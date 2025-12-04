https://ukraina.ru/20251204/sledkom-rassledoval-delo-o-vzyatke-v-upravlenii-imuschestvom-spetsproektov-minoborony-rf-1072641410.html

Следком расследовал дело о взятке в управлении имуществом спецпроектов Минобороны РФ

Следственным комитетом России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России. Об этом 4 декабря сообщил телеграм--канал СК РФ

Бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)."Государственным заказчиком с ООО "Транслом" был заключен многомиллионный контракт по продаже вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина. По данным следствия, в 2021-2022 годах злоумышленник получил от представителей ООО "Транслом" взятку в сумме более 19 млн рублей за попустительство и отсутствие контроля за исполнением договора, что поспособствовало хищению бюджетных денежных средств представителями коммерческой организации в размере свыше 80 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В отношении представителей ООО "Транслом" военными следователями также расследуется уголовное дело.Васенину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие фигуранту ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест на общую сумму более 230 млн рублей.После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, проинформировало следственное ведомство.Больше новостей дня представлено в обзореУкрепление многополярного мира: близится визит Путина в Индию. Хроника событий на 13:00 4 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

