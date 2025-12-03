Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ - 03.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251203/ukraina-styagivaet-sily-k-granitse-s-kurskoy-oblastyu-vsu-tschetno-pytayutsya-sderzhat-prodvizhenie-vs-rf-1072547497.html
Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ
Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ - 03.12.2025 Украина.ру
Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ
Киевский режим, пытаясь компенсировать потери на харьковском направлении, перебрасывает резервы к границам Курской области. Российская разведка зафиксировала попытки противника сформировать здесь ударную группировку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-12-03T06:20
2025-12-03T06:20
Полковник отметил, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. "Об этом проинформировали в группировке войск "Север"", — добавил Алехин.Он уточнил, что противник наращивает в том числе количество расчетов операторов БПЛА. "Цель врага очевидна — сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области", — уверенно заявил собеседник Украина.ру.Особенно, как подчеркнул эксперт, противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей, где сложная местность требует повышенного внимания. "В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). &lt;...&gt; Диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в зоне СВО — в материале "Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет" на сайте Украина.ру.
Новости
Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ

06:20 03.12.2025
 
Киевский режим, пытаясь компенсировать потери на харьковском направлении, перебрасывает резервы к границам Курской области. Российская разведка зафиксировала попытки противника сформировать здесь ударную группировку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Полковник отметил, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. "Об этом проинформировали в группировке войск "Север"", — добавил Алехин.
Он уточнил, что противник наращивает в том числе количество расчетов операторов БПЛА. "Цель врага очевидна — сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области", — уверенно заявил собеседник Украина.ру.
Особенно, как подчеркнул эксперт, противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей, где сложная местность требует повышенного внимания.
"В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). <...> Диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации в зоне СВО — в материале "Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина Курская область Россия Геннадий Алехин Украина.ру Сумская область СВО
 
