https://ukraina.ru/20251204/medvedev-nazval-krazhu-rossiyskikh-aktivov-povodom-dlya-obyavleniya-voyny-1072614551.html

Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны

Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны - 04.12.2025 Украина.ру

Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны

Если Евросоюз попытается украсть российские активы, возврат средств может состояться путем настоящих репараций, заявил на платформе Max замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру

2025-12-04T10:50

2025-12-04T10:50

2025-12-04T11:40

новости

россия

украина

брюссель

ес

украина.ру

единая россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062273001_393:0:2625:1256_1920x0_80_0_0_07961d7964ab9d9ea5ab2382a36c0e22.jpg

"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны - ред.) со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - написал Медведев.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, брюссель, ес, украина.ру, единая россия, дмитрий медведев