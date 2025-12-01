https://ukraina.ru/20251201/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-1-dekabrya--1072445668.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 декабря

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 декабря - 01.12.2025 Украина.ру

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

2025-12-01T10:04

2025-12-01T10:04

2025-12-01T10:04

видео

россия

волчанск

константиновка

александр "варяг" матюшин

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072445539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ea02ccb5b1ac4600f15e67fe4270977.jpg

По его словам, ВС РФ укрепили кольцо окружения ВСУ в Покровской агломерации, зачищают Волчанск и Купянскую агломерацию, а также ведут бои за Константиновку, Северск, Красный Лиман и Гуляйполе.

россия

волчанск

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, волчанск, константиновка, александр "варяг" матюшин, украина.ру, вооруженные силы украины, видео