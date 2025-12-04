https://ukraina.ru/20251204/zaderzhan-ukrainets-iz-bandy-basaeva-khattaba---uchastnik-napadeniya-na-pskovskikh-desantnikov-1072617290.html

Задержан украинец из банды Басаева-Хаттаба - участник нападения на псковских десантников

Задержаны трое соучастников нападения на псковских десантников в 2000 году в Чеченской Республике, один из них - гражданин Украины. Об этом 4 декабря заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg

Главным следственным управлением СК РФ продолжается расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, еще 4-м причинены ранения различной степени тяжести.Нападение произошло 29 февраля 2000 года близ села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. "В ходе расследования во взаимодействии с ФСБ России, МВД России и Росгвардией по подозрению в совершении преступлений задержаны двое российских граждан: Рустам Мурзагишиев, Илхом Шукуров и гражданин Украины военнослужащий ВСУ Чингиз Савченко", - сказано в официальном сообщении.Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ - в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Все трое обвиняемых по решению суда содержатся под стражей."Следствием устанавливается роль и действия, совершенные обвиняемыми в ходе нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - отметили в СК.Следователи ведомства совместно с сотрудниками ФСБ и МВД продолжают устанавливать других участников банды, причастных к этим преступлениям.Ранее была установлена причастность 52 лиц. Из них 35 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Ещё семь лиц по уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении трёх участников уголовные дела рассматриваются судами. С пятью фигурантами проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в Следкоме.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

