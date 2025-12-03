https://ukraina.ru/20251203/itogi-vstrechi-putina-s-uitkoffom-panika-vsu-vazhnost-dialoga-s-rf-khronika-sobytiy-na-utro-3-dekabrya-1072556049.html

Итоги встречи Путина с Уиткоффом, паника ВСУ, важность диалога с РФ. Хроника событий на утро 3 декабря

Итоги встречи Путина с Уиткоффом, паника ВСУ, важность диалога с РФ. Хроника событий на утро 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру

Итоги встречи Путина с Уиткоффом, паника ВСУ, важность диалога с РФ. Хроника событий на утро 3 декабря

Ушаков рассказал об итогах встречи Путина с Уиткоффом. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ паникуют. Рубио признал, от кого зависит достижение украинского урегулирования

Накануне вечером президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера.С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Эта поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.Говоря об итогах встречи Ушаков заявил, что "мы не дальше от мира, это точно"."Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, а пять часов", - сказал он журналистам.По его словам, обсуждались все варианты мирного плана США по Украине."Был документ, который содержал 27 пунктов - он нам был передан, мы с ним ознакомились естественно, хотя мы не работали над формулировками и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и (зятем президента США Джаредом) Кушнером", - добавил Ушаков.Путин отметил, что РФ с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны.Также глава государства дал оценку деструктивным действиям Европы в контексте урегулирования ситуации на Украине.Любопытно, что депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале обратил внимание на то, что переговоры между делегациями США и России по форме выглядят, как "процесс в удовольствие".Дубинский подчеркнул, что в переговорах прослеживается диалог, понимание."На этом фоне общение с Украиной выглядит, как жевание резиновой галоши — через "не хочу". С таким "вайбом" добиться результатов в интересах Украины невозможно", — подчеркнул Дубинский.В свою очередь Владимир Зеленский в день переговоров Уиткоффа и Путина заявил о шансе на завершение конфликта. По мнению Зеленского, решения о судьбе Украины нельзя принимать без участия Киева. Он также признал, что не существует простых путей для прекращения боевых действий.Паника ВСУВ ночь на среду в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях Украины объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучал и на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.Украинские военные в ходе боев за Красноармейск впали в панику после того, как их боевые группы стали пропадать, рассказал командир роты Геннадий Дорошев."После того как у них начали пропадать группы, взрываться техника — у них началась паника. Переодевались и двигались они в гражданской форме одежды", — подчеркнул военный.Российские же бойцы продвигались с западной стороны и больше уходили на промзону города, уточнил он.Командир также отметил, что в уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения противника. Были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные.РИА Новости пишет, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боев за населенный пункт Доброполье в Запорожской области отступали, бросая позиции и оружие."На "опорнике" завязался бой: как гранатометчик зарядил гранатомет, подбил бронированную точку, одного противника уничтожил, второго доработали стрелковым. Двое убежали, бросив своё БК — там боекомплекта было очень много. Отступали бегом, просто бросая позиции", — рассказал военнослужащий с позывным Шторм.Другой российский солдат (позывной Буря) рассказал, что ВСУ оказывали сопротивление в лесополосе. При этом несколько украинских военнослужащих сдались, попав в окружение.Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли два населенных пункта в Запорожской области — Зеленый Гай и Доброполье.В то же время в российских силовых структурах рассказали, что бойцы ВСУ на Богуславском направлении (Харьковская область) паникуют из-за бездействия командиров.В свою очередь чешское издание Novinky со ссылкой на пресс-службу Минобороны пишет, что Украина останется без важного на поле боя оружия от Чехии.Оно поясняет, что модернизация танков Т-72М4CZ в Чехии провалилась, ключевые компоненты управления огнем не подлежат ремонту и даже замене, что делает танки непригодными для эксплуатации. Соответственно, чешская армия не сможет передать боевую технику на Украину.Важность диалога с РоссиейГоссекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News признал, что достижение украинского урегулирования будет зависеть только от Москвы и Киева."В конце концов это будет зависеть от них (России и Украины - ред.). Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее", - сказал Рубио.Госсекретарь назвал украинский конфликт "самым нелогичным", заявив, что якобы в нем "никто не выигрывает в традиционном смысле"."То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, - это пространство примерно в 30-50 километров и 20 процентов Донецкой области (ДНР)", – сказал он.По его оценке, сейчас у американской стороны есть определенное понимание, "с чем украинцы могли бы согласиться, что обеспечит им гарантии безопасности на будущее".Он также заверил, что США вовлечены в урегулирование "только потому, что мы единственные, кому это под силу".По его словам, европейские страны не в состоянии добиться урегулирования. Также, он подчеркнул, что этого не сможет сделать и Китай.По словам госсекретаря, американские власти намерены изучить возможности урегулирования с учетом позиций России и Украины с целью понять, какие предложения могут устроить обе стороны.Он также указал, что США не могли бы вечно финансировать Украину."У некоторых людей было мнение, что нашим подходом должно оставаться безграничное финансирование Украины, сколько потребуется для войны. Это нереалистично. Это не реальность, этого не произойдет", - сказал Рубио.Кроме прочего, госсекретарь США назвал отсутствие контактов прошлой американской администрации с Россией по украинскому кризису неразумным."Мы должны разговаривать с обеими сторонами. У нас были иррациональные люди, занятые этим вопросом, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной, но не с российской", - сказал Рубио.По его словам, теперь Вашингтон пытается "сблизить разногласия между сторонами".Завершение конфликта на Украине невозможно без диалога с Россией, уверен он.Подробнее - в материале Рубио объяснил, кто в итоге примет решение о завершении украинского конфликта на сайте Украина.ру.

