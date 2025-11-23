https://ukraina.ru/20251123/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-politiki-navodyat-russkie-rakety-voennye-perepravlyayut-uklonistov-1072034491.html

Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов

Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов - 23.11.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: политики наводят русские ракеты, военные переправляют уклонистов

Бизнес по переправке уклонистов за границу процветает в Закарпатье не первый год. Однако если раньше им занимались гражданские контрабандисты, сейчас за подобную деятельность всё чаще задерживают военных

2025-11-23T06:30

2025-11-23T06:30

2025-11-23T06:30

эксклюзив

львов

закарпатье

украина

андрей садовый

сбу

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg

Мэр Львова готовит население к холодным квартирам и подорожанию водыМэр Львова Андрей Садовый, который в следующем году отметит двадцатилетие своего пребывания в должности мэра города, на прошлой неделе дал большое интервью киевскому порталу "Громадське". Градоначальник не скрывал предвыборного характера интервью, однако выбрал необычный способ агитации избирателей: не столько что-то им обещать, сколько пугать будущими проблемами в стиле "а без меня будет ещё хуже".Собственно, обещаний в интервью было два: в следующем году, когда ожидаются местные выборы, наконец-то запустить в эксплуатацию во Львове крематорий и мусороперерабатывающий завод. О том, как Садовый хвастался "европейскими печами" крематория, издание Украина.ру подробно рассказывало несколько недель назад, и это заведение действительно может заработать весной 2026 года. А вот с переработкой мусора, являющейся одной из главных проблем города вот уже второе десятилетие, ситуация сложнее. Однако "вечный мэр" Львова, обещавший построить мусороперерабатывающий завод ещё к 2019 году, привычно кивает на других."Польская компания Control Process выиграла тендер на строительство завода во Львове на международных торгах. Но они решили, что если долго строить, то можно больше заработать, потому что инфляция и так далее. И ту работу, которую можно было проделать за год, растягивают на три-четыре года. Мы обращались даже к премьер-министру Польши Дональду Туску, чтобы как-то их там подкрутить. Но зато это будет первый такой завод на Украине. Уже завезли оборудование. Сама конструкция построена, продолжается монтаж. Сделаем всё возможное, чтобы на следующий год он был открыт", — воздержался от конкретных обещаний мэр Львова.Зато "страшилок" для жителей города у него хватало.Во-первых, Садовый заявил, что у энергетических объектов Львова нет запаса прочности и нужно готовиться к ещё более продолжительным отключениям электроэнергии."На 2022 год у нас был семикратный запас прочности. Сегодня мы по нулям, даже в минусе. И если будут массированные атаки, то будут проблемы. В первую очередь я волнуюсь за людей в больницах, потому что им труднее всего. Поэтому все наши городские больницы имеют альтернативную генерацию — у нас выстроена система твердотопливных котлов с запасом дров и паллет. Что касается всех жителей города, то более половины укрытий города имеют печки и дрова. Это такой дедовский метод, но он работает", — сказал мэр.Во-вторых, Садовый признал, что нет гарантии того, что город получит зимой объёмы газа, необходимые для нормального отопления жилья. На прямой вопрос — рассматривается ли вариант, что при дефиците газа будут уменьшать температуру горячей воды и в батареях, мэр ответил: "Такое может быть. В украинских городах, согласно стандартам, температура отопления на 2–3 градуса выше, чем, например, в Великобритании, где +18. Но мы к этому тяжело привыкаем".Наконец, мэр пожаловался на киевские власти, которые не позволяют мэрии Львова в несколько раз поднять стоимость воды, и выразил надежду, что это удастся изменить."Что самое интересное: олигархам почему-то можно поднимать оплату за энергоресурсы, которые они продают людям. То есть мы покупаем эту дорогостоящую электроэнергию, которая является львиной долей тарифа на воду, но тариф мы не имеем права менять. Это абсурд, потому что выходит, что мы из местного бюджета должны дотировать такие вещи. Но ведь бюджет — не резиновый, потому что у нас государство каждый год забирает деньги. В том числе и часть НДФЛ у нас забирают. С одной стороны, деньги мы отдаём, с другой — каждый день командиры военных подразделений умоляют о помощи, и мы её даём на миллионы", — обиженно сказал Андрей Садовый.При этом 21 ноября начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий подверг критике Садового как раз за недостаточную помощь военным. "Отдельно стоит отметить Львовскую общину, которая формирует около 38 % всех местных бюджетов области. Несмотря на это, по состоянию на 1 ноября она направила на оборону около 980 миллионов гривен, что составляет лишь 8,3 % от общих расходов бюджета общины без целевых трансфертов — показатель, который остаётся стабильно низким", — написал губернатор в социальных сетях.В ударах по Львову и Тернополю обвинили политиков-хвастуновВ упомянутом интервью журналисты фактически обвинили Андрея Садового ещё и в том, что его присутствие на открытии муниципального индустриального парка во Львове и видеоролики в соцсетях, где мэр хвастался новым объектом, "который поможет нашему войску", привели к удару по этому парку. Мэр назвал такие упрёки "российским нарративом"."Во Львове есть несколько индустриальных парков. Возможно, кому-то не понравилось, что я приехал в один, а не в другой. Меня туда пригласили коллеги, инвестировавшие средства, попросили приехать и сделать промо. Но это не имеет никакого отношения к обстрелам. Потому что любая публичная поездка президента или премьера может быть использована — что они где-то были, а потом там прилетело. Так что все должны сидеть по подвалам и никуда не ездить?! А как ты будешь информировать жителей, что во Львове что-нибудь делается? А как ты будешь приглашать предпринимателей, чтобы они приезжали и инвестировали? Без публичной информации это невозможно делать", — оправдывался он.Но при обстреле упомянутого индустриального парка, по крайней мере, никто не погиб. В отличие от Тернополя, где 19 ноября украинским силам ПВО удалось отклонить на жилой дом ракету, летевшую по расположенному неподалёку предприятию "Орион", производящему радиоэлектронику. И сразу же оказалось, что "наводчиком" мог стать депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Федиенко, председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защите информации парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.Федиенко опубликовал в свободном доступе на YouTube видео с выставки украинских производителей средств радиоэлектронной борьбы и радостно рассказывал в нём о продукции тернопольского завода "Орион". После ракетного удара по Тернополю политик удалил видео, однако его часть сохранилась у журналистки телеканала 1+1 Юлии Кириенко-Мериновой, которая и опубликовала в социальных сетях донос на депутата.Журналистка подчеркнула, что работала на десятках выставок оружия, "и ни в коем случае не называлось ни место проведения, ни город изготовления, даже название компании не всегда". "А здесь просто дело для СБУ. Надеюсь, они заметили это видео", — написала она. В свою очередь, начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что "видео, которое враг мог использовать для подготовки удара по Тернополю, передано СБУ".В то же время специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что видео, которое размещал Федиенко, было снято в Киеве, а в помещениях завода "Орион" в Тернополе якобы давно не производится военная продукция. "Но, конечно, это урок всем и мне тоже, не стоит вообще упоминать ничего даже то, что не является тайным, потому что завтра что-нибудь случится и будешь виноват", — добавил он.Сам же Федиенко заявил, что выставка была коммерческой, а не военной, открытой и проходила в Киеве ещё в середине лета, при этом локация завода "Орион" доступна всем желающим в открытом доступе на сайтах тендерных закупок. Убедит ли это СБУ в том, что депутат не является "российским наводчиком", покажет время.В Закарпатье переправщиками уклонистов всё чаще становятся военныеНа территории Закарпатской области, граничащей с четырьмя странами ЕС — Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, — бизнес по переправке за границу мужчин мобилизационного возраста процветает не первый год. Однако если раньше им занимались гражданские контрабандисты, то сейчас за подобную деятельность всё чаще задерживают военных.Как сообщили в начале прошлой недели в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, военнослужащий одного из правоохранительных органов специального назначения в Закарпатской области организовывал переправку уклонистов за границу в Румынию. При этом военный использовал служебную информацию для организации побега."По просьбе знакомой помочь её военнообязанному приятелю выехать за границу, он согласился помочь за вознаграждение — 2 тысячи долларов США. За эти деньги он послал "клиенту" файл с координатами и детальным маршрутом, как обойти пограничные наряды", — говорится в сообщении. В прокуратуре также добавили: чтобы скрыть полученные средства, военный выводил их на криптокошелёк. Задержали военнослужащего после получения очередной суммы денег.21 ноября эта же прокуратура сообщила о том, что ещё один военный с сообщником наладили схему незаконного пересечения границы для уклонистов. Они определяли время и место переправки, собирали деньги с желающих бежать с Украины и обеспечивали ночной переход границы на лодке через реку Тиса в Венгрию."Стоимость услуги составляла 3 тысячи долларов с человека: часть средств переводили на банковскую карту, остальные передавали одному из соучастников наличными. Сообщников задержали пограничники при попытке переправить трёх клиентов за 9 тысяч долларов", — рассказали правоохранители.А вот сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) поймали целую группу военных во главе с командиром роты, капитаном ВСУ. Военный действовал в сговоре с несколькими подчинёнными и двумя гражданскими. Через посредников они находили желающих уехать из страны, цена побега составляла 10 тысяч долларов за одного уклониста."Подчинённые командира контролировали процесс логистики уклонистов, которых переодевали в форму, перевозили служебным авто с военными номерами и сопровождали в пограничную зону. Деньги должны были передавать их близкие родственники уже после того, как уклонисты позвонят из-за границы и подтвердят, что переправка прошла успешно", — рассказали в ГБР. Правоохранители задержали нарушителей в 400 метрах от границы с Румынией.Во всех упомянутых случаях открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершённая группой по корыстным мотивам). Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Однако совсем не факт, что задержанных военных ждёт тюрьма.20 ноября появилась информация, что Великоберезнянский районный суд Закарпатья признал старшего сержанта зенитно-артиллерийского отделения виновным в незаконной переправке мужчин за границу. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет тюрьмы, однако реальный срок наказания суд заменил на 2 года условно. То есть мужчина и дальше сможет переправлять уклонистов, нося военную форму — ведь о его увольнении из рядов ВСУ не сообщалось.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"

львов

закарпатье

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, львов, закарпатье, украина, андрей садовый, сбу, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, прогнозы сво, новости сво