Следком расследовал дело о взятке в управлении имуществом спецпроектов Минобороны РФ
Следком расследовал дело о взятке в управлении имуществом спецпроектов Минобороны РФ
Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России. Об этом 4 декабря сообщил телеграм--канал СК РФ
2025-12-04T17:33
2025-12-04T17:33
новости
россия
украина
следственный комитет
ск рф
коррупция
криминал
взятка
минобороны рф
следствие
Бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)."Государственным заказчиком с ООО "Транслом" был заключен многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. По данным следствия, в 2021-2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело.Васенину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие фигуранту ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 млн рублей.После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, проинформировало следственное ведомство.Больше новостей дня представлено в обзореУкрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, следственный комитет, ск рф, коррупция, криминал, взятка, минобороны рф, следствие, оборонный бюджет
Новости, Россия, Украина, Следственный комитет, СК РФ, коррупция, криминал, взятка, Минобороны РФ, следствие, оборонный бюджет

17:33 04.12.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России. Об этом 4 декабря сообщил телеграм--канал СК РФ
Бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
"Государственным заказчиком с ООО "Транслом" был заключен многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. По данным следствия, в 2021-2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело.
Васенину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие фигуранту ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 млн рублей.
После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, проинформировало следственное ведомство.
Больше новостей дня представлено в обзореУкрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
