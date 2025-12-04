https://ukraina.ru/20251204/chto-budet-esli-ukraina-ostanetsya-bez-chrnogo-morya-zhavoronkov-o-radikalnom-sposobe-borby-s-1072633286.html

Что будет, если Украина останется без Чёрного моря: Жаворонков о радикальном способе борьбы с пиратством

Владимир Путин обозначил, каким может быть радикальный ответ на атаки СБУ на танкеры. В ответ на пиратство от ВСУ президент предложил "отрезать Украину от... Украина.ру, 04.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/04/1072633137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3801efd2dc50669fefddd4713944e972.jpg

Владимир Путин обозначил, каким может быть радикальный ответ на атаки СБУ на танкеры. В ответ на пиратство от ВСУ президент предложил "отрезать Украину от моря". Тогда киевский режим лишится возможности заниматься пиратством.Что это может значить на практике, объяснил историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков.

