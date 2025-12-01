https://ukraina.ru/20251201/dazhe-podorvavshis-doedet-i-vse-privezet-rozhin-pro-preimuschestva-robotizirovannykh-kompleksov-1072346358.html

"Даже подорвавшись, доедет и все привезет": Рожин про преимущества роботизированных комплексов

"Даже подорвавшись, доедет и все привезет": Рожин про преимущества роботизированных комплексов - 01.12.2025 Украина.ру

"Даже подорвавшись, доедет и все привезет": Рожин про преимущества роботизированных комплексов

Роботизированные наземные платформы становятся все более важным элементом на поле боя, выполняя задачи по доставке грузов и ведению огня, их массовое производство и внедрение будут только наращиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-12-01T05:10

2025-12-01T05:10

2025-12-01T05:10

новости

россия

борис рожин

украина.ру

робот

техника

военная техника

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071538152_0:308:2875:1925_1920x0_80_0_0_aaa5bfce7eea0043ffabef31ab7cb9ab.jpg

Комментируя развитие наземных роботизированных комплексов, таких как "Курьер", Рожин заявил, что их количество на фронте будет кратно увеличиваться. "У нас сопоставимые цифры по заказанным роботам. С фронта все больше видео с наземными комплексами. В следующем году их станет кратно больше", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что основное преимущество такой техники — сохранение жизней военнослужащих. "Четыре человека несут груз. Прилетел дрон – два-три человека убиты или тяжело ранены. А так едет робот. Если вы его потеряете, вы отправите еще один. Вы не потеряете людей", — пояснил Рожин. Отвечая на вопрос о медлительности роботов, аналитик указал на их способность действовать в самых опасных зонах. "Повторюсь, в этой килл-зоне, где повсюду FPV и все завалено противопехотными минами, солдату находиться нет смысла. А робот, даже подорвавшись на одной-трех минах, доедет и все привезет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, борис рожин, украина.ру, робот, техника, военная техника, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, мины, война на украине, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика