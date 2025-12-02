https://ukraina.ru/20251202/peredyshka-radi-revansha-chto-govoryat-na-ukraine-o-perspektivakh-peremiriya-1072542121.html

Передышка ради реванша. Что говорят на Украине о перспективах перемирия

Передышка ради реванша. Что говорят на Украине о перспективах перемирия - 02.12.2025 Украина.ру

Передышка ради реванша. Что говорят на Украине о перспективах перемирия

Администрация США всё активнее подталкивает Зеленского к заключению мирного соглашения с РФ, вопреки противодействию Евросоюза и Великобритании, которые умоляют Киев повоевать еще хотя бы годик.

2025-12-02T21:09

2025-12-02T21:09

2025-12-02T21:24

украина

россия

киев

федор вениславский

алексей арестович

игорь романенко

вооруженные силы украины

"рубикон"

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072500530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_355e34f31e7030b8c8c629b123de6633.jpg

Украинские военные жалуются, что на этом фоне им гораздо сложнее гнать на фронт военнослужащих – никто не хочет погибать накануне даже гипотетического перемирия. Оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" пишет 2 декабря, что активная фаза переговорного мирного процесса усилила дезертирство (СОЧ) и саботаж в рядах ВСУ. Украинские военнослужащие отказываются идти в штурм и умирать не понятно за что, так как все считают, что война уже окончена. Поэтому якобы нарастает угроза краха, если процесс переговоров будет еще дольше затянут.Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский не без сожаления говорит, что война подходит к концу, а окончания боевых действий он ожидает к концу марта. В связи с этим заявлением украинский политолог Михаил Чаплыга задает вопрос: сколько нужно ресурсов, чтоб содержать огромную армию и что нужно делать, чтобы там без боевых действий не начались брожения?Бывший советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович* прогнозирует, что война будет остановлена в ближайшие сроки - "возможно, не завтра и не к концу года, но она будет остановлена, этим всерьёз занялись наши американские партнёры".В связи с "угрозой" мира буквально из каждого утюга на Украине уже очерчивают кровожадные планы нового конфликта, будущей войны, которая должна начаться после перемирия. Судя по заявлениям спикеров Банковой, для Киева сейчас не столь важны территории, сколько сохранение численности армии, поставок оружия и продолжение "бусификации".Тот же Федор Вениславский готовит почву для "бусификации" женщин. По его словам, украинки должны быть готовы пополнять ряды ВСУ, а после окончания войны нужно, дескать, сразу же готовить весь народ к новому нападению РФ.Посол в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный пишет в британской прессе о необходимости заключения перемирия "без полной победы над Россией" (по его версии, Украина побеждает, но не окончательно). В своей статье для The Telegraph он писал, что это может быть временный мир до следующей войны.Офицер ВСУ Денис Ярославский расписывает украинским националистам будущий конфликт, рассказывая, что когда-нибудь Россия ослабеет, и вот тогда-то Киев вернёт территории, как это сделал недавно Азербайджан. Пока же, по его словам, этого сделать невозможно, так как своих ресурсов у Украины нет, а союзники не хотят их предоставлять. Ярославский предлагает националистам потерпеть, а пока "принять ,ситуацию такой, какая она есть".Бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказывает арабскому телеканалу Al Arabiya, что ВСУ срочно необходима передышка с остановкой боевых действий по текущей линии фронта, хотя это не будет означать каких-либо признаний статуса новых российских территорий.Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказывает "Украинскому радио", как сейчас нужно остановить боевые действия, "переформатироваться и подготовиться к следующему этапу войны"."Нам нужно время, его нужно выигрывать тяжелыми компромиссами, идти по этому пути и иметь в виду, что кто бы что сейчас ни подписал, мы будем возвращаться к границам 91-го года и дальше бороться", - рассказывает Романенко.Тот же Арестович рассказывает, что, если националистический курс не изменится, то и после перемирия Украину ожидает еще одна война или череда войн, итогом которых станет та самая капитуляция.В то же время экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, намеревавшийся ранее воевать одними лопатами, сейчас рассказывает о необходимости перемирия с признанием тактического поражения, но стратегической победы. Он также делает акцент на том, что перемирие будет лишь до поры до времени. "Тактическое поражение - это не конец. Это признание того, что сегодня Украина еще не имеет достаточно сил, чтобы остановить РФ", - подчеркивая временность этих мер.В связи с таким напором призывов к будущей войне (пока еще не закончен нынешний конфликт), украинские комментаторы задаются вопросом: является ли это просто медийной тактикой "продажи" перемирия ради успокоения воинствующих националистов или же украинцев действительно готовят к новой войне после передышки.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" отмечает, что западные союзники Киева, склоняющие его к перемирию, и Москва делают акцент на разных пунктах мирного плана, что говорит о стратегическом непонимании друг друга.Дело в том, что как либеральные, так и консервативные политики и СМИ в США делают акцент на вопросе территорий. По мнению авторов "Рубикона", происходит это потому, что в американском истеблишменте принято считать, что главной целью в идущей войне для РФ является территориальная экспансия.В то же время российское руководство регулярно повторяет формулу, согласно которой целью СВО является устранение первопричин конфликта. Достижение таких целей должно служить неким предохранителем от повторного сползания Украины в положение антироссийского плацдарма Запада. "Если Украина будет не "пронатовской", а просто антироссийской, со своей (а не западной) армией и своими разработками отдельных видов вооружений на западные кредитные средства, для России она тоже будет проблемой", - резюмирует "Рубикон".И эту тему западные СМИ пытаются "замылить" вопросами о том, сколько квадратных километров территорий останется за РФ, и торгуясь о судьбе ЗАЭС (Запорожской атомной электростанцией). Вопросы о будущей численности ВСУ и насильственной мобилизации стараются в лучшем случае игнорировать. Однако война еще не закончена, мирный план еще не согласован сторонами, но на Украине уже грезят будущим реваншем.О том, какие итоги получились на переговорах американской и украинской делегаций в Майями - а статье Михаила Павлива "Лед тронулся? Причем в Майами! Последние инсайды"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, киев, федор вениславский, алексей арестович, игорь романенко, вооруженные силы украины, "рубикон", ес, эксклюзив