Что будет, если Украина останется без Чёрного моря: Жаворонков о радикальном способе борьбы с пиратством
Что будет, если Украина останется без Чёрного моря: Жаворонков о радикальном способе борьбы с пиратством - 04.12.2025 Украина.ру
Что будет, если Украина останется без Чёрного моря: Жаворонков о радикальном способе борьбы с пиратством
Владимир Путин обозначил, каким может быть радикальный ответ на атаки СБУ на танкеры. В ответ на пиратство от ВСУ президент предложил "отрезать Украину от... Украина.ру, 04.12.2025
Владимир Путин обозначил, каким может быть радикальный ответ на атаки СБУ на танкеры. В ответ на пиратство от ВСУ президент предложил "отрезать Украину от моря". Тогда киевский режим лишится возможности заниматься пиратством.Что это может значить на практике, объяснил историк флота, эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков.
видео, украина, черное море, россия, владимир путин, сбу, вооруженные силы украины, вмф, флот, танкер, атака, корабли, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, видео
Видео, Украина, Черное море, Россия, Владимир Путин, СБУ, Вооруженные силы Украины, ВМФ, флот, танкер, атака, корабли, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация