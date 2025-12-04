https://ukraina.ru/20251204/medvedev-nazval-krazhu-rossiyskikh-aktivov-povodom-dlya-obyavleniya-voyny-1072614551.html
Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны
Медведев назвал кражу российских активов поводом для объявления войны
10:50 04.12.2025 (обновлено: 11:40 04.12.2025)
Если Евросоюз попытается украсть российские активы, возврат средств может состояться путем настоящих репараций, заявил на платформе Max замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
"Если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы, заблокированные в Бельгии, выдав так называемый репарационный кредит, такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны - ред.) со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями. И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", - написал Медведев.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.