Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере" - 03.12.2025
Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере" - 03.12.2025 Украина.ру
Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в энергосистеме Украины. Об этом он сообщил подписчикам своего аккаунта 3 декабря
2025-12-03T17:01
2025-12-03T17:01
"Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере, - поведал Зеленский. - Темп трансформации неплохой и может обеспечить полноценную прозрачность управления". С 3 декабря будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний постсоветской республики, сооьщил Зеленский. Он упомянул Центрэнерго, Оператора ГТС, Оператора рынка, Украинские распределительные сети и Энергетическую компанию Украины. "Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - заявил Зеленский.Он также поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю "провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере". "Именно через наблюдательные советы проходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - поясниил Зеленский.Кроме того, он поручил также Свириденко "информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам".Тем временем на Украине продолжается громкий коррупционный скандал. его центральной фигурой является "кошелёк Зеленского", его партнёр по бизнесу Тимур Миндич, организовавший схемы заработка на контрактах с Минобороны Украины и госкомпаниями энергетического сектора. Больше новостейдня представлено в обзоре Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря
новости, украина, америка, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, тимур миндич, кабмин, кабинет министров, украина.ру, впк, минобороны украины, коррупция, энергосистема украины, энергетические ресурсы украины, энергоатом
Новости, Украина, Америка, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Тимур Миндич, Кабмин, Кабинет министров, Украина.ру, ВПК, Минобороны Украины, коррупция, Энергосистема Украины, Энергетические ресурсы Украины, Энергоатом

Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"

17:01 03.12.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в энергосистеме Украины. Об этом он сообщил подписчикам своего аккаунта 3 декабря
"Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере, - поведал Зеленский. - Темп трансформации неплохой и может обеспечить полноценную прозрачность управления".
С 3 декабря будут прекращены полномочия значительной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний постсоветской республики, сооьщил Зеленский. Он упомянул Центрэнерго, Оператора ГТС, Оператора рынка, Украинские распределительные сети и Энергетическую компанию Украины.
"Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой", - заявил Зеленский.
Он также поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю "провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере".
"Именно через наблюдательные советы проходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - поясниил Зеленский.
Кроме того, он поручил также Свириденко "информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет министров принимает для гарантирования доверия к Украине, украинским институтам".
Тем временем на Украине продолжается громкий коррупционный скандал. его центральной фигурой является "кошелёк Зеленского", его партнёр по бизнесу Тимур Миндич, организовавший схемы заработка на контрактах с Минобороны Украины и госкомпаниями энергетического сектора.
Больше новостейдня представлено в обзоре Америке Зеленскому сказать больше нечего. Хроника событий на 13:00 3 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
