Полезный "Микроб": Разработчик БПЛА о новосибирских дронах, искусственном интеллекте и санкциях ЕС - 03.12.2025 Украина.ру
Полезный "Микроб": Разработчик БПЛА о новосибирских дронах, искусственном интеллекте и санкциях ЕС
2025-12-03T13:40
2025-12-03T13:40
Глава конструкторского бюро "Микроб" из Новосибирска Александр Грязнов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о первых БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом, которые поступили на вооружение ВС РФ. 00:31 — Как и почему решили начать создавать дроны; 01:43 — История названия КБ; 02:22 — Достижения бюро; 05:07 — Тяжёлые БПЛА; 06:27 — FPV-дрон с ИИ; 09:31 — Будущее мирных дронов; 10:51 — Масштабирование производства беспилотников; 12:13 — Как компания попала под санкции.
Полезный "Микроб": Разработчик БПЛА о новосибирских дронах, искусственном интеллекте и санкциях ЕС

13:40 03.12.2025
 
Глава конструкторского бюро "Микроб" из Новосибирска Александр Грязнов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о первых БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом, которые поступили на вооружение ВС РФ.
00:31 — Как и почему решили начать создавать дроны;
01:43 — История названия КБ;
02:22 — Достижения бюро;
05:07 — Тяжёлые БПЛА;
06:27 — FPV-дрон с ИИ;
09:31 — Будущее мирных дронов;
10:51 — Масштабирование производства беспилотников;
12:13 — Как компания попала под санкции.
