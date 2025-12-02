Валерий Залужный: ядерное оружие для ядерного электората - 02.12.2025 Украина.ру
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся из Великобритании на Украину. Такой вывод можно сделать из опубликованной им в соцсетях фотографии с подписью "Дома лучше всего"
Не исключено, что отставной генерал просто решил провести на родине отпуск, но его возвращение подозрительно совпало с масштабным политическим кризисом на Украине. Громкий коррупционный скандал уже привел к увольнению главы Офиса президента Андрея Ермака и основательно пошатнул позиции Владимира Зеленского.В СМИ Залужного давно называют возможным следующим президентом Украины. В пользу этого говорит его высокий рейтинг, а также поддержка Лондона, где он в последнее время работает в ранге посла.Связи с британцами наметились у него еще во время учебы в Национальном университете обороны Украины. Лучшие выпускники этого военного вуза награждаются переходящим мечом королевы Великобритании, будущий главком был удостоен этой награды в 2014 году.С медийной точки зрения Залужный был идеальным украинским генералом: сравнительно молодой, брутальная внешность. Военное образование он получил уже в независимой Украине, прошел все ступени армейской службы начиная с командира взвода, имел боевой опыт в Донбассе.Осень 2022-го – звездный час Залужного. Украинская армия восстановила контроль почти над всей территорией Харьковской области, а также вновь заняла Херсон. Украинские пропагандисты пафосно назвали это "освобождением", а главком ВСУ заполучил ореол победителя.В сентябре того же года журнал Time поместил фото Залужного на свою обложку, опубликовав про него обширный материал. В интервью изданию генерал снисходительно похвалил противника:"Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", - сказал он.Уже летом 2023 года главком ВСУ в очередной раз смог в этом убедиться, когда широко разрекламированный украинский "контрнаступ" окончился феерическим провалом. Карьера Залужного с этого момента покатилась под откос.Не помогли даже оправдания, что он был против неподготовленного контрнаступления, а вся вина за неудачи будто бы лежит на западных военспецах. В начале следующего года он окончательно впал в опалу и отправился послом в Британию. Зеленский так и не простил ему популярности, которой тот стал пользоваться среди украинцев.Теперь Залужный снова на Украине. С собой он привез и новые идеи. Так, в качестве одной из гарантий безопасности для Киева он предложил разместить в стране ядерное оружие.Экс-главком по-прежнему выступает за войну до победного конца. Залужный грезит, как он говорит, "распадом Российской империи", но допускает, что на каком-то этапе Киеву придется соглашаться на варианты попроще.Сверхмилитаристская риторика Залужного не нашла понимания даже у закоренелых западных "ястребов". Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм указал экс-главкому, что его запросы выходят далеко за рамки возможного.Залужный не может этого не понимать, однако отыграть назад уже возможности нет – Британия делает на него ставку именно как на президента войны. Эту роль он старательно и отыгрывает на радость украинских сверхпатриотов, оправдывая вложенные в него средства.Подробнее о возвращении Залужного - в материале издания Украина.ру В Киев привезут Залужного. К какой роли готовят "железного генерала".
Не исключено, что отставной генерал просто решил провести на родине отпуск, но его возвращение подозрительно совпало с масштабным политическим кризисом на Украине. Громкий коррупционный скандал уже привел к увольнению главы Офиса президента Андрея Ермака и основательно пошатнул позиции Владимира Зеленского.
В СМИ Залужного давно называют возможным следующим президентом Украины. В пользу этого говорит его высокий рейтинг, а также поддержка Лондона, где он в последнее время работает в ранге посла.
Связи с британцами наметились у него еще во время учебы в Национальном университете обороны Украины. Лучшие выпускники этого военного вуза награждаются переходящим мечом королевы Великобритании, будущий главком был удостоен этой награды в 2014 году.
С медийной точки зрения Залужный был идеальным украинским генералом: сравнительно молодой, брутальная внешность. Военное образование он получил уже в независимой Украине, прошел все ступени армейской службы начиная с командира взвода, имел боевой опыт в Донбассе.
Осень 2022-го – звездный час Залужного. Украинская армия восстановила контроль почти над всей территорией Харьковской области, а также вновь заняла Херсон. Украинские пропагандисты пафосно назвали это "освобождением", а главком ВСУ заполучил ореол победителя.
В сентябре того же года журнал Time поместил фото Залужного на свою обложку, опубликовав про него обширный материал.
В интервью изданию генерал снисходительно похвалил противника:
"Я вырос на русской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России", - сказал он.
Уже летом 2023 года главком ВСУ в очередной раз смог в этом убедиться, когда широко разрекламированный украинский "контрнаступ" окончился феерическим провалом. Карьера Залужного с этого момента покатилась под откос.
Не помогли даже оправдания, что он был против неподготовленного контрнаступления, а вся вина за неудачи будто бы лежит на западных военспецах. В начале следующего года он окончательно впал в опалу и отправился послом в Британию. Зеленский так и не простил ему популярности, которой тот стал пользоваться среди украинцев.
Теперь Залужный снова на Украине. С собой он привез и новые идеи. Так, в качестве одной из гарантий безопасности для Киева он предложил разместить в стране ядерное оружие.
Экс-главком по-прежнему выступает за войну до победного конца. Залужный грезит, как он говорит, "распадом Российской империи", но допускает, что на каком-то этапе Киеву придется соглашаться на варианты попроще.
Сверхмилитаристская риторика Залужного не нашла понимания даже у закоренелых западных "ястребов". Признанный в России террористом американский сенатор Линдси Грэм указал экс-главкому, что его запросы выходят далеко за рамки возможного.
Залужный не может этого не понимать, однако отыграть назад уже возможности нет – Британия делает на него ставку именно как на президента войны. Эту роль он старательно и отыгрывает на радость украинских сверхпатриотов, оправдывая вложенные в него средства.
Подробнее о возвращении Залужного - в материале издания Украина.ру В Киев привезут Залужного. К какой роли готовят "железного генерала".
