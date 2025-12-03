https://ukraina.ru/20251203/1072591934.html

Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков

Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков - 03.12.2025 Украина.ру

Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков

Когда остальных источников финансирования Украины не останется, Евросоюз пойдет на воровство российских активов, предварительно предоставив Бельгии гарантии, что возместит ей весь ущерб и возьмет все риски на себя. Откусывать по кусочку они от этих активов будут. Потому что бесконечно залезать в карманы налогоплательщиков нельзя

2025-12-03T19:30

2025-12-03T19:30

2025-12-03T20:06

интервью

украина

россия

таджикистан

андрей ермак

владимир зеленский

стив уиткофф

ес

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544824_552:165:2494:1257_1920x0_80_0_0_f86316e5cd3174340d3f378dafd5c58d.jpg

Об этом рассказал политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру- Вадим, изначально некоторые наши коллеги не воспринимали всерьез коррупционный скандал с Миндичем, однако потом он привел к отставке Ермака. Кто следующий? К каким последствиям это приведет лично для Зеленского? Как это в целом повлияет на ход украинского конфликта?- Мне эта история с Ермаком напоминает старый еврейский анекдот:- Изя, вы представляете, тут в зоопарке слоненок родился.- И что? Как это отразится на евреях?Я пока вообще не вижу, чтобы отставка Ермака как-то отразилась на ходе СВО, потому что решения Киева принимаются не в Киеве. Киевский режим – это пешки. Убрали Ермкака – найдут другого. Кто может быть следующим? Да хоть сам Зеленский. Но даже уход Зеленского для России не изменит ничего, потому что ходом боевых действий с той стороны руководят из конкретной точки – из Лондона.Чем хороша система Евросоюза, Британии и США? Там выстроена именно система, где роль личности сведена к минимуму. Да, отставка Ермака вызовет определенные неудобства в управлении, потому что на него очень многое было завязано. Но, повторюсь найдут другого – хоть Залужного, хоть Заморского, хоть Заозерного.А то, что на Украине коррупция зашкаливала всегда – это не новость. Когда я еще в конце 2000х туда ездил, я через раз кому-то давал на лапу. Это резко контрастировало с Россией, где бытовая коррупция на тот момент уже была сведена к минимуму. А если для европейцев это новость, то пусть они делают выводы – стоит ли из собственного кармана финансировать эту черную дыру под названием Украина.- Визит Уиткоффа в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась суть плана Трампа, а не отдельные ее пункты, — это тоже не повлияет на ход СВО и украинского конфликта?- Да. Главная новость о визите Уиткоффа – это визит Уиткоффа. По основным для нас вопросам никакого прогресса по-прежнему нет.Для нас важны территории. Но и США, и Европа (как Рютте, так и Орбан) готовы признать за Россией только Крым и Донбасс. При этом наш президент в своих заявлениях о ходе боевых действий акцентирует внимание на Харьковской и Днепропетровской областях – на том, что мы пока еще считаем территорией Украины. Да и Харьковскую ВГА, которая находится в Белгороде, никто распускать не собирается.Для нас важна демилитаризация. Но численность ВСУ хоть в 600, хоть в 800 тысяч человек для нас неприемлема.Нейтральный статус. Да, Украина не войдет в НАТО. А в Евросоюз, который постепенно превращается в военный союз, могут войти.Русский язык и православная церковь. Но, во-первых, школьники в крупных городах и так из-под полы учатся на русском, потому что другого языка там в обиходе просто нет (в миллионном Харькове на курсы мовы записалось 42 человека). Во-вторых, надо будет менять сами учебники истории, в которых еще с момента независимости Украины пишут такое, что волосы дыбом встают. В-третьих, все это не будет иметь значение, пока на Украине не разрешат деятельность пророссийских партий и свободное распространение российских СМИ.Конечно, переговорами пренебрегать нельзя. Те же обмены пленными играют очень важную роль для каждой конкретной семьи. Но в глобальном плане я от них ничего не жду.- Насчет ЕС и НАТО. Тут в Альянсе выступили с идеей упреждающего удара по России. В свою очередь Владимир Путин заявил, что мы готовы к войне с Европой хоть сейчас.- По поводу упреждающего удара сказал глава военного комитета НАТО, итальянский адмирал. Военные всегда должны говорить такие вещи. Он все-таки отвечал на вопрос о действиях в киберпространстве и уточнил, что в случае кибератак НАТО будет находиться в положении обороняющейся стороны, поэтому надо действовать на упреждение. Евросоюз и НАТО прямо говорят, что готовятся к войне с Россией. Другое дело, что обыватели в Польше, Великобритании, Прибалтике, Швеции и Финляндии получать сотни гробов каждый день. Тем не менее, ухо надо держать востро.- У себя в телеграм-канале вы опубликовали интересную новость, что в зоне СВО взяли в плен граждан Таджикистана, воевавших в рядах ВСУ. Речь идет о стране, которая состоит в ОДКБ. Это частный случай? Или это уже носит системный характер, потому что киевский режим хорошо платит им за наемничество?- Куда пытались бежать граждане Таджикистана, которые устроили теракт в "Крокусе"? На Украину. То, что исламисты и прочие оппозиционеры нынешним властям среднеазиатских республик сидят на Украине – тоже не тайна. Да, убийство генерала Кириллова совершил мигрант из Узбекистана, но по наводке украинских спецслужб. И вообще мы неоднократно читали новости, что мигранты подожгли какой-то объект по заданию из Украины.Насколько я знаю, в самом Душанбе СБУ и ГУР открыто проводят вербовку граждан Таджикистана в свои ряды. Давайте еще не забывать, что MI-6 и ряд американских структур, которые не очень любят Трампа, плотно засели в Средней Азии. Тут украинские спецслужбы действуют не в одиночку.Таджикистан – страна бедная. При этом, если почитать учебники истории Таджикистана, у нас тоже волосы дыбом встанут. Неприятие России в них такое же, как в Прибалтике. А, учитывая, что нрав у таджиков куда более горячий, чем у прибалтов, это преобразуется в бытовую преступность мигрантов внутри России и готовность поехать воевать за Украину.Эта история показывает, что Таджикистан союзник нам весьма формальный. С Украиной он связи порвал? Нет. Сажает он своих граждан, воевавших за Россию на СВО? Сажает. С Западом он сближается? Да. Он делает это напрямую в переговорах с США, НАТО, Евросоюзом и Великобританией. Более того, бесконтрольный поток мигрантов оттуда приведет к тому, что на территории России появятся открытые агенты СБУ и ГУР, готовые выполнять их задания.- Европейцы по-прежнему пытаются подобраться к российским активам, замороженным на территории Бельгии. Что же их все-таки останавливает? Страх подорвать свою репутацию перед международными инвесторами? Или осознание того, что Украина на фронте не победит?- Фраза "Украина на фронте не победит" — означает, что Украина не сможет восстановить границы 1991 года. Европейцы же мыслят по-другому. К сожалению, пока происходящее на фронте они оценивают как между тройкой и четверкой. Пока Россия не освободила хотя бы Харьков и Запорожье, они волноваться не будут. Пока же, в их понимании, мы заняты большим конфликтом и не при делах. Если эта вялотекущая война продлится еще несколько лет, их это устроит. Украина в любом случае проиграла. Но для европейцев – это жертвенный баран, которого не жалко.Что останавливает европейцев от конфискации российских активов? Именно первый фактор, о котором вы упомянули.Если они начнут открытое воровство, инвесторы из Китая и Индии начнут выводить свои капиталы из Европы. Из этих капиталов формируется значительная часть ВВП Бельгии. Если их выведут, в бельгийском бюджете появится дырка. А Бельгия – это довольно рыхлая страна со своим застарелым конфликтом между валлонами и фламандцами, а также запущенной миграционной проблемой. Ей еще только конфискации не хватало. Бельгийский премьер именно это имеет в виду, когда говорит, что нельзя заниматься открытым воровством активов.Другое дело, что когда остальных источников финансирования не останется, Евросоюз пойдет на воровство российских активов, предварительно предоставив Бельгии гарантии, что возместит ей весь ущерб и возьмет все риски на себя. Откусывать по кусочку они от этих активов будут. Потому что бесконечно залезать в карманы налогоплательщиков нельзя. Последние выборы в Чехии показали, что народ от этого рано или поздно устанет.Также по теме - в материале Владимира Скачко: Дифференцированный прагматизм Путина. Россия втянула США в переговоры вместо эскалации

https://ukraina.ru/20250827/1067749291.html

украина

россия

таджикистан

харьков

запорожье

бельгия

сша

европа

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, таджикистан, андрей ермак, владимир зеленский, стив уиткофф, ес, нато, вооруженные силы украины, замороженные активы, переговоры по украине 2025, харьков, запорожье, бельгия, сша, европа, запад