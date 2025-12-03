https://ukraina.ru/20251203/poleznyy-mikrob-razrabotchik-bpla-o-novosibirskikh-dronakh-iskusstvennom-intellekte-i-sanktsiyakh-es-1072572247.html
Полезный "Микроб": Разработчик БПЛА о новосибирских дронах, искусственном интеллекте и санкциях ЕС
Полезный "Микроб": Разработчик БПЛА о новосибирских дронах, искусственном интеллекте и санкциях ЕС
Глава конструкторского бюро "Микроб" из Новосибирска Александр Грязнов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о первых БПЛА-камикадзе с... Украина.ру, 03.12.2025
Глава конструкторского бюро "Микроб" из Новосибирска Александр Грязнов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о первых БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом, которые поступили на вооружение ВС РФ. 00:31 — Как и почему решили начать создавать дроны; 01:43 — История названия КБ; 02:22 — Достижения бюро; 05:07 — Тяжёлые БПЛА; 06:27 — FPV-дрон с ИИ; 09:31 — Будущее мирных дронов; 10:51 — Масштабирование производства беспилотников; 12:13 — Как компания попала под санкции.
