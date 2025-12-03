https://ukraina.ru/20251203/ekonomika-ukrainy-i-voyna-razlozhenie-vertikali-vlasti-krizis-sredi-donorov-i-morskoy-terrorizm-1072552950.html

Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм

Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм - 03.12.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм

Минувшая неделя обошлась без чисто экономических новостей, зато событий на стыке политики и экономики было хоть отбавляй.

2025-12-03T03:11

2025-12-03T03:11

2025-12-03T03:11

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

андрей ермак

ес

рада

"голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055857743_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_c90a071a0088297331749646dca87250.jpg

Разложение вертикали украинской власти грозит проблемами с принятием госбюджета на следующий год, новый цикл переговоров США и России угрожает отказом в выделении финансирования под залог российских золотовалютных резервов. А ударами по порту Новороссийска и танкерам Киев рискует нарваться на ответный удар, который парализует экспорт сельскохозяйственной продукции.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Разложение вертикали властиМинувшая неделя вновь подтвердила верность второго закона диалектики: изменения на Украине и вокруг неё в очередной раз перешли из количества в качество. Под внешним давлением Зеленский был вынужден отправить в отставку своего ближайшего соратника и, де-факто, реального главу Украины Андрея Ермака, несмотря на заявления о том, что с ним он пришёл в политику, с ним он и уйдёт. Однако критическая внешняя зависимость не оставила Зеленскому выбора.Отставка Ермака изменит очень многое внутри самой Украины, но пока мало скажется на ходе специальной военной операции.Дело в том, что именно Ермак управлял внутренней политикой страны и контролировал вертикаль власти: его люди были назначены на руководящие посты в центральных органах исполнительной власти, а также руководство областей. На Ермака замыкалось управление структурами по типу АРМА, которые управляли конфискованной собственностью.Тот факт, что влияние Зеленского ослабло, было понятно сразу после скоропостижного принятия закона о подчинении антикоррупционных органов, а затем его последующей отмене. Вторая попытка взять НАБУ под контроль провалилась ещё на этапе подготовки — глава СБУ и Генпрокурор просто отказались исполнять приказы.Теперь вертикаль власти будет ускоренно осыпаться. Депутаты Рады и раньше были недовольны тем, что их превратили в покорных кнопкодавов, голосующих за то, что скажут. Теперь, как уверяет нардеп Ярослав Железняк (фракция партии "Голос" — состоит из "соросят") часть депутатов готовы выйти из "Слуги народа" или и вовсе сдать мандат. При этом депутатов просят до конца сессии (4 февраля) не выходить из фракции, чтобы "демонстрировать единство хотя бы перед партнёрами". Выход больше трёх депутатов приведёт к распаду монобольшинства "Слуги народа", а также утрате контроля со стороны Банковой за парламентом и невозможность принимать необходимые законопроекты без необходимости обращаться за голосами к другим партиям, включая тот же "Голос" или "Евросолидарность". Там, в свою очередь, потребуют массы уступок от Банковой в обмен на нужные голоса. И подавить такой "бунт" Зеленскому нечем так как силовые структуры уже демонстрируют нежелание слушать его команды. Впрочем, если верить экстремисту и террористу Алексею Гончаренко*, то в ближайшее время депутатов попытаются вновь созвать ради принятия бюджета, однако не факт, что они явятся, а депутаты от "Евросолидарности" не заблокируют трибуну.В дальнейшем — уже в следующем году — потребуется ратификация международных соглашений, однако есть вероятность того, что голосовать за них будет некому. А украинский парламент Россия считает единственным легитимным органом украинской власти. Это означает, что его нефункциональность гарантирует продолжение боевых действий — просто в силу отсутствия субъекта, который может ратифицировать решение об их остановке — до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Рады. Впрочем, так далеко пока забегать явно не стоит просто в силу того, что ни США, ни, тем более ЕС с Украиной, не готовы согласиться с требованиями России в полном объёме. А на частичное выполнение условий ультиматума Владимира Путина, как заявил он еще летом 2024 годае, Россия, чья армия владеет стратегической инициативой на поле боя, не согласится.Таким образом, деградация украинской вертикали власти вместе с утратой контроля со стороны Зеленского над парламентом и недоговороспособностью ЕС играют России на руку так как позволяют ужесточать требования к киевской власти и её покровителям по мере развития успехов на поле боя.Кризис финансового донорстваОднако автор не зря начал со второго закона диалектики — беда не приходит одна. Кроме проблем с управляемостью, у киевской власти большие проблемы с финансированием.Во-первых, Бельгия по-прежнему не желает одобрять конфискацию российских ЗВР и требует от других стран разделить с ней ответственность. Премьер Бельгии настаивает, чтобы правительства ЕС предоставили его стране финансовые гарантии, превышающие 140 млрд евро, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России.Естественно, ЕС на предоставление таких гарантий не согласится так как для этого потребуется зарезервировать такие деньги (многим странам ради этого нужно будет ещё сильнее влезть в долги) на неопределённо долгий срок. Для России это станет сигналом к действию — её позиции при подаче иска к Бельгии будут железобетонными, и она сможет отсудить деньги у ЕС.Кроме того, подобная постановка вопроса в принципе бессмысленна: если бы у ЕС были 140 млрд евро, то их бы уже давно выделили бы Украине и не пришлось бы ни придумывать схему с конфискацией ЗВР, ни пытаться убедить Бельгию в участии в этом деле.Во-вторых, новая активизация переговорного процесса между США и Россией вносит сумятицу в ряды европейцев: какой прок соглашаться на конфискацию ЗВР если есть вера в скорое завершение конфликта? При этом США, как показала первая редакция плана Трампа, имеют другие виды на российские ЗВР и хотели бы часть из средств инвестировать в российско-американские проекты. К слову, об этом на днях написало издание Politico, сообщившее, что США ещё летом заявили ЕС, что выступают за возвращение России её замороженных активов после завершения боевых действий. А значит согласие на конфискацию российских ЗВР может вызвать раздражение в Вашингтоне, чего следует избегать.В-третьих, Европейский Центробанк отказался предоставлять гарантию по выплате Украине "репарационного кредита" за счет конфискации российских золотовалютных резервов. В ЕЦБ решили, что принятие подобных решений выходит за пределы их компетенции.Поэтому что именно по тематике выдачи "репарационного кредита" планирует обсуждать евробюрократия до середины декабря совершенно непонятно. Вероятно, ЕС придётся финансировать Украину за счёт собственных средств (в том числе наращивания внешнего долга), выдавая финансирование помесячно. Параллельно будет вестись борьба за сплочение рядов по мере роста внутреннего недовольства таким подходом в ЕС. В случае, если ЕС сразу займёт 140 млрд евро для их передачи Украине, ему придётся ежегодно выплачивать до 5,6 млрд евро процентов по такому займу.А если ЕС не выдаст Украине "репарационный кредит", то и МВФ откажется предоставлять Украине финансирование (им она преимущественно гасит старые долги перед фондом), а вслед за ним уже другие страны-доноры, выделявшие деньги на нерегулярной основе.В общем, стабильного финансирования на следующий год Украине не видать, а значит киевская власть будет выгрызать деньги из граждан и бизнеса, резать социальные расходы, печатать гривну и отказываться от выполнения социальных обязательств.А в том случае, если Зеленский сделает ставку на продолжение боевых действий несмотря на все угрозы и меры принуждения со стороны США, то компенсировать провалы на фронте Украина будет террором.Морской терроризмСобственно, к террористическим методам киевская власть прибегла в очередной раз.29 ноября Украина морскими дронами повредила выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска. Там находятся три установки ВПУ, из которых одна всегда находится в резерве. Однако удар проведен в момент, когда одна установка находится на длительном ремонте, что гарантирует сокращение объёмов экспорта нефти на длительный срок. Но через ВПУ экспортируется казахстанская нефть, что гарантирует снижение доходов Казахстана от экспорта нефти.Кроме того, 29 ноября ВСУ атаковали танкер Karios, шедший на погрузку нефтью в Новороссийск, а также дважды ударили по танкеру Virat. Причём эти атаки Украина признала и "похвасталась" видеозаписями с камер катеров. А 2 декабря под удар попал танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом. Атаку по Midvolga 2 Украина отрицает, однако его причастность к ней очевидна — катера традиционно бьют выше ватерлинии в машинное отделение судна.Три атаки были осуществлены у берегов Турции, что уже вызвало раздражение в Анкаре и жалобы на дестабилизацию судоходства в Чёрном море.Украинские атаки носят преимущественно медийную направленность, а вот российский ответ будет иметь военно-экономическое измерение. Поэтому в ответ на удары по танкерам и терминалам КТК стоит ожидать новых ударов либо по украинским портам, либо по энергетической инфраструктуре. Собственно, президент Путин вечером 2 декабря заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в них, а если атаки будут продолжаться, что рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов из стран, помогающих Украине. Удары по судам являются такой же глупостью, как и отказ от продления контракта на транзит газа, что автоматически снизило ценность украинской ГТС для России и перевело её в разряд военных целей. Морской терроризм гарантированно приведёт к проблемам с судоходством в тот момент, когда Украине критически важно сохранить его для экспорта сельскохозяйственной продукции, которой летом этого года закрыли свободный доступ на европейский рынок.К слову, России бить по портам необязательно — без электроэнергии они всё равно не смогут работать. Сами отключения электроэнергии никуда не делись: в зависимости от региона отключения длятся от 0,3 до 3 очередей в достаточно благополучные с точки зрения погоды дни, когда энергобаланс поддерживает солнечная генерация. Как только начнутся заморозки, отключений будет больше, а длиться они будут дольше.Энергетический эксперт Олег Попенко сообщает, что уже в пятницу регулятор утвердит новые тарифы на передачу электроэнергии. Сама передача станет дороже на 14,4%, а диспетчеризация на 11%. Естественно, всё эти издержки в итоге переложат на бизнес и граждан.На этом фоне бизнес вновь привыкает работать на генераторах и, можно не сомневаться, уже переписывает цифры на ценниках.Прочие новости121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет покинула территорию Украины после того, как им разрешили выезд.К 31 октября госдолг Украины перевалил за 8,27 трлн гривен или 197,2 млрд долларов, из которых 145,12 млрд долларов составляет внешний долг.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, ес, рада, "голос"