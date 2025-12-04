Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 4 декабря - 04.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 4 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 04.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ взяли в окружение Мирноград, где сдаются в плен бойцы из элитных подразделений ВСУ. Также активные боевые действия идут на Волчанском направлении. Военные стремительно продвигаются в сторону Славянска и Краматорска.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 4 декабря

09:59 04.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ взяли в окружение Мирноград, где сдаются в плен бойцы из элитных подразделений ВСУ. Также активные боевые действия идут на Волчанском направлении. Военные стремительно продвигаются в сторону Славянска и Краматорска.
