Дифференцированный прагматизм Путина. Россия втянула США в переговоры вместо эскалации

Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года дважды за один день показал, как важна в международных отношениях точность не только высказываний, но и поведения. Главное – дифференциация: каждому свое.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072581938_0:131:640:491_1920x0_80_0_0_64177fb945eebf2867d283a7cd772bc0.jpg

Только разный подход к проблеме неизменно дает превосходный результат – раскалывает оппонентов и дает возможность маневра. Так и здесь: Путин предложил США один тип отношений – переговоры, а вот Европе фактически пообещал перекрыть все живительные краники. В отместку за войну, которую Европа поджигает руками тупых украинских нациков.На форуме ВТБ "Россия зовет!" Путин в очередной раз предупредил русофобскую Европу, стоящую за воюющей с Россией неонацистской Украиной, что с ней будет, если она не уймет свою ненависть к России и не прекратит подзуживать Украину на террористические вылазки против России.По словам президента, Европа виновата в том, что у "нет мирной повестки", а сама она находится "на стороне войны". Европейские наскоки на Россию и желание повоевать с русскими могут закончиться и обязательно закончатся для Европы плачевно – как у Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера, которых тоже обуревали эти страсти.Если "Европа вдруг захочет воевать и начнет", сказал Путин, то ее ждет крутая и безвозвратная неприятность – с нею никто не будет цацкаться, как с Украиной, где, по Путину, живет братский народ, обманутый и совращенный неонацистами. "Это же не Украина, с которой Россия действует хирургическим способом, аккуратненько. …Это не война в прямом смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", – резюмировал он.А потом и вообще вогнал европейских воинственных смельчаков в ступор. Русские не собираются воевать с Европой, но если та хочет и нарывается, то Россия "готова прямо сейчас", откровенно жестко и прямо, сказал Путин.Какая замечательная и символически экзальтированная истерика началась в западных СМИ по этому поводу немедленно, когда еще даже эхо от этих слов не улеглось. Послевкусие страха и даже ужаса – вот что ощутили все эти джентльмены и херры, месье и синьоры, паны и камрады, вместе заглатывая его вместе с кофе, услужливо принесенными халдеями. И было отчего, Путин им прямо сказал: будет дергаться – вас не станет.Точно так же он предупредил и взрывающих танкеры в Черном море, экономической зоне Турции. "Это пиратство", -- коротко сказал российский президент. И добавил, что Россия поступит адекватно: либо лишит Украину ее выхода к мору и заберет ее черноморские порты, либо напрямую ударит по кораблям тех стран, которые заходят в Украину с моря и при этом поддерживают выходки неонацистов.Это фактически двойной удар по неонацистам и их спонсорам-вдохновителям. С одной стороны, на счет раз закончится "Украина – морская держава", чем страшно гордится киевский режим, настаивая не экономическом разнообразии своих возможностей.С другой – не только Украина лишится возможности поставок оружия и всего необходимого для войны по морю. Западные фирмы, которые сегодня приобрели многое в Украине по дешевке и безбожно грабят ее, вывозя Черным морем награбленное, тоже потеряют торговый путь. Зерно, металлы, химикаты, машины, запчасти, другое ценное сырье, которые западники вывозят из Украины, теперь будет под контролем России и никуда не пойдет. И получится, что коллективный Запад и зря вкладывался в госпереворот-2014, и потом напрасно покупал черноземы, предприятия, объекты логистики, транспортную инфраструктуру и т. д. Все перейдет России, а она не факт, что согласится отдать все бесплатно. Зачем? Теперь все станет ее военным трофеем, платой за войну."…Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят", – совершенно верно отметил Путин, резюмируя.А вот удар по собственному кошельку западники воспримут крайне болезненно. Потому-то они и настаивают, что бы от Украины остался хоть какой-то ошметок государственности и чтобы он обязательно имел выход к Черному морю.И совсем другое отношение у Путина к американским переговорщикам. Он с ними договорился договариваться дальше и попросил передать некие символические послания Дональду Трампу. И американцы – спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер – полетели прямо в Вашингтон. Минуя Дублин, где сдуру сидел Владимир Зеленский и ждал, по его словам, "отчет". (Представляете, что с человеком делает болезненное самомнение, когда нет ни направляющего Андрея Ермака, ни возможности в загранкомандировку взять с собой санитаров с успокоительным и смирительной рубашкой).И минуя Брюссель, где еврочиновники нетерпеливо в ожидании вестей нервничали и жмакали задней частью диваны и кресла. Они то-то думали, что их известят, о чем говорили в Москве, а их послали. А куда именно, наверняка разъяснила Кая Каллас, верховный евродипломат с куриным кругозором, но со знанием русского языка, хорошо помнящая русские же идиоматические, но сакрально точные выражения.То есть с США Россия ведет переговоры и готова вести их дальше, чтобы добиться не только понимания российской позиции, но международного признания достигнутых договоренностей. Именно для этого, как кажется, по чисто случайному совпадению в Москве велись переговоры между главами МИД России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И. А 3 декабря Путин лично отправится с визитом в Индию. Чтобы и там поделиться последними наработкам и с тамошним премьер-министром Нарендрой Моди.Ну, так получилось… Хотя с другой стороны уметь надо, чтобы так получилось. А Путин, слава богу, умеет…Таким, как бы это сказать помягче, плюралистическим подходом к переговорам и к партнерам по их проведению Путин расширил поле для маневра и предотвратил реализацию возможной задумки Запада, на которую очень надеются западные "ястребы войны", готовые все положить на алтарь войны и сорвать мирные переговоры.Если бы переговоры в Москве сорвались или закончились ничем из-за того, что Россия негибко отстаивала свои позиции, то Запад мог бы хлопнуть дверями, прекратить переговорный процесс, однозначно выбрать войну и при этом именно Россию обвинить в агрессивности и в желании воевать бесконечно. И выступить против нее единым фронтом при молчаливом или равнодушном одобрении мирового большинства, то же Глобального Юга, которому нужно сотрудничество, а не война.Россия же с самого начала настаивает на переговорах, но обязательно с учетом ее коренных национальных интересов и гарантий ее национальной же безопасности. Россия только хотела, чтобы Запад учел коренные первопричины начала спецвоенной операции (СВО) России по обузданию агрессивной русофобской и неонацистской Украины.И сегодня этот результат частично достигнут. На переговорах США уже готовы понимать российские аргументы, учитывать и устранять первопричины. И это называется уже "дух Анкориджа" (впервые все проявилось в столице штата Аляска ушедшим летом).А вот Европа не хочет ничего понимать и требует дожать Россию – нанести ей стратегическое поражение и спасти тем самым Украинцу и ее неонацистов. Тут еще работать и работать. Или безоговорочно побеждать.Вот потому-то и разные у России подходы к США и к Европе. Пятичасовые переговоры в Москве 2 декабря об этом и говорят. К тому же президент России заявил, что и Европа может вернуться к переговорам по урегулированию в Украине, если будет учитывать "реалии на земле". То есть понимать, что Россия в этой войне побеждает. И обязательно победит, капитуляцией стерев с лица земли не только неонацистскую Украину, но и ее евроспонсоров, если те затупят и ничего не поймут.И очень хорошо по этому поводу у себя ТГ-канале сказал российский ученый, писатель и видеоблогер Дмитрий Конаныхин: "Пять часов переговоров ночью в Кремле это слишком долго для разговоров ни о чем. Это значит, что высокие стороны договорились не сообщать никакой посторонней сволочи вообще хоть что-то из того, о чём "договорились договариваться". Но это гораздо больше бывшей Украины. Речь идет о переделе будущего мира, где бывшая Европа – лишь пища для США. Никогда в истории человечества не было такого, чтобы военный альянс 50+ мародеров во главе с гегемоном не смог заломать одну страну. Но мы русская цивилизация, невозможное и небывалое – это наш профиль".Это и дает всем надежду на то, что конфликт на Украине не закончится никаким временным перемирием или, как сейчас говорят, договорнячком, развал неонацистского украинского государства не будет остановлен, а движение российских войск к победе не будет прекращено. И это не может не радовать.

