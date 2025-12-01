https://ukraina.ru/20251201/dazhe-podorvavshis-doedet-i-vse-privezet-rozhin-pro-preimuschestva-robotizirovannykh-kompleksov-1072346358.html
"Даже подорвавшись, доедет и все привезет": Рожин про преимущества роботизированных комплексов
Роботизированные наземные платформы становятся все более важным элементом на поле боя, выполняя задачи по доставке грузов и ведению огня, их массовое производство и внедрение будут только наращиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071538152_0:308:2875:1925_1920x0_80_0_0_aaa5bfce7eea0043ffabef31ab7cb9ab.jpg
Комментируя развитие наземных роботизированных комплексов, таких как "Курьер", Рожин заявил, что их количество на фронте будет кратно увеличиваться. "У нас сопоставимые цифры по заказанным роботам. С фронта все больше видео с наземными комплексами. В следующем году их станет кратно больше", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что основное преимущество такой техники — сохранение жизней военнослужащих. "Четыре человека несут груз. Прилетел дрон – два-три человека убиты или тяжело ранены. А так едет робот. Если вы его потеряете, вы отправите еще один. Вы не потеряете людей", — пояснил Рожин. Отвечая на вопрос о медлительности роботов, аналитик указал на их способность действовать в самых опасных зонах. "Повторюсь, в этой килл-зоне, где повсюду FPV и все завалено противопехотными минами, солдату находиться нет смысла. А робот, даже подорвавшись на одной-трех минах, доедет и все привезет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про самые значимые события в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров" на сайте Украина.ру.
Комментируя развитие наземных роботизированных комплексов, таких как "Курьер", Рожин заявил, что их количество на фронте будет кратно увеличиваться. "У нас сопоставимые цифры по заказанным роботам. С фронта все больше видео с наземными комплексами. В следующем году их станет кратно больше", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что основное преимущество такой техники — сохранение жизней военнослужащих. "Четыре человека несут груз. Прилетел дрон – два-три человека убиты или тяжело ранены. А так едет робот. Если вы его потеряете, вы отправите еще один. Вы не потеряете людей", — пояснил Рожин.
"Наземный дрон – это такой же расходник, как и все остальные. Если вы с помощью расходников снижаете потери личного состава, этот расходник себя полностью оправдывает", — добавил он.
Отвечая на вопрос о медлительности роботов, аналитик указал на их способность действовать в самых опасных зонах.
"Повторюсь, в этой килл-зоне, где повсюду FPV и все завалено противопехотными минами, солдату находиться нет смысла. А робот, даже подорвавшись на одной-трех минах, доедет и все привезет", — заключил собеседник издания.