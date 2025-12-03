https://ukraina.ru/20251203/zapreschnnyy-prometey-ivana-kavaleridze-1072580104.html

Запрещённый "Прометей" Ивана Кавалеридзе

Запрещённый "Прометей" Ивана Кавалеридзе

3 декабря 1935 года, 90 лет назад, руководство треста "Украинфильм" обратилось в ГУФК за разрешительным удостоверением для фильма "Прометей", которое было получено. Началась скандальная история запрета этого произведения, которое в современной истории подаётся чуть ли как не репрессивные меры против украинской интеллигенции. Но так ли это?

В 1934 году на Киевской киностудии началась работа над фильмом "Прометей". Над его созданием и в качестве сценариста, и в качестве режиссёра, трудился прославленный советский скульптор и по совместительству заслуженный работник советского кинематографа Иван Кавалеридзе. Для того времени это была довольно распространённая практика – ещё только появлялись специализированные кинематографические курсы и вузы, и потому в конце 20-х в кино пришло много людей, часто случайных, из других творческих отраслей – писателей, художников, фотографов.Название, да и содержание сценария "Прометея" были навеяны Кавалеридзе творчеством главного украинского поэта Тараса Шевченко. В основу положены мотивы его поэмы "Кавказ", название же дано по другой поэме – "Прометей". Она прямо цитируется после первой трети фильма, когда главный герой пребывает на Кавказ. На экране бегут строки цитаты из поэмы в русском переводе:"…За горами горы, тучами повиты,Засеяны горем, кровию политы.Спокон веку ПрометеяТам орел карает,День за днём долбит он ребра,Сердце разбивает.Разбивает, но не выпьетЖивотворной крови:Сердце снова оживает,И смеётся снова…"Понятно, что ни о каком Прометее речь в фильме не идёт – это аллегория. Прометеем является народ, над которым измывается "элита" Российской империи, но народ остаётся жить. Об этом прямо говорит один из персонажей фильма – революционер Гаврилов.Сюжет киноповествования незамысловат. Крепостного парня Ивася его пан Свичка, такой же украинец, как и он, только дворянин, отдаёт в солдаты, чтобы без помех поразвлекаться с его невестой Катериной (тоже отсылка к ещё одной поэме Шевченко "Катерина"). Когда наложница надоедает пану, он дарит её купцу Жукову – своему деловому партнёру. Тот же помещает её в свой публичный дом, куда уже сдал до этого любившую его девушку Дуньку. Ивась попадает служить на Кавказ. Здесь он знакомится с разжалованным в солдаты революционером Гавриловым. С его подачи русские солдаты братаются с угнетёнными грузинскими крестьянами, со свободолюбивыми горцами и поднимают мятеж, который командование, всё тот же пан Свичка – царский офицер, беспощадно подавляет. Вернувшись в родное село, Ивась поднимает крестьянское восстание.Фильм ставился с размахом – съёмки велись в Киеве в павильонах киностудии Довженко, в других украинских локациях, в Ленинграде, на Кавказе. В батальных сценах была задействовано многочисленная массовка. Швейный цех киностудии пошил множество солдатской и офицерской униформы времён Кавказской войны, смастерили бутафорское оружие той эпохи.Довольно любопытен актёрский состав. Начнём с того, что в кино играли сразу несколько актёров из разогнанного властями в 1933 году театра "Березиль". Его руководитель Лесь Курбас во время съёмок фильма уже два года, как сидел в тюрьме. Его жена и актриса его театра, Валентина Николаевна Чистякова – дочь солиста Большого театра – сыграла у Кавалеридзе проститутку Дуньку. Бывший актёр театра Даниил Антонович талантливо изобразил революционера Гаврилова. Бывшая ведущая актриса театра "Березиль" Наталья Михайловна Ужвий в "Прометее" стала "маман" – хозяйкой публичного дома. Александр Иванович Сердюк (отец довольно известного в УССР и в независимой Украине актёра Леся Сердюка), также из "обоймы" "Березиля", довольно талантливо изобразил главного отрицательного персонажа – пана/офицера Свичку.Стоит отметить, что иногда, всё же, от игры этих актёров в фильме просто веет театральщиной, которая совершенно неуместна в художественном фильме, например, в сценах из борделя. Более всего неестественна прославленная Наталья Ужвий. Это, кстати, потом в том числе вменили в вину его создателю чиновники от кино… и были полностью правы. Плохая игра актёров в кадре – это всегда вина режиссёра, он или не тех выбрал, или не так поставил перед ними задачу.Любопытно, что микроскопическую роль панского управляющего в фильме Кавалеридзе сыграл к тому времени уже многократно заслуженный, именитый и обласканный властью украинский театральный режиссёр и актёр Гнат Петрович Юра.Роль царя Николая I досталась московскому актёру, потомственному дворянину Владимиру Львовичу Ершову. Многие наверняка вспомнят его по роли магистра Тевтонского ордена из до сих пор востребованного зрителями фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938).Фильм сохранился не полностью, нет сцены с Тарасом Шевченко, которого сыграл актёр Николай Захарович Надемский. В январе 1918 года он принимал активное участие в восстании на заводе "Арсенал", рабочим которого был. После революции увлёкся игрой в театре и кино, и был репрессирован в 1937 году.Кинопроизводство не было простым. Первый вариант "Прометея" завершили уже мае 1935 года. Однако чиновники потребовали ленту доработать, и поэтому закончили её только в третьем квартале. В конечном итоге бюджет киноленты обошёлся в огромную для того времени сумму в 1 162 400 рублей. Для сравнения средняя зарплата старшего сотрудника НИИ тогда составляла 302 рубля, а рабочего совхоза – 140 рублей, и на них вполне можно было прилично жить.3 декабря было получено разрешительное удостоверение, необходимое для проката фильма "Прометей" в кинотеатрах. По воспоминаниям Кавалеридзе, его даже уже шесть дней показывали в Москве и Ленинграде, когда вдруг грянул гром.На прошедшем 13-15 декабря 1935 года VII Всесоюзном производственно-тематическом совещании начальник Главного управления кинофотопромышленности Борис Захарович Шумяцкий выступил с разгромной критикой фильма. Он обвинил Кавалеридзе в слабом построении сюжета, в статичности, в растянутости фильма, грубом натурализме, убогой и примитивной музыке. Честно говоря (это совершенно субъективное мнение автора) после просмотра фильма создаётся аналогичное впечатление.Нужно понять советских киночиновников – им было с чем сравнивать. До недавнего времени советский кинематограф стремительно прогрессировал: совсем недавно состоялась премьера прогремевшего на весь Союз фильма "Чапаев" (1934). Одновременно с "Прометем" рассматривался будущий шедевр "Мы из Кронштадта", где и с сюжетами, и с динамикой киноповествования всё было в полном порядке. А здесь – сумбурный сюжет, невнятное донесение зрителю главных идей фильма. Что касается статичности фильмов Кавалеридзе, так он сам объясняет её в своих воспоминаниях: "а я не люблю кино (…) меня раздражает суета на экране, герои всегда бегают".Государство же платило кинотворцам немалые средства, вкладывалось в кинопроизводство и хотело получить эффективное средство пропаганды, а получало не пойми что. В результате ленту с проката сняли:"Фильм "Прометей" производства Киевской фабрики "Украинфильм", как извращающий действительность, формалистический и натуралистический по своей художественной трактовке – к демонстрации запретить".Пропесочили "Пометей" и в прессе. 13 февраля 1936 года в газете "Правда" вышла статья "Грубая схема вместо исторической правды". Руководство и творческая секция Киевской кинофабрики несколько раз предлагали Кавалеридзе вынести свою работу на широкое обсуждение творческой общественности, но он от этого каждый раз отказывался. Потом этот его провал пытались изобразить, как гонение властей на украинскую интеллигенцию, но пристальное рассмотрение этой версии не оставляет от неё камня на камне.Наоборот, чиновники хотели, чтобы он продолжал работать. В своей докладной записке, составленной весной 1936 года Зав. отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) Александром Сергеевичем Щербаковым на имена Сталина и Ежова об итогах работы Главного управления кинематографии в 1935 году, он сетовал, что режиссёр Кавалеридзе получает зарплату, а к работе его не привлекают.В результате замечаний, полученных из Москвы, в Киеве его привлекли к созданию экранизации оперы "Запорожец за Дунаем". Так что прославленный режиссёр и скульптор продолжил плодовито работать, пока не пришли немцы и он не стал работать в немецкой администрации города Киева.Но это уже другая история, не имеющая с фильмом "Прометей" ничего общего. А его вы можете сами посмотреть в сети и составить мнение, правы были советские чиновники от кино, или нет.***От редактора:Тема Прометея интересовала Ивана Кавалеридзе с самого начала его творческой деятельности.Одна из первых его скульптурных групп называлась "Закованный Прометей и раскованный рабочий" и была установлена на его малой родине – в городе Ромны Сумской области (там же, где Кавалеридзе установил первый в мире полноразмерный памятник Тарасу Шевченко) в 1918 или, скорее, в 1921 году.

