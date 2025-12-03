Парламент Украины удвоил налоги на банки - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/parlament-ukrainy-udvoil-nalogi-na-banki-1072588128.html
Парламент Украины удвоил налоги на банки
Парламент Украины удвоил налоги на банки - 03.12.2025 Украина.ру
Парламент Украины удвоил налоги на банки
Верховная Рада Украины проголосовала за резкое повышение налогообложения банковского сектора. Об этом 3 декабря сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
2025-12-03T17:22
2025-12-03T17:22
новости
украина
россия
ярослав железняк
владимир зеленский
верховная рада
кабмин
финансы
финансирование
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103159/12/1031591235_0:355:1920:1435_1920x0_80_0_0_2233bf0d9dfee9b9e244ab047e6bf674.jpg
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект 14097 о повышении налогообложения банков в 2026 году. За это отдали свои голоса 272 нардепа."Это уже в третий раз депутаты решили налогообложить банки. Увеличили им налог в 2026 году с 25% до 50%... То есть такая ставка будет собираться каждый квартал в следующем году и первый квартал 27-го", - отметил Железняк.По его подсчётам, такая фискальная мера должна принести в бюджет "15-23 млрд в 2026-м, и где-то 5 в 27-м году" ($360-551 млн в 2026 году и почти $120 млн в 2027 году).Владимир Зеленский поблагодарил членов ВРУ за принятие бюджета Украины на 2026 год. Он также анонсировал кадровые перестановки в энергетическом секторе постсоветской республики. Подробности в публикации Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"Тем временем Коллегия Еврокомиссии одобрила кредит Украине за счет изъятия активов РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103159/12/1031591235_0:47:1920:1487_1920x0_80_0_0_c7ff7c233f333bc194891cafbd80ae2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ярослав железняк, владимир зеленский, верховная рада, кабмин, финансы, финансирование, бюджет, налоги, банки
Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Кабмин, финансы, финансирование, бюджет, налоги, банки

Парламент Украины удвоил налоги на банки

17:22 03.12.2025
 
© Фото : СС0, pixabayкопейка, гривна
копейка, гривна - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : СС0, pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Верховная Рада Украины проголосовала за резкое повышение налогообложения банковского сектора. Об этом 3 декабря сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк
Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект 14097 о повышении налогообложения банков в 2026 году. За это отдали свои голоса 272 нардепа.
"Это уже в третий раз депутаты решили налогообложить банки. Увеличили им налог в 2026 году с 25% до 50%... То есть такая ставка будет собираться каждый квартал в следующем году и первый квартал 27-го", - отметил Железняк.
По его подсчётам, такая фискальная мера должна принести в бюджет "15-23 млрд в 2026-м, и где-то 5 в 27-м году" ($360-551 млн в 2026 году и почти $120 млн в 2027 году).
Владимир Зеленский поблагодарил членов ВРУ за принятие бюджета Украины на 2026 год. Он также анонсировал кадровые перестановки в энергетическом секторе постсоветской республики.
Подробности в публикации Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
Тем временем Коллегия Еврокомиссии одобрила кредит Украине за счет изъятия активов России
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийВерховная РадаКабминфинансыфинансированиебюджетналогибанки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков
19:22Украинские нардепы увеличили себе выплаты в 3 раза до 200 тысяч гривен
19:16Киев готовится к капитуляции: украинский нардеп признал неизбежность сокращения армии
19:08Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
18:58Румыния предотвратила провокацию: уничтожен украинский дрон в Чёрном море
18:46Наступление на Константиновском направлении: ВС РФ уверенно расширяют зону контроля
18:43Верховная Рада проголосовала за отмену особого статуса русского языка — Вятрович
18:30Рада приняла бюджет на 2026 год, закладывая мину под экономику Украины
18:17"Дальневосточный экспресс" на подступах к Гуляйполю: бойцы готовятся к решающему штурму крепости
18:00Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря
17:50Влияние успехов на фронте на переговоры, Путин и Симоньян запустят RT India. Главные новости к этому часу
17:37Дифференцированный прагматизм Путина. Россия втянула США в переговоры вместо эскалации
17:28Обстановку на Северском направлении докладывает "Дневник десантника"
17:22Парламент Украины удвоил налоги на банки
17:11Взрыв в Харькове произошел на территории гаражного кооператива — "Хроники Гераней"
17:01Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
16:57О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению
16:54Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины
16:49Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье
16:47The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон
Лента новостейМолния