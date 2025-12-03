https://ukraina.ru/20251203/ukraina-styagivaet-sily-k-granitse-s-kurskoy-oblastyu-vsu-tschetno-pytayutsya-sderzhat-prodvizhenie-vs-rf-1072547497.html

Украина стягивает силы к границе с Курской областью: ВСУ тщетно пытаются сдержать продвижение ВС РФ

Киевский режим, пытаясь компенсировать потери на харьковском направлении, перебрасывает резервы к границам Курской области. Российская разведка зафиксировала попытки противника сформировать здесь ударную группировку. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-12-03T06:20

Полковник отметил, что по информации из различных источников, Украина стягивает дополнительные силы и средства, пытаясь создать ударный кулак на Сумском направлении, ближе к границе с Курской областью. "Об этом проинформировали в группировке войск "Север"", — добавил Алехин.Он уточнил, что противник наращивает в том числе количество расчетов операторов БПЛА. "Цель врага очевидна — сдержать продвижение российских войск и нарастить число ударов по гражданским объектам на территории Курской области", — уверенно заявил собеседник Украина.ру.Особенно, как подчеркнул эксперт, противник проявляет активность на стыке Сумской, Белгородской и Курской областей, где сложная местность требует повышенного внимания. "В этих местах граница проходит по речке и ставку (пруду), разделив две части по сути единого в прошлом населенного пункта Грабовское (на украинской стороне) и Староселье (на российской стороне). <...> Диверсионные группы противника на этом участке осуществляют вылазки, прощупывая пути возможного выдвижения", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации в зоне СВО — в материале "Герман Садулаев: Россия не победит, пока не осознает, что война на Украине продлится еще несколько лет" на сайте Украина.ру.

