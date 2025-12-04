https://ukraina.ru/20251204/pokazukha-dlya-evropeytsev-i-vzyatka-dlya-deputatov-chto-govoryat-na-ukraine-o-byudzhete-2026-1072608295.html

Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026

В среду 3 декабря Верховная Рада после проволочек и скандалов все-таки приняла главный финансовый документ страны – бюджет на 2026 год. Ранее украинские депутаты бунтовали против Зеленского, грозя не голосовать за бюджет после коррупционного скандала с Тимуром Миндичем.

Однако все же приняли его, чему способствовала внезапно появившаяся графа расходов – увеличение зарплат депутатам сразу в три раза.Этот пункт сразу же вызвал в соцсетях волну возмущения, поскольку по многим другим пунктам, включая зарплаты военнослужащим, расходы решили не повышать. Но себя любимых украинские нардепы не обидели.Голосовала за повышение зарплат даже скандальная нардеп Марьяна Безуглая, обещавшая "забастовку", поскольку повышение зарплат законодателям якобы уберегает их от коррупции. Аргумент старый, его повторяют на Украине все чиновники и депутаты с 1991 года, хотя этот принцип никогда не действует, коррупции меньше не становится, так как аппетиты приходят во время еды.Зеленский, призывая депутатов голосовать за бюджет, подчеркивал, что это является "сигналом" западным партнерам для получения финансовой поддержки. Проще говоря, это показуха, которая должна убедить европейцев в стабильности власти Зеленского и заставить их раскошелиться.Член бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа перед голосованием обратилась к коллегам с призывом поддержать проект бюджета, так как иначе могут не одобрить новый кредит от МВФ, и дыры в бюджете нечем будет закрывать. Министр финансов Сергей Марченко обратился в том же духе со словами, что пока нужно лишь показать партнерам, что бюджет в принципе имеется.Украинское издание "Страна" отмечает, что Зеленский на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича и отставки Ермака, пытается использовать голосование за бюджет, чтоб показать, что хоронит его еще рано, но, на самом деле, происходящее не означает восстановление власти Зеленского в прежнем объеме.Депутаты от партий Порошенко и Тимошенко не поддержали проект бюджета, поскольку их интересы явно не учли. Нардеп Нина Южанина, комментируя голосование, отметила давление на депутатов. "Ермак ушел, а на [премьер-министра] Свириденко кто-то продолжает "давить". В кулуарах сегодня говорили — ей дали четкое указание не идти на компромиссы по бюджету, о которых просили фракции и группы", - рассказывает Южанина.Издание "Страна" полагает, что со сбором голосов за бюджет справился глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, к которому частично перешли полномочия Ермака после отставки. Однако в случае дальнейшего давления со стороны НАБУ он же может возглавить и процесс выведения Рады из-под контроля Зеленского."Во время голосования за бюджет проявило себя "большинство Арахамии" в Раде – в составе "слуг народа" и нескольких депутатских групп. Сейчас оно, формально, пропрезидентское. Но в будущем может развернуться в любом направлении, в зависимости от обстоятельств", - резюмирует "Страна".Депутат Александр Дубинский утверждает, что Зеленский при помощи Арахамии скупил 193 голоса своих же депутатов за бюджет-2026, который он называет "бюджетом воздуха", так как в нем есть расходы, а доходов нет.В принятом Радой бюджете-2026 предусмотрено 2 млрд грн на телемарафон, что Дубинский считает новой коррупционной схемой Зеленского для финансирования запросов депутатов.Однако основная проблема принятого бюджета – его огромная дыра, которую должны заполнить европейцы, а те еще не дали на это согласие и денег пока не нашли.Проект бюджета свёрстан из расчета, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита бюджета в размере около 60 млрд долларов. К тому же, партнеры должны были оплатить и поставки оружия Украине на сумму примерно в 50-60 млрд долларов. Итого, общая сумма помощи, исходя из которой верстался украинский бюджет-2026, составляет 110-120 млрд долларов. После отказа США от украинских финансовых игр, вся тяжесть ложится на плечи Евросоюза, который не может покрыть даже свои нужды и долги. Пока что в Евросоюзе обсуждается план о том, как набрать еще долгов для финансирования Украины.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский торопил своих коллег на днях с принятием бюджета, утверждая, что это нужно сделать еще до одобрения бюджета Евросоюза (18 декабря). "Нам нужно принять его раньше, чем европейцы вынесут свой вердикт, более того, уверен, что от нашего принятия этот вердикт в какой-то степени зависит", - пишет Бужанский, предлагая поставить ЕС перед фактом, что он уже "должен" Киеву миллиарды.Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что в проекте бюджета украинское правительство лишь пытается показать внешним донорам наличие внутренних ресурсов на ведение войны и, соответственно, "нарисовать" тем же партнерам сумму социальных расходов Украины, которые те должны профинансировать за свой счет. Бюджет раздут, по его словам, уже потому, что финансируется извне, а значит, главное – "нарисовать побольше".Если же ЕС не найдет нужную сумму для удовлетворения запросов украинских депутатов, бюджет придется переписывать полностью, зарплаты и военные расходы – сокращать, а гривну – резко девальвировать. Единственное, что наверняка останется неизменным – троекратное повышение зарплат украинским депутатам ради "борьбы с коррупцией".Таким образом, сам документ, который 3 декабря одобрили украинские депутаты, в сущности ничего не значит, а представляет собой лишь очередной список пожеланий и запросов, адресованный руководству Евросоюза. Для Зеленского лично – это своеобразный райдер актера, чтобы он и дальше мог гастролировать по странам Евросоюза.

