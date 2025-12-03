https://ukraina.ru/20251203/prezident-finlyandii-zayavil-o-gibeli-liberalnogo-miroporyadka-1072561839.html

Президент Финляндии заявил о гибели либерального миропорядка

Президент Финляндии заявил о гибели либерального миропорядка

Президент Финляндии Александр Стубб в статье для издания Foreign Affairs заявил, что либеральный мировой порядок, который последние десятилетия задавал Запад, умирает

"Многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции... Конкуренция великих держав возвращается... Но это не единственная сила, формирующая мировой порядок. Развивающиеся средние державы, включая Бразилию, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, ЮАР и Турцию, стали определять правила игры", - пишет Стубб.Он утверждает, что, несмотря на надежды, появившиеся после падения Берлинской стены, мир не объединился в принятии демократии и рыночного капитализма, а торговля, энергетика, технологии и информация, которые должны были объединять мир, теперь "раздирают его на части".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

