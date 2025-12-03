https://ukraina.ru/20251203/bez-zelenskogo-sudbu-kieva-teper-reshayut-v-moskve-i-vashingtone-itogi-3-dekabrya-1072591810.html

Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря

Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без... Украина.ру, 03.12.2025

Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без решения территориального вопроса и гарантий нейтрального статуса Украины любое соглашение бесполезно. Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским лишь подтвердила — судьбу Киева теперь решают без его участия

2025

Новости

