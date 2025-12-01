https://ukraina.ru/20251201/kto-posadit-ermaka---ukraina-ssha-ili-rossiya-1072438872.html

Кто посадит Ермака - Украина, США или Россия

Кто посадит Ермака - Украина, США или Россия

Владимир Зеленский 1 декабря совершит визит во Францию. Явно, он едет туда с намерением опереться на Макрона и получить от французского лидера совет и поддержку относительно "условий справедливого и прочного мира".

Но что самое главное: впервые за несколько лет Зеленский едет за рубеж с законной супругой, а не с Андреем Ермаком. Надо сказать, что ажиотаж вокруг отставки главы ОП несколько поутих и его приходится даже слегка подогревать- чтобы публика не забыла о главзлодее.Тем более, что в окопах "Али-Баба" пока замечен не был, хотя и пообещал пойти воевать, чтобы спасти свою честь и не создавать проблем Зеленскому. Помочь Ермаку освоиться на передовой сразу же предложила активистка майдана и военнослужащая ВСУ Татьяна Черновол. Она посоветовала отставнику отправиться на фронт рядовым боевиком и занять должность оператора БПЛА. "Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", написала она в соцсети. Сам же изгой написал следующее: "Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Я прошу прощения, если больше не смогу отвечать на ваши звонки. Я служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2022 года. Может быть, мы увидимся снова". Его слова приводит американское издание New York Post.Кстати, этот ход очень похож на аналогичную попытку экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который рвется в окопы из колонии. Бывший же глава ОП решил опередить события и заявил о готовности воевать за свою честь и честь Украины до того, как окажется в местах не столь отдалённых. К слову, главному менеджеру Украины до сих пор не предъявлено подозрение, и под стражу он не взят, что вызывает сомнение в иcтинных намерениях антикоррупционных органов, которые обрушились с обысками и обвинениями на Ермака, но не поставили финальную точку в этом коррупционном деле. Нардеп Марьяна Безуглая прямо говорит, что ушедший в отставку глава офиса Зеленского начал кричать о своем фронтовом будущем как раз с целью избежать уголовной ответственности. Она сравнила заявления Ермака с аналогичным поступком бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Насирова, который пошел служить во время судебного разбирательства в отношении него. После широкого общественного резонанса добровольную мобилизацию фискального вора отменили. Правда, тут есть один нюанс: за Ермака никакая общественность вписываться не собирается, его личный медиа-пул затаился, а западные СМИ отказываются даже за деньги размещать отбеливающие экс-главу ОП статьи. Зато украинский сегмент интернета пестрит мемами насчет службы "Али-Бабы" в ВСУ: "Если Ермака отправить на фронт, сначала он приватизирует блиндаж, потом сворует командный пункт, и начнёт торговаться с противником"; "Ермак прибыл на фронт и вынес из части бюджет части"; "Россия согласилась прекратить войну, узнав, что на фронт пошел Ермак". На самом-то деле никто политика такого уровня на фронт в жизни никогда не отпустит - уж слишком много секретов и гостайн он знает. Только представьте, что будет если фигура такого ранга попадет в плен. При этом неплохо знающий Ермака нардеп Дубинский предположил, что, попав на передовую, партнер Зеленский сам перейдет линию фронта и сдастся русским в плен.Чтобы пресечь этот план на корню УВД военно-гражданской администрации Харьковской области (в составе российской администрации на подконтрольной России части региона) возбудило уголовное дело против Андрея Ермака по нескольким статьям. Его подозревают в пособничестве (ч.5 ст. 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ). "Если Ермак думал сбежать от украинского и американского правосудия в Россию, то уже не получится. И это хорошо. А то мало ли что…", - отметил политик и бывший депутат ВР Олег Царев.Вряд ли за отставным главменеджером завтра вышлют конвой, но сам факт подобного заявления говорит о том, что Россия формирует максимально широкий юридический контур, который намерена использовать для фиксации ответственности украинского руководства за происходящее на линии боевых действий. Да, с правовой точки зрения подобные дела носят политико-правовой характер, однако их значение лежит не столько в области уголовного преследования, сколько в сфере информационной повестки. Москва показывает, что никому и ничего с рук не сойдет и война ничего не спишет. А главное - не допустит героизации одного из главных подстрекателей войны, который "отстаивал интересы Украины, выступал против капитуляции и за это поплатился". А то ведь подобный имидж отставник уже начал себе формировать с помощью лояльных медиа, в том числе, и в Европе.Для российской внутренней повестки возбуждение уголовного дела против партнера Зеленского демонстрирует персонализацию ответственности Киева. А для Запада заочные обвинения Ермака со стороны России - это борьба за интерпретацию ответственности, стремление персонализировать украинский менеджмент войны, чьи решения привели к эскалации. И похоже, что Вашингтон этот посыл считал. Ведь Ермак из делегации по переговорам о мире вылетел с момента увольнения из ОП. А его переговорные полномочия ушли к секретарю СНБО Рустему Умерову - гражданину США - который под угрозой не только подозрения НАБУ, но и под колпаком ФБР. Такая позиция весьма располагает к согласованию пунктов мирного плана, который категорически отрицал бывший управляющий Банковой.С другой стороны, пока Ермак выбирает себе шеврон и бронежилет, в Киеве атаку на него продолжают соросята. Подконтрольные им СМИ раскрывают некоторые детали, касающиеся причастности Андрея Борисовича к коррупционному делу. Подозрение главе ОП, как утверждается, может быть связано с мошенническими действиями в сфере недвижимости. Речь идет о домах на территории бывшей базы отдыха "Солнечная" под Киевом, вернее, о четырех имениях: для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева, бизнесмена и кошелька киевского главаря Тимура Миндича, для самого Владимира Зеленского и его близкого советника и партнера Андрея Ермака. Общая площадь застройки составила 8 гектаров, там есть свои озера и леса. Скромная "Хонка" Януковича, которого снес за коррупцию майдан, просто курит в сторонке на фоне великолепия строительства "95 квартала". Строительство началось в 2021 и не останавливалось во время войны, более того, киевская власть отправила в Козин системы ПВО - чтобы никакие дроны не повредили элитную недвижимость и бункеры под ней.Но самое главное - цена. Судя по отчетам, цена строительства по документам составляет 300-400 долларов за квадратный метр. И это только основные жилые объекты, без сооружений вокруг, летних домиков и беседок. Для сравнения — подобный дом с дизайнерским ремонтом, бассейном, СПА и ландшафтным дизайном стоит в этом районе 12,5 млн долларов. Вот этот подлог и хотя повесить на Ермака. Очень, очень мелко. Но, с другой стороны, и Аль Капоне в свое время посадили за неуплату налогов…То есть, пока Ермаку ищут статью, его кадровое наследство уже начали прибирать к рукам политические оппоненты. Так, Зеленский назначил своей советницей по вопросам восстановления и инвестиций Оксану Маркарову, и это является важным индикатором того, что будет происходить на Украине после изгнания Ермака. Ведь бывшая послица Украины в США тесно связана с Демпартией США и структурами украинского олигарха Виктора Пинчука, которые и поспособствовали устранению "опоры" Зеленского из власти. Теперь же Маркарова возвращается во власть, причём сразу же в структуры Офиса президента. Между прочим, ее даже называли сменщицей Ермака, но пока его неостывшее кресло делят украинские олигархи - Ахметов, Порошенко, Левочкин. Но как бы то ни было, а водворение экс-посла США на Банковой это удар по Трампу и его стратегии: соросята намерены отбиваться от мирного плана пока Зеленский находится в прострации и перехватить у него бразды правления. Это позволит и выборы не проводить (создав правительство народного доверия) и войну продолжать. Особенно после того, как кадровые изменения затронули ключевую фигуру исполнительной украинской вертикали. Ведь на Ермаке замыкалось почти все: и парламентское большинство, и управление Кабмином, и внешняя политика. Его добровольно-принудительная отставка существенно ослабляет устойчивость и Офиса президента и самого гаранта.Неудивительно, что Зеленский лихорадочно пытается найти замену слитому им Ермаку. Пока рассматривается две кандидатуры. Первая - это экс-премьер и нынешний министр Обороны Денис Шмыгаль. Вторая - нынешний цифровой министр Михаил Федоров, которого даже прочили на роль "заменителя" Зеленского. А может, на роль нового главы ОП и военного подберут. Ну, чтобы продемонстрировать что армия с Зеленским и поддерживает план мирного урегулирования, над которым во Флориде в выходные работали украинская и американская делегации. Короче, зраду и коррупцию традиционно надо прикрыть "героями". Тем более, что к украинцам, после отставки Ермака, приходит понимание, что президент сдал главу ОП, чтобы откупиться от "миндичгейта", ведь главным бенефициаром коррупционного синдиката является бывший комик.Так что Ермак пока чувствует себя относительно неплохо - по сравнению с бывшим начальником. Подозрение ему не выписано, за переговоры с Россией он больше не отвечает и "план капитуляции" подписывать точно не будет. Мы еще увидим как на судах бывший глава ОП станет размахивать корочками участника боевых действий и кричать, что он в танке горел. А потом, может, и на выборы пойдет…

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

