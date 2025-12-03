https://ukraina.ru/20251203/parlament-ukrainy-udvoil-nalogi-na-banki-1072588128.html
Парламент Украины удвоил налоги на банки
Верховная Рада Украины проголосовала за резкое повышение налогообложения банковского сектора. Об этом 3 декабря сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
2025-12-03T17:22
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект 14097 о повышении налогообложения банков в 2026 году. За это отдали свои голоса 272 нардепа."Это уже в третий раз депутаты решили налогообложить банки. Увеличили им налог в 2026 году с 25% до 50%... То есть такая ставка будет собираться каждый квартал в следующем году и первый квартал 27-го", - отметил Железняк.По его подсчётам, такая фискальная мера должна принести в бюджет "15-23 млрд в 2026-м, и где-то 5 в 27-м году" ($360-551 млн в 2026 году и почти $120 млн в 2027 году).Владимир Зеленский поблагодарил членов ВРУ за принятие бюджета Украины на 2026 год. Он также анонсировал кадровые перестановки в энергетическом секторе постсоветской республики. Подробности в публикации Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"Тем временем Коллегия Еврокомиссии одобрила кредит Украине за счет изъятия активов России
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект 14097 о повышении налогообложения банков в 2026 году. За это отдали свои голоса 272 нардепа.
"Это уже в третий раз депутаты решили налогообложить банки. Увеличили им налог в 2026 году с 25% до 50%... То есть такая ставка будет собираться каждый квартал в следующем году и первый квартал 27-го", - отметил Железняк.
По его подсчётам, такая фискальная мера должна принести в бюджет "15-23 млрд в 2026-м, и где-то 5 в 27-м году" ($360-551 млн в 2026 году и почти $120 млн в 2027 году).
Владимир Зеленский поблагодарил членов ВРУ за принятие бюджета Украины на 2026 год. Он также анонсировал кадровые перестановки в энергетическом секторе постсоветской республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.