Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 03.12.2025
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли три аэропорта. Сводку угроз на 0:30 мск 3 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 3 декабря объявлялась в Орловской, Курской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской, в ЛНР, в Крыму.В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Пензенской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в ДНР, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Калмыкии, в Мордовии.Временные ограничения на полёты самолётов вводились в аэропортах Тамбова, Волгограда и Пензы.Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Волгоград... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:09, 0:17 и 0:31 мск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:30 03.12.2025 (обновлено: 00:35 03.12.2025)
 
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов временно закрыли три аэропорта. Сводку угроз на 0:30 мск 3 декабря опубликовал телеграм-канала Украина.ру
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) в ночь на 3 декабря объявлялась в Орловской, Курской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Саратовской, в ЛНР, в Крыму.
В ряде областей объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Пензенской, Липецкой, Калужской, Смоленской, Тульской областях, в ДНР, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Калмыкии, в Мордовии.
Временные ограничения на полёты самолётов вводились в аэропортах Тамбова, Волгограда и Пензы.
Аэропорт Тамбов (Донское)... Аэропорт Волгоград... Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:09, 0:17 и 0:31 мск.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния