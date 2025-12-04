Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/v-khode-vizita-v-indiyu-putin-i-modi-uekhali-na-peregovory-v-odnom-avtomobile-1072642462.html
Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле
Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле - 04.12.2025 Украина.ру
Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле. Российского лидера лично встретили на авиабазе ВВС Индии "Палам" близ Нью-Дели, сообщают РИА Новости
2025-12-04T17:54
2025-12-04T17:56
новости
индия
россия
владимир путин
ввс
украина.ру
визит
встреча
моди нарендра
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640882_0:236:3101:1981_1920x0_80_0_0_67b7254249cb891130b0bcf016335aea.jpg
Как отмечается в сообщении, Путин и Моди на одной машине уехали с авиабазы и направились на неформальную беседу. Ранее, 3 декабря, телеканал India Today со ссылкой на источники сообщал, что российского лидера по прибытии в Индию может лично встретить Нарендра Моди. Визит Владимира Путина начался 4 декабря и продлится до 5 декабря. На авиабазе "Палам" для встречи президента РФ была подготовлена традиционная танцевальная программа.К визиту российского президента Нью-Дели тщательно готовился. Город украсили флагами России и Индии. Рано утром по главным улицам индийской столицы проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах Нью-Дели были размещены плакаты с фотографиями российского лидера и индийского премьера. Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди.О других важных событиях этого дня в публикации: "В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу" на сайте Украина.ру.
индия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640882_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_d5e1826bd4f369a21ef834351a6ac0c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия, россия, владимир путин, ввс, украина.ру, визит, встреча, моди нарендра, геополитика, главные новости
Новости, Индия, Россия, Владимир Путин, ВВС, Украина.ру, визит, встреча, Моди Нарендра, геополитика, Главные новости

Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле

17:54 04.12.2025 (обновлено: 17:56 04.12.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Индию - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле. Российского лидера лично встретили на авиабазе ВВС Индии "Палам" близ Нью-Дели, сообщают РИА Новости
Как отмечается в сообщении, Путин и Моди на одной машине уехали с авиабазы и направились на неформальную беседу. Ранее, 3 декабря, телеканал India Today со ссылкой на источники сообщал, что российского лидера по прибытии в Индию может лично встретить Нарендра Моди.
Визит Владимира Путина начался 4 декабря и продлится до 5 декабря. На авиабазе "Палам" для встречи президента РФ была подготовлена традиционная танцевальная программа.
К визиту российского президента Нью-Дели тщательно готовился. Город украсили флагами России и Индии. Рано утром по главным улицам индийской столицы проехали поливальные машины.
Кроме того, на центральных улицах Нью-Дели были размещены плакаты с фотографиями российского лидера и индийского премьера. Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди.
О других важных событиях этого дня в публикации: "В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИндияРоссияВладимир ПутинВВСУкраина.рувизитвстречаМоди НарендрагеополитикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:38Софию Лыскун исключили из сборной Украины и лишили всех наград
18:34На Гуляйпольском направлении бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после освобождения Зелёного Гая и Высокого продвигаются к восточной окраине Гуляйполя, сообщает "DivGen"
18:13ВСУ хотели ударить по концертной площадке во время выступления певца SHAMAN
18:00Киев дополнительно "дерусифицировали" и "омазепили"
18:00Геополитический перелом: Путин пишет историю в Индии, ЕС стонет от коррупционных тяжб. Итоги 4 декабря
17:54Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле
17:40Будут ли Украину воспринимать в мире как преступника? Хисамов о бесполезности мирных переговоров
17:33Следком расследовал дело о взятке в управлении имуществом спецпроектов Минобороны РФ
17:21Минобороны Украины отчиталось за кодификацию компонентов беспилотников
16:59Основатели "Квартал 95" зарегистрировали новую студию без участия Миндича
16:42"Нужно защитить Зеленского от предательства США" - политики ЕС озабочены
16:40Опасная ситуация для Киева: как надо понимать столкновение ГУР и ВСУ в санатории "Жовтень"
16:31Штурм Северска, прорыв в Озерном, продвижение в Кирово: "Дневник десантника" о ситуации на фронте
16:20Пепел Джареда Кушнера. Внук белорусских партизан не может любить потомков организаторов Холокоста
16:15В украинском бюджете на 2026 год нет денег на многие нужды, но не на партии
16:01Убийство в Вене как следствие отставки Ермака в Киеве. Сына заммэра Харькова пытали, а потом сожгли
16:00Русская Народная Республика на западе Украины
15:47Теракты Киева и отсутствие настроя на мир: главное из брифинга официального представителя МИД РФ
15:41В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу
15:41Избиения и угрозы в штурмовых полках ВСУ вскрыла омбудсмен Кобылинская
Лента новостейМолния