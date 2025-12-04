https://ukraina.ru/20251204/v-khode-vizita-v-indiyu-putin-i-modi-uekhali-na-peregovory-v-odnom-avtomobile-1072642462.html

Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле. Российского лидера лично встретили на авиабазе ВВС Индии "Палам" близ Нью-Дели, сообщают РИА Новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072640882_0:236:3101:1981_1920x0_80_0_0_67b7254249cb891130b0bcf016335aea.jpg

Как отмечается в сообщении, Путин и Моди на одной машине уехали с авиабазы и направились на неформальную беседу. Ранее, 3 декабря, телеканал India Today со ссылкой на источники сообщал, что российского лидера по прибытии в Индию может лично встретить Нарендра Моди. Визит Владимира Путина начался 4 декабря и продлится до 5 декабря. На авиабазе "Палам" для встречи президента РФ была подготовлена традиционная танцевальная программа.К визиту российского президента Нью-Дели тщательно готовился. Город украсили флагами России и Индии. Рано утром по главным улицам индийской столицы проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах Нью-Дели были размещены плакаты с фотографиями российского лидера и индийского премьера. Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди.О других важных событиях этого дня в публикации: "В Индии помолились за успех визита Путина, в Колумбии запретили наемников. Главные новости к этому часу" на сайте Украина.ру.

