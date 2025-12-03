https://ukraina.ru/20251203/zelenskiy-obsudil-s-kabminom-kadrovuyu-perezagruzku-v-energeticheskoy-sfere-1072585294.html

Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"

Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"

Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в энергосистеме Украины. Об этом он сообщил подписчикам своего аккаунта 3 декабря

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071554376_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_aae6999be4381bc76a366f3e7a8a856c.jpg

"Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере, - поведал Зеленский. - Темп трансформации неплохой и может обеспечить полноценную прозрачность управления". С 3 декабря будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний постсоветской республики, сооьщил Зеленский. Он упомянул Центрэнерго, Оператора ГТС, Оператора рынка, Украинские распределительные сети и Энергетическую компанию Украины. "Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - заявил Зеленский.Он также поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю "провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере". "Именно через наблюдательные советы проходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - поясниил Зеленский.Кроме того, он поручил также Свириденко "информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам".Тем временем на Украине продолжается громкий коррупционный скандал. его центральной фигурой является "кошелёк Зеленского", его партнёр по бизнесу Тимур Миндич, организовавший схемы заработка на контрактах с Минобороны Украины и госкомпаниями энергетического сектора. Больше новостейдня представлено в обзоре Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

