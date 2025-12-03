https://ukraina.ru/20251203/dvoynoy-agent-rustem-umerov-na-sluzhbe-ssha-i-turtsii-1072529956.html

Двойной агент Рустем Умеров: на службе США и Турции

После увольнения Андрея Ермака секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров превратился в главного украинского переговорщика

Карьера Умерова по-своему уникальна. В свое время он умудрялся одновременно лоббировать интересы как Соединенных Штатов, так и Турции. В США он проходил обучение по обмену в рамках госдеповской программы для выходцев из бывшего СССР, а турки обратили на него внимание еще во время его учебы в одной из гимназий для одаренных детей в Крыму.В начале "нулевых" Умеров пошел в бизнес. Он сходу стал одним из топ-менеджеров одного из украинских сотовых операторов, который принадлежал Турции.В большой политике он оказался лишь в 2019 году, получив проходное место в списках партии "Голос" на выборах в Верховную Раду.Как вспоминал его бывший однопартиец Ярослав Юрчишин, Умерова взяли из-за его национальности, чтобы привлечь симпатии крымских татар.Чтобы понравиться американским кураторам "Голоса", Умеров вместе с тогдашним лидером партии Святославом Вакарчуком оплатил создание при Стэнфордском университете так называемой украинской программы лидерства.До начала СВО Умеров в основном занимался Крымом – заседал в руководстве запрещенного в России Меджлиса, создавал так называемую Крымскую платформу, искал спонсоров в Турции. Показная любовь к Крыму не помешала ему вывести всю семью за океан – в США живут не только его жена и трое детей, но и отец с братом.Резкий карьерный поворот случился в судьбе Умерова в 2022 году, когда рядовой депутат Рады неожиданно для многих вошел в состав переговорной группы Украины. Тот же Юрчишин утверждал, что это решение подсказали западные партнеры Киева. По их замыслу, формально оппозиционный парламентарий своим присутствием на переговорах должен был показать, что украинское общество едино в своей позиции.Вскоре он был назначен главой Фонда госимущества Украины, а затем стал министром обороны страны. Умеров оказался первым крымским татарином, который получил должность в украинском правительстве. Кроме этого факта, однако, на этом посту он особо ничем себя не проявил.Проработав чуть менее двух лет, он покинул Минобороны на фоне критики за невыполнение военных заказов и общего состояния украинских вооруженных сил. Ходили слухи, что он может стать послом в США, однако в конечном итоге его назначили секретарем Совета нацбезопасности.Когда грянуло "дело Миндича", Умеров в спешном порядке собрался в Турцию. По официальной версии, продвинуть кое-какие вопросы в контексте переговоров с Россией, однако поверили в это далеко не все. Появились предположения, что секретарь СНБО упоминается в материалах уголовного дела, поэтому его возвращения из-за границы можно и не ждать.Из Турции он поехал на переговоры с американцами, а после все-таки вернулся на Украину. Утверждается, что в США он проявил политическую гибкость и чуть ли не согласился на ключевые требования Вашингтона, однако сам Умеров какую-либо "зраду" со своей стороны опроверг.После ухода Ермака, он отправился во Флориду на встречу со Стивом Уиткоффом и Марко Рубио уже как полноценный глава украинской делегации.Глубокие связи с Соединенными Штатами позволяют Умерову не переживать за свое будущее. В той же Флориде, где он недавно вел переговоры с американцами, у него зарегистрирован бизнес и имеется комфортабельный дом с бассейном.Удобен экс-министр обороны Украины и тем своим кураторам, которые настаивают на принятии Киевом мирных инициатив Дональда Трампа. Управляемый и послушный Умеров может помочь, когда понадобится заставить Владимира Зеленского принять сделку.Подробнее о возможном бегстве Умерова в США - в материале издания Украина.ру Тюрьма или сума? Кто сливает экс-министра обороны Украины Умерова.

Павел Котов

