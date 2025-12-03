https://ukraina.ru/20251203/ugroza-atak-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1072549703.html

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.12.2025 Украина.ру

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли три аэропорта. Сводку угроз на 0:30 мск 3 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру

2025-12-03T00:30

2025-12-03T00:30

2025-12-03T00:35

новости

украина.ру

россия

росавиация

угроза

бпла

всу

орловская область

курская область

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 3 декабря объявлялась в Орловской, Курской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской, в ЛНР, в Крыму.В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Пензенской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в ДНР, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Калмыкии, в Мордовии.Временные ограничения на полёты самолётов вводились в аэропортах Тамбова, Волгограда и Пензы.Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Волгоград... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:09, 0:17 и 0:31 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

орловская область

курская область

ульяновская область

белгородская область

брянская область

ростовская область

воронежская область

волгоградская область

саратовская область

лнр

днр

крым

пенза

липецк

калужская область

смоленск

ставропольский край

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, росавиация, угроза, бпла, всу, орловская область, курская область, ульяновская область, белгородская область, брянская область, ростовская область, воронежская область, волгоградская область, саратовская область, лнр, днр, крым, пенза, липецк, калужская область, смоленск, ставропольский край, краснодарский край