Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без... Украина.ру, 03.12.2025
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без решения территориального вопроса и гарантий нейтрального статуса Украины любое соглашение бесполезно. Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским лишь подтвердила — судьбу Киева теперь решают без его участия
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
19:08 03.12.2025 (обновлено: 19:09 03.12.2025)
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без решения территориального вопроса и гарантий нейтрального статуса Украины любое соглашение бесполезно. Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским лишь подтвердила — судьбу Киева теперь решают без его участия