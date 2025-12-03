Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/bez-zelenskogo-sudbu-kieva-teper-reshayut-v-moskve-i-vashingtone-itogi-3-dekabrya-1072591810.html
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без... Украина.ру, 03.12.2025
2025-12-03T19:08
2025-12-03T19:09
киев
москва
вашингтон
трамп и зеленский
стив уиткофф
владимир зеленский
новости
видео
обзоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072591666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1eefab92b54ac5bc6b4277762c2fe51b.png
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без решения территориального вопроса и гарантий нейтрального статуса Украины любое соглашение бесполезно. Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским лишь подтвердила — судьбу Киева теперь решают без его участия
киев
москва
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072591666_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cee5d8195d00806f7e149f6aecb4a098.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, москва, вашингтон, трамп и зеленский, стив уиткофф, владимир зеленский, новости, видео, обзоры, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, видео
Киев, Москва, Вашингтон, Трамп и Зеленский, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Новости, Видео, Обзоры, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, чем закончились переговоры, результаты переговоров Путина и Трампа

Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря

19:08 03.12.2025 (обновлено: 19:09 03.12.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Пятичасовая встреча Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом завершилась жёсткой критикой мирного плана США. Москва дала понять: без решения территориального вопроса и гарантий нейтрального статуса Украины любое соглашение бесполезно. Отмена встречи Уиткоффа с Зеленским лишь подтвердила — судьбу Киева теперь решают без его участия
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевМоскваВашингтонТрамп и ЗеленскийСтив УиткоффВладимир ЗеленскийНовостиВидеоОбзорыпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровчем закончились переговорырезультаты переговоров Путина и Трампа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков
19:22Украинские нардепы увеличили себе выплаты в 3 раза до 200 тысяч гривен
19:16Киев готовится к капитуляции: украинский нардеп признал неизбежность сокращения армии
19:08Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
18:58Румыния предотвратила провокацию: уничтожен украинский дрон в Чёрном море
18:46Наступление на Константиновском направлении: ВС РФ уверенно расширяют зону контроля
18:43Верховная Рада проголосовала за отмену особого статуса русского языка — Вятрович
18:30Рада приняла бюджет на 2026 год, закладывая мину под экономику Украины
18:17"Дальневосточный экспресс" на подступах к Гуляйполю: бойцы готовятся к решающему штурму крепости
18:00Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря
17:50Влияние успехов на фронте на переговоры, Путин и Симоньян запустят RT India. Главные новости к этому часу
17:37Дифференцированный прагматизм Путина. Россия втянула США в переговоры вместо эскалации
17:28Обстановку на Северском направлении докладывает "Дневник десантника"
17:22Парламент Украины удвоил налоги на банки
17:11Взрыв в Харькове произошел на территории гаражного кооператива — "Хроники Гераней"
17:01Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
16:57О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению
16:54Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины
16:49Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье
16:47The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон
Лента новостейМолния