и футболисты-шпионы1 августа 1914 года Россия вступила в Первую Мировую войну. И жизнь в империи резко изменилась. Гораздо строже стала, серьезней, зато с заметными нотками патриотического подъема. Перемены коснулись всех сфер жизни, и спорта в том числе
Надо сказать, что в противоборстве двух великих советских спортсменов просматривалась кроме спортивной и некая социальная напряженность.
Несомненно, что в "простом народе", так сказать, в массах, Жаботинский имел больше поклонников, но среди людей с высшим образованием, особенно, в богемной среде, однозначным лидером симпатий был Власов.
Как уже было сказано, для диссидентствующих шестидесятников этот богатырь в очках был иконой.
© РИА Новости . Анатолий Сергеев-Васильев / Перейти в фотобанкЛеонид Жаботинский (слева), Юрий Власов (в центре)
Леонид Жаботинский (слева), Юрий Власов (в центре) - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Анатолий Сергеев-Васильев
Перейти в фотобанк
Леонид Жаботинский (слева), Юрий Власов (в центре)
Власов писал рассказы и повести. Журналы, и прежде всего фрондирующая в рамках дозволенного "Юность", с удовольствием их печатали. Надо сказать, что беллетристика Юрию Петровичу удавалась не очень. Показательна знаменитая его повесть "Катавасия", напечатанная как раз в "Юности" – рубленная фраза, нарочитая игра довольно избитыми образами, скучная метафора...
Вот характерная цитата из "Катавасиии":
"Взял журнал с портретом Хемингуэя на обложке. Лицо у бородатого человека было доброе… Он долго смотрел в эти глаза… Под ворохом измятых галстуков заметил Библию. Эту обязательную принадлежность всех "порядочных" гостиниц западного мира… Кого здесь утешала и кого оправдывала эта равнодушная толстая книга?"
- РИА Новости, 1920, 10.08.2025
10 августа, 08:00История
«Матч смерти». Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 годаФутбольный матч, прошедший в оккупированном Киеве 9 августа 1942 года, едва ли относился, собственно, к спорту. Однако он стал одним из самых известных событий в истории советского футбола, о нем пишут книги и снимают фильмы, а словосочетание "матч смерти" знают даже люди, далёкие от спортивной жизни. Что же, собственно, тогда произошло?
Думается, он сам осознавал ограниченность своей прозы, поэтому, уйдя на спортивную пенсию и обратившись к литературному труду, он выдавал "на-гора" всё больше документалистику. А в 90-е известность ему принесла публицистика.
После побед Власова в Риме он стал несомненным фаворитом на следующей Олимпиаде – Токио-64.
Но там его ждал неприятный сюрприз от товарища по команде Леонида Жаботинского. Оба столкнулись лбами в финальном сражении за олимпийское золото. И Жаботинский переиграл Власова тактически, спровоцировав его на неподъемные рекорды. Две неудачи Власова — и Жаботинский обходит его в решительной третьей попытке, становясь олимпийским чемпионом.
© РИА Новости . Н. Волков, STR / Перейти в фотобанкЮрий Власов 1957
Юрий Власов 1957 - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Н. Волков, STR
Перейти в фотобанк
Юрий Власов 1957
Как написала одна из японских газет, "два сильнейших человека России – Никита Хрущёв и Юрий Власов – пали почти в один день" (соревнования в тяжёлом весе состоялись 18 октября, через 4 дня после снятия Хрущёва).
Власов болезненно переживал неудачу. Практически сразу после Олимпиады он прекратил систематические тренировки. Он решил завязать с большим спортом, как иногда завязывают с большим бизнесом добившиеся в своей сфере высших отметок деловые люди.
Правда, через два года он вернулся в спорт и даже поставил в 1967 году очередной рекорд. Но в 1968-ом он ушёл совсем.
Ветеран СВО Аракел Саносян
9 июня, 03:54
Кавалер Ордена Мужества, ветеран СВО Аракел Саносян о том, почему спорт предпочел дивануВетеран СВО Аракел Саносян получил тяжелое ранение и нашел себя в спорте. Был командиром штурмовиков, теперь занимается пауэрлифтингом. На "Кубке защитников Отечества" в Туле он поднял 185 килограмм и установил личный рекорд. В интервью Украине.ру Аракел объяснил, почему для ветеранов СВО важны спортивные соревнования
Тем самым, кстати, показал, что спортивная борьба для него только этап в жизни, только одна его сторона, вызвав очередной шквал восторга со стороны шестидесятников.
И все же сделанное им для культуры спорта догнало его двадцать лет спустя.
В 1988 году в Москву на съемки фильма "Красная жара" приехал Арнольд Шварценеггер. Он пожелал встретиться с кумирами своего отрочества – Юрием Власовым и Леонидом Жаботинский. Власов, в книге "Справедливость силы" вспоминал, что был несколько смущён тем пиететом, который Арнольд выказывал своему кумиру.
© МашатинАрнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром Юрием Власовым
Арнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром Юрием Власовым
© Машатин
Арнольд Шварценеггер встретился со своим кумиром Юрием Власовым
Сам Юрий Петрович подзабыл к тому времени, что в сентябре 1961 года, во время чемпионата мира в Вене, один из австрийских тяжелоатлетов привел к Власову в раздевалку худого, нескладного подростка. Советский чемпион пожелал Арни быть сильным, а для этого очень много работать, сила сама не приходит, победы любят дерзких и упорных и сказал: "Генетически вы вряд ли вытянете штангу, займитесь бодибилдингом".
По словам Арнольда, выступление Власова на том чемпионате перевернуло его, заставило яростно вгрызться в тренировки. Не щадя себя, Шварценеггер добился мирового признания в бодибилдинге, стал величайшим культуристом мира, семь раз завоевывал титул "Мистер Олимпия".
Литература, публицистика, завладели Юрием Власовым в начале семидесятых. Особенно после того, как власти предложили ему освоить наследство отца-разведчика, хранившегося в архивах КГБ. Много позже сам Власов вспоминал:
Иман Хелиф - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа 2024, 13:05
Это Олимпиада? Что на самом деле происходит в ПарижеПобедителем в соревнованиях по женскому боксу на Олимпиаде-2024 в Париже, как и ожидалось, стал мужчина. Иман Хелиф из Алжира
"В 1968 г. я был приглашён в ЦК КПСС для работы над архивными документами своего отца Петра Парфеновича Владимирова – военного разведчика, возглавлявшего нашу группу, работавшую в Янъани с мая 1942 г. В ЦК мне сообщили, что в связи с обострением отношений с Китаем Секретариат ЦК предполагает издание книги, в основу которой лягут рассекреченные данные спецслужб и радиограммы отца, поступавшие из Китая, и мне предлагалось эту книгу написать.
Документы эти, если сложить их вместе, составляли своего рода дневник. Я был потрясён, когда прочел их; там высвечивались (и как!) все фигуры китайского руководства, шаг за шагом прослеживалась их политическая ориентация, связи с руководством нашей страны и с американцами.
Когда мне предложили писать эту книгу, уже назревал военный конфликт с Китаем из-за острова Даманского. Главная задача, заключалась в том, чтобы объяснить истоки советско-китайских разногласий. Получилось так, что она вместила в себя гораздо больше, нежели архивные документы: сообщения с наших фронтов, прессу тех лет, рассказы участников событий, большинства из которых уже нет в живых.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОткрытие олимпиады в Токио. Знамя СССР несет Юрий Власов.
Открытие олимпиады в Токио. Знамя СССР несет Юрий Власов. - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Открытие олимпиады в Токио. Знамя СССР несет Юрий Власов.
В 1972 г. вышел первый вариант книги тиражом 101 экземпляр под грифом "секретно" с подлинными сообщениями разведгруппы отца, а через год был издан её расширенный вариант. Что касается имени отца на обложке книги, то я был бы счастлив выпустить её под своей фамилией, но не я это определял".
Имя работало на автора – в 1972 году Власов выпустил повесть, а четыре года спустя и целый роман. С середины 80-х он отдает дань своему увлечению историей. Пишет книги, в которых старается донести до соотечественников свои взгляды.
В своих трудах Власов, ставший народным депутатом СССР, отстаивал точку зрения, столь любимую чуть не всеми шестидесятниками: партия, советский строй хороши, а вот КПСС и особенно КГБ – негодяи, извратившие и суть классовой борьбы, и принципы классового государства.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 07:59История
Михаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССРМихаил Сергеевич Горбачёв действительно считал себя наполовину украинцем. Его мать – урождённая Мария Гопкало, а жена – урождённая Раиса Титаренко (её отец был с Черниговщины). Родился Горбачёв 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Специфическое южное произношение (фрикативное "г" и т.п.) очень напоминало украинский акцент
Кто знает, что было бы с его взглядами, уедь, например, он на Запад. Но он оставался на Родине. И был сражен наповал кровавыми события 4-6 октября 1993 года. Книгу воспоминаний о них депутат Власов смог опубликовать только в Воронеже:
"Этой ночью я стал засыпать – и вдруг вспомнил, что туалет, куда я заглянул семь недель назад (на первом этаже Дома Советов, со стороны входа номер двадцать; надо было в последний раз привести себя в порядок перед выступлением в прямом эфире в "Парламентском часе") – один из тех, в который сложили штабелями трупы защитников Дома Советов.
Сначала сложили мертвых, а потом, когда доставили раненых и добили, добавили к тому штабелю трупов. Мертвые лежали до потолка. Кровь натекла по щиколотку".
© Леонид ПалладинЮрий Власов на трибуне I съезда народных депутатов СССР
Юрий Власов на трибуне I съезда народных депутатов СССР
© Леонид Палладин
Юрий Власов на трибуне I съезда народных депутатов СССР
Разумеется, такая позиция не могла не сказаться на карьере политика и писателя. К середине девяностых Юрий Власов был практически выкинут из политики. Он решился участвовать в выборах Президента РФ, но голос Власова услышан не был никем.
В 2005 году "Комсомолка" взяла у великого спортсмена интервью и задала традиционный вопрос – каким он видит будущее нашей страны? Власов воскликнул:
"Нашей?! Благополучие России проклято всеми ее врагами. Наша Родина была другая… Ее любили. А теперь ее продают… Важно, чтобы Россия осталась нашей землей, нашей Родиной. Если так сделать не удастся, то я вижу к 2012-2015 году тяжелейшие испытания, и не только в нашей стране, но и в мире".
Колонна танков проходит по Новоарбатскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября 2023, 08:00История
Последний гвоздь, забитый в гроб Союза. 30 лет "Майдану" ЕльцинаСобытия в Москве 3-4 октября 1993 года сейчас называют по-разному. Для одних это "Октябрьское восстание 1993 года" и "Ельцинский переворот", для других – "спасение демократии". Однако очевидно, что эти события были во многом определяющими для России и для Украины
Из КПСС Власов вышел в 1989 году, но от своих коммунистических взглядов не отказался, оставшись верным и памяти отца, и своей стране, которая сделала его великим:
"Капитализм вместо человека лепит чудовище. Себялюбие (эгоизм) личное и групповое поставлено в центр вселенной. Ничто не должно препятствовать насыщению этого себялюбия и идущего с ним рука об руку стяжательства".
Юрий Петрович вспоминал 10 лет спустя после президентской эпопеи:
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГД РФ I созыва Юрий Власов, Анатолий Лукьянов и Геннадий Зюганов
ГД РФ I созыва Юрий Власов, Анатолий Лукьянов и Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ГД РФ I созыва Юрий Власов, Анатолий Лукьянов и Геннадий Зюганов
"Меня неоднократно приглашали в "Президент-Отель", где был выборный штаб Ельцина. Я мог сделать выбор. Или играть по их правилам, и тогда мне предлагали партию, деньги, высокий рейтинг, широкий доступ в СМИ. Или полная блокада в печати, ноль процентов на всех выборах, очень трудное будущее. И я этот выбор сделал…
Тогда за две недели до голосования по стране пустили "Спецвыпуск" с некрологом, что я умер…"
Юрий Петрович Власов ушёл из жизни 13 февраля 2021 года.
В 2005 году на книжной выставке к директору издательства, что выпустил мою книгу "Красные валеты", подошла женщина и спросила: "А разве Власов жив?".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияДонбассспортМакеевкаистория СССРКПССКГБполитикалитература
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Израиль может депортировать 25 тысяч украинских беженцев - СМИ
07:41Пострадали элементы портовой инфраструктуры. ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над РФ
07:19ЕС подначивает Киев не идти на сделку с РФ без гарантий безопасности от США — The Wall Street Journal
06:00ВСУ снимают батальоны с других направлений: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
05:50"Возрастёт нагрузка на Константиновку": Онуфриенко спрогнозировал кризис ВСУ после Красноармейска
05:40"Война продолжится": эксперт Суслов заявил, от чего зависит готовность Украины идти на компромисс
05:30После Волчанска: военный эксперт рассказал про задачи ВС РФ на Харьковском направлении
05:25"В России не дураки сидят". Эксперты и политики о бесперспективности для Украины быть Анти-Россией
05:22Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград
05:20Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ
05:10Американская парадигма: США хотели лишить Путина талантливых россиян, а теперь сами теряют ведущих учёных
05:00"Наиважнейший вопрос": почему Рубио и Уиткофф спорят о Донбассе — мнение политолога
04:45Миграционный коллапс ЕС: Ищенко заявил о невозможности быстрых решений по беженцам с Украины
04:40Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
04:30Военный обозреватель — о фиаско РЭБ: "Герани" в реальном времени уничтожают мобильные огневые группы ВСУ
04:21Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:15Давление на Киев или "оставить все как есть"? Суслов назвал три варианта для США после переговоров
04:00Суслов о визите Уиткоффа и Кушнера: Переговоры позволили США сформировать представление о позиции РФ
03:50Росавиация ограничила полёты в шести аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
03:25Парламент Бельгии встретил овацией отказ премьера отдать замороженные активы РФ Еврокомиссии
Лента новостейМолния