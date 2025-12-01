https://ukraina.ru/20251201/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-1-dekabrya--1072445668.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 1 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072445539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ea02ccb5b1ac4600f15e67fe4270977.jpg
По его словам, ВС РФ укрепили кольцо окружения ВСУ в Покровской агломерации, зачищают Волчанск и Купянскую агломерацию, а также ведут бои за Константиновку, Северск, Красный Лиман и Гуляйполе.
По его словам, ВС РФ укрепили кольцо окружения ВСУ в Покровской агломерации, зачищают Волчанск и Купянскую агломерацию, а также ведут бои за Константиновку, Северск, Красный Лиман и Гуляйполе.